Pericol ignorat

Toaletarea arborilor, tăierea crengilor uscate, dar mai ales îndepărtarea copacilor cu risc de prăbuşire sunt operaţiuni care se execută de obicei în această perioadă a anului, când lipsa frunzelor face ca această activitate să fie mai uşor de executat, dar şi mai lipsită de risc pentru arbori.

Nu de puţine ori aceste operaţiuni, care s-au dovedit a fi absolut necesare pentru îndepărtarea pericolului care îl reprezintă prăbuşirea unui arbore înalt cât un bloc cu patru etaje sau mai mare chiar, sunt condamnate, sabotate sau chiar împiedicate de cei care locuiesc în zonele respective.

În cazul unora, bunele intenţii – dorinţa de a avea verdeaţă în zona unde locuiesc, nu doar betoane şi asfalt, de a reduce cât de cât din poluarea cu care se confruntă din cauza zecilor de mii de maşini şi centrale – îi fac să ignore riscurile pe care le prezintă arbori plantaţi cu 60-70 de ani în urmă, care au un alt ritm de creştere şi altă limită de viaţă decât în pădure.

Aşa se face că reluarea operaţiunilor de îndepărtare a unor crengi care prezentau risc de prăbuşire pe carosabil, dar şi a celor de tăiere a patru mesteceni marcaţi din vară ca fiind un potenţial pericol, pe strada Mărăşeşti, a stârnit imediat reacţii din partea unor locuitori din zonă, care reclamă tăierea crengilor şi a copacilor drept complet nejustificată, pentru că arborii „par sănătoşi”.

„Am demarat operaţiunea, dar nu am putut să o ducem la capăt pentru că am avut piedici. Noi am continuat operaţiunea începută în primăvară-vară, când au fost marcaţi şapte arbori uscaţi, dar nu am reuşit să îndepărtăm decât patru. Nu reuşim să facem lucrările necesare din cauza maşinilor parcate în jur, a refuzului oamenilor de a le muta, plus că ne confruntăm şi cu o atitudine ostilă. Dacă la prima furtună se rupe o creangă sau un copac şi face distrugeri, tot noi suntem vinovaţi, toţi vor spune că de ce nu am îndepărtat la timp pericolul”, a spus Remus Teodorovici, şeful Serviciului Spaţii Verzi şi Sere din cadrul Direcţiei Domeniului Public.

Viceprimarul Marian Andronache a precizat că orice tăiere de arbori de pe domeniul public al municipiului Suceava se face doar după ce o comisie specială, din care fac parte reprezentanţii mai multor instituţii, în primul rând cele de mediu, analizează cererile venite la primărie din partea populaţiei şi asociaţiilor de proprietari, propunerile făcute de specialişti, după verificările în teren, pentru fiecare arbore care trebuie îndepărtat obţinându-se aviz de la Agenţia de Protecţie a Mediului, operaţiune care este de asemeni de durată.

De altfel, furtunile din anii anteriori, care au provocat căderi de arbori, ruperea lor de la jumătate sau prăbuşirea unor ramuri groase pe maşini aflate în trafic, incidente soldate până acum doar cu pagube materiale, nu şi omeneşti, sunt grăitoare în privinţa necesităţii unor astfel de operaţiuni, damnate de mulţi atunci când se fac.