Clarificări

Existenţa unei biserici ortodoxe al cărei patrimoniu este administrat de o asociaţie de drept privat, în municipiul Suceava, şi raporturile administrative rezultate din această situaţie între preotul care slujeşte aici şi Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor au condus la o furtună pe reţelele de socializare, printre enoriaşii care se tem că vor rămâne fără păstorul lor. Este vorba despre preotul Viorel Sidoriuc, de la Biserica „Sfânta Treime” din municipiul Suceava, construită de acesta exclusiv din fonduri private (ale preotului şi familiei sale), al cărei patrimoniu nu a fost predat Arhiepiscopiei, conform uzanţelor Bisericii, ci este administrat de o asociaţie de drept privat.

Preotul Sidoriuc a fost preot paroh la „Sfânta Treime” până în data de 1 ianuarie 2018, iar de la începutul anului se află ”sub ascultarea ÎPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor”. Din această schimbare a raporturilor, enoriaşii, dar şi unii slujitori ai bisericii, au tras concluzia că Arhiepiscopia i-ar confisca preotului biserica şi că acesta nu ar mai putea oficia slujbe aici. Pe reţelele de socializare au apărut numeroase apeluri pentru susţinerea preotului şi critici aspre la adresa Arhiepiscopiei şi a ÎPS Pimen, cu îndemnuri la proteste în faţa instituţiei.

Contactat ieri, ÎPS Pimen ne-a declarat că nu există nici o problemă între Arhiepiscopie şi preotul Sidoriuc şi că acesta slujeşte mai departe la biserică. ”Este pace în Biserica noastră, dar sunt câţiva oameni interesaţi să tulbure apele, să facă să pară că sunt probleme acolo unde ele nu există”, a declarat ÎPS Pimen.

”Biserica nu aparţine decât bunului Dumnezeu”

La rândul său, preotul Viorel Sidoriuc ne-a declarat că nu există nici un conflict şi că nici nu are vreun amestec în revolta enoriaşilor. ”Eu nu susţin şi nu am încurajat nici un fel de demersuri, nu am nici un amestec şi nu mi-am dorit o astfel de situaţie”, a afirmat preotul. În ceea ce priveşte raporturile cu ÎPS Pimen, preotul a spus că ”dacă toţi colegii mei preoţi ar face un pas în spate, eu nu doar că aş sta pe loc, ci aş face un pas în faţă pentru ierarhul meu, ca să-l apăr. De la 4 ani mi-am dorit să fiu preot, harul preoţiei este viaţa mea”.

Ceea ce-şi doreşte preotul este păstrarea colaborării cu Arhiepiscopia, respectiv a arondării la biserica sa a celor circa 470 de familii din parohie şi rezolvarea pe cale amiabilă a problemelor de ordin administrativ.

În cazul preoţilor care vor să iasă de sub jurisdicţia Patriarhiei Române, există şi varianta afilierii la o altă patriarhie, din afara graniţelor ţării, însă preotul Sidoriuc nu vrea să discute o astfel de situaţie. ”Iubesc acest popor, iubesc ţara şi pe Dumnezeu şi sper ca toate lucrurile să se rezolve în limitele bunului-simţ şi al respectului reciproc. Biserica nu aparţine decât bunului Dumnezeu”, a mai spus preotul.

Rânduiala Bisericii Ortodoxe Române prevede ca, la finalizarea unei biserici, indiferent de modul de finanţare a construcţiei, aceasta să intre în patrimoniul arhiepiscopiei locului, care o şi administrează. Excepţie fac biserici patronate de Ministerul de Interne, de Ministerul Apărării şi de spitale. Biserica preotului Sidoriuc a fost de la început administrată privat, cu aprobarea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor şi a ÎPS Pimen.