Căldurile Bobotezei

O tradiţie de mai bine de 120 de ani a pompierilor civili şi a localnicilor din Bosanci, de a confecţiona cruci de gheaţă în zilele de dinaintea marii sărbători a Botezului Domnului, e pe cale de a fi întreruptă în acest an. Vremea caldă din ultima perioadă şi mai ales din ultimele nopţi a împiedicat formarea gheţii groase pe iazurile şi apele curgătoare din zonă, gheaţă din care se tăiau în anii trecuţi bucăţile mari din care se confecţionau crucile.

Trasată apoi şi tăiată cu fierăstraie mecanice, gheaţa cu grosimi de 20-25 cm lua forma crucilor, care, după ce erau finisate, se montau pe mesele de gheaţă sub forma unor altare la bisericile din comuna Bosanci şi la alte biserici din zonă, pentru slujba din ziua de Bobotează. Pompierii din Bosanci au început căutările din primele zile ale noului an şi încearcă să fasoneze cruci din pojghiţa de gheaţă subţire a iazului Parţic, de lângă sat.

Gheaţa groasă, imposibil de găsit din cauza temperaturilor ridicate din ultima perioadă

În lipsa gheţii cu o grosime acceptabilă, pompierii voluntari şi localnicii din Bosanci au dat sfoară în ţară pentru a o găsi în zonele mai friguroase. S-au interesat la Poiana Stampei, locul din care în alţi ani au adus o gheaţă groasă de calitate, în lipsa celei din iaz, însă temperaturile au fost crescute şi în zona de munte în ultima perioadă şi au împiedicat îngheţul cursurilor de apă. Vasile Spoială, fost şef de formaţie la pompierii voluntari din Bosanci, ne-a povestit: ”Am fost în multe locuri, nu am găsit nicăieri gheaţă groasă, am vorbit pe la Frasin, la munte şi tot slabă e gheaţa. Acum ne chinuim să o scoatem de aici, din iaz, pentru ca în ziua de Bobotează să ne putem prezenta în faţa credincioşilor cu o cruce de gheaţă cât de cât arătoasă. Astăzi o tăiem şi mâine o să-i dăm forma, pentru a nu apuca a se topi.”

După ce au luat la verificat zonele cu un curent mai rece de pe cursul apei Sucevei, fără nici un rezultat însă, Viorel Popovici, unul dintre pompierii bosânceni, ne-a relatat: „Cu lipsa de gheaţă ne-am mai confruntat şi în alţi ani, însă pe atunci reuşeam să o turnăm în forme, în congelatoarele Fabricii de Conserve din Şcheia. Acum însă s-au pierdut din păcate formele metalice şi nu mai putem face acest lucru. Nici pe râul Suceava nu am găsit gheaţă şi în cele din urmă ne-am întors pe malul iazului Parţic din Bosanci. Aici am găsit o pojghiţă de gheaţă şi după ce vom debita plăcile, încercăm să le lipim între ele, pentru a putea păstra tradiţia şi a da bisericilor câte o cruce de gheaţă pentru ziua Bobotezei. Ne vom limita în acest an doar la bisericile comunei, neavând posibilitatea de a ridica cruci pentru alte biserici din judeţ.”

Gheaţa a fost tăiată ieri din iazul satului, urmând ca astăzi să ia forma crucii

Fierăstraiele au început să taie ieri după-amiază din gheaţa iazului, o operaţiune dificilă din cauza grosimii mici. Alături de pompierii voluntari, în apa iazului a intrat şi viceprimarul comunei, Aleodor Nichifor, pentru a da o mână de ajutor. El ne-a precizat: ”E o vreme care nu ne ajută în acest an, deoarece gheaţa are o grosime mult prea mică pentru a face aceste cruci de gheaţă. Totuşi grosimea de 5,5 cm măsurată de noi ne ajută în încercarea noastră de a le pune una peste alta şi de a fasona o cruce de 10 cm grosime. Nu poate fi vorba de postament, suport şi altarul de gheaţă care se ridicau în fiecare an în curtea fiecărei biserici. Vom face doar o simplă cruce de gheaţă pentru fiecare din cele trei biserici din comună, care sperăm să nu se topească până la slujba de sâmbătă.”

O soluţie de rezervă trebuie totuşi să existe întotdeauna şi sătenii s-au gândit că, în ultimă instanţă, crucile din piatră ale bisericilor din comună vor putea fi împodobite cu cetină de brad pentru slujba Bobotezei.