Agresiune

Un tânăr de 18 ani, din comuna Moldoviţa, a ajuns în stare gravă la spital, în urma unei bătăi în care au fost implicaţi mai mulţi tineri, în faţa unei discoteci din comună. Incidentul a avut loc în timpul nopţii de luni spre marţi, poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală Vama fiind sesizaţi în jurul orei 02.00, printr-un apel la 112, despre faptul că în faţa discotecii din Moldoviţa un bărbat a rămas căzut la pământ în urma unei încăierări.

Echipajul de poliţie a demarat imediat cercetările la faţa locului, cel căzut la pământ fiind un tânăr de 18 ani, care avea mai multe leziuni în zona capului. Investigaţiile au arătat că acesta şi un alt tânăr, Andrei L., au avut un conflict spontan cu Florin Daniel C., de 23 de ani, chiar pe terasa discotecii. În urma conflictului, tânărul de 23 de ani a plecat acasă împreună cu Marian Petrică O., de 18 ani, şi cu Florin M., dar au revenit în scurt timp, având asupra lor bâte şi alte obiecte contondente. Florin Daniel C. a încercat să-l lovească cu o bâtă pe Andrei L., în conflict intervenind şi victima. Aceasta a fost lovită în zona capului de Florin M., de asemenea fiind lovită cu bâta şi de Florin Daniel C. După ce i-au lovit pe cei doi, agresorii au dispărut de la faţa locului, tânărul de 18 ani rămânând căzut la pământ. El a fost transportat la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, pentru acordarea de îngrijiri medicale. Pe numele celor trei agresori a fost deschis un dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Agresorii au fost audiaţi şi sunt cercetaţi în continuare în stare de libertate.