Act caritabil

Soarta tinerei de 19 ani, din Moldoviţa, care are nevoie de ajutorul oamenilor pentru a putea merge din nou a impresionat multă lume. Reacţiile de solidaritate cu Ioana Sorina Amariţei au crescut mult în amploare în urma prezentării cazului său la Gala „Top 10 Suceveni”, organizată de Monitorul de Suceava în luna decembrie a anului trecut. În urma vizionării în timpul Galei a poveştii care i-a schimbat viaţa într-o clipă acestei copile şi a prezentării nevoilor de recuperare a acesteia pentru a putea merge din nou, participanţii la gală nu au putut rămâne indiferenţi la drama Ioanei, donaţiile strânse pentru terapia de recuperare a acesteia fiind în valoare de peste 50.000 de lei. Dorinţa de a o ajuta pe tânăra fată să-şi ducă la capăt terapia, care o poate face din nou să meargă, a venit acum din partea administratorului trenuleţului de linie îngustă din Moldoviţa, Georg Hocevar, care a venit cu ideea colectării încasărilor din ziua de Bobotează şi donarea acestora fetei aflate în suferinţă.

Aripi frânte într-o clipă, în urma tragicului accident

Ioana Sorina Amariţei a ajuns imobilizată la pat şi nu se poate deplasa decât în scaun cu rotile, în urma unui accident rutier grav, petrecut pe 12 iunie 2016. În acea zi, la prânz, Ioana a plecat cu o maşină de ocazie de la Rădăuţi spre Bădeuţi, pentru a-şi vizita nişte prieteni. Cu puţin înainte să ajungă la Bădeuţi, o maşină scăpată de sub control a lovit în plin autoturismul în care era Ioana. Şoferul care venea de la o nuntă era obosit şi adormise la volan. În urma accidentului, tânăra a suferit multiple traumatisme, fracturi costale, de stern, o comoţie cerebrală, plagă scalpată, dar cel mai grav, accidentul i-a fracturat coloana vertebrală.

Din cauza gravităţii leziunilor, Ioana a fost trimisă de urgenţă la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi, unde medicii au făcut tot ce este omeneşte posibil pentru a o salva. Fractura de coloană a fost operată şi i-a fost montat un dispozitiv de fixare metalic la nivel vertebral dorsal. Statul prelungit în spital a expus-o însă infecţiilor nosocomiale şi, la aproape o lună şi jumătate după accident, a fost transferată la Secţia de Boli Infecţioase, cu plaga dorsală infectată cu stafilococ suriu şi proteus. Şi în loc să continue recuperarea, a fost nevoie să facă tratamentul împotriva infecţiei de spital, pierzând astfel o lună de terapie de specialitate.

Singura şansă ca Ioana Sorina să mai meargă vreodată este un anumit tip de terapie recuperatorie în poziţie verticală, cu roboţi de mobilizare generală, disponibilă în România doar la o clinică privată din Târgu Mureş, terapie aplicată susţinut în primul an după accident. O serie de 14 zile costă 5.000 de lei. De asemenea, are nevoie zilnic de kinetoterapie. Tânăra a fost deja internată la Târgu Mureş, unde a început un program de terapie recuperatorie, iar semnalele sunt pozitive. Cu mult efort, fizic şi financiar, Ioana Sorina are şanse să păşească din nou.

Încasările trenurilor caritabile organizate în ziua Bobotezei vor fi donate tinerei din Moldoviţa

Impresionat şi el de soarta tinerei de 19 ani din Moldoviţa, Georg Hocevar, administratorul trenuleţului de linie îngustă din Moldoviţa, cunoscut sub numele de Mocăniţa Huţulca, a organizat o acţiune de colectare de fonduri pentru această fată. Încasările celor două trenuleţe care circulă după orarul normal, cu plecare la orele 10.00 şi 14.00 din Gara Moldoviţa, în cursul zilei de 6 ianuarie, vor fi donate Ioanei, din dorinţa de a o ajuta în recuperarea de lungă durată care o aşteaptă. Hocevar se aşteaptă ca numărul celor care doresc să o ajute pe tânără să păşească din nou va fi mare, pe lângă turiştii prezenţi în zonă aşteptând cât mai mulţi suceveni din judeţ, care vor să-i dea fetei o mână de ajutor.

Contravaloarea biletelor scoase la vânzare pentru cele două trenuri din orar, cu bilete de 30 de lei pentru adulţi şi 15 lei pentru copii, va fi cedată celei în suferinţă, care are mare nevoie de bani pentru continuarea terapiei de recuperare. În urma acestei terapii de lungă durată, care necesită un efort financiar considerabil din partea familiei, există şanse mari ca Ioana să poată merge din nou. Administratorul Mocăniţei speră într-o mobilizare importantă a celor care vor să-i ofere o şansă tinerei de a-şi împlini visul şi îi aşteaptă pe iubitorii trenuleţului pitoresc şi ai frumosului traseu de pe Valea Moldoviţei să vină în număr cât mai mare.