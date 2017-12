Sărbătoare

Miercuri, 27 decembrie, ca în fiecare an în a treia zi de Crăciun, centrul municipiului Fălticeni a fost invadat de zeci de cete, formaţii şi ansambluri folclorice de obiceiuri şi datini strămoşeşti, care au prezentat timp de mai bine de opt ore obiceiuri şi datini care fac ca sărbătorile de iarnă româneşti să fie şi să rămână unice în Europa. Cele peste 20 de cete de colindători, urători şi mascaţi au prezentat în faţa unui numeros public frumuseţea colindelor, a pluguşorului şi a sorcovei, dar şi jocul caprelor, cerbului, urşilor, căiuţilor, al babelor şi moşilor, al ţiganilor.

Festivalul concurs de cântece, datini şi obiceiuri de Crăciun „Sfântă-i brazda plugului”, organizat de Primăria şi Consiliul Local Fălticeni în parteneriat cu Consiliul Judeţean Suceava prin Centrul Cultural “Bucovina” şi Asociaţia Culturală “Vatra Satului”, a început cu colindele aduse de Ansamblul Folcloric “Florile Şomuzului” din Vultureşti şi solistele de muzică populară Delia Bertea şi Ioana Vrânceanu, după care pe scenă au urcat urşii şi caprele din Vadu Moldovei. Grupul Folcloric “Datina” de la Dolheşti a venit la această mare sărbătoare a cântecului, a urăturilor, a costumelor şi a măştilor de o mare frumuseţe şi diversitate cu tradiţiile specifice Văii Şomuzului, în timp ce locuitorii comunei de la graniţa Moldovei cu Bucovina au adus la Fălticeni împăraţii de la Buneşti.

Copiii şi tinerii din comuna Drăguşeni au valorificat un repertoriu autentic din satele Drăguşeni şi Broşteni din care nu a lipsit Banda lui Harap - arnăuţii, îmbinată cu costumele populare autentice ale aceleaşi zone. Urătorii din Preuteşti împreună cu solistul Gheorghiţă Rotaru şi Grupul “Moldava” de la Clubul Copiilor Fălticeni au prezentat tradiţii de pe Valea Şomuzului specifice zonei Fălticeni. Soliştii locali Valentin Bertea, Delia Ciobanu, Patricia Aniculăesei, Sabin Afilipoaie, cărora li s-au adăugat Nicolae Vieru şi Nicoleta Hafiuc, i-au colindat pe cei prezenţi după datina străbună.

Alaiul „Căiuţii” din Mihoreni – raionul Herţa, o surpriză pentru fălticeneni

Ca în fiecare an, la Fălticeni se reunesc unele dintre cele mai spectaculoase formaţii de datini şi obiceiuri din judeţ şi din nordul Moldovei. Ansamblul folcloric „Străjerii” din Dolheştii Mici, coordonat de Gheorghiţă Ciocârlan şi Valerică Gavrilei, a reprezentat în această perioadă folclorul sucevean pe scenele a numeroase festivaluri naţionale şi internaţionale organizate în această lună. A participat în emisiuni live la ProTV, TVR 1, TVR Iaşi, dar şi la filmări la mai multe televiziuni naţionale pentru programele de sărbători, chintesenţa spectacolului complex de teatru popular fiind adusă pe scenă şi la Fălticeni.

Un moment care a sintetizat ceea ce ne-am dori să avem în suflete în această perioadă a fost cel prezentat de Alaiul „Căiuţii” din Mihoreni – raionul Herţa, Ucraina. Costumele alaiului sunt confecţionate de tinerii din sat, mândri de promovarea tradiţiilor din zona folclorică Herţa. Herţenii au participat la mai multe festivaluri internaţionale, unde au fost apreciaţi pentru autenticitatea repertoriului. Bucovinenii de la Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti Cernăuţi, condus de etnologul, istoricul, muzicolog şi realizatorul de programe TV în limba română Iurie Levcic, au fost primiţi şi apreciaţi cu aplauze.

După patru decenii în care au umblat prin Europa, au ajuns şi în urbea de pe Şomuz

Tot dintr-un turneu naţional au ajuns pe scena din Fălticeni Ceata din Boroaia şi îndrăgitul solist de muzică populară Călin Brăteanu cu un spectacol extraordinar al măştilor, urşilor şi al obiceiurilor tradiţionale din vremea sărbătorilor de iarnă, “Pe la noi de sărbători”.

S-au remarcat prin valoarea programului susţinut, talentul şi măiestria artiştilor populari de la sate, prin interpretare scenică a obiceiurilor de Anul Nou şi au oferit imaginea neasemuitei frumuseţi a costumelor populare şi a folclorului din diferite zone ale judeţului Ansamblul ,,Flori de mălin” din Mălini, Grupul “Bogdana” din Bogdăneşti, Malanca de la Stroieşti, ruşii de la Preuteşti, capra şi cerbul din Pâraie, împreună cu solistul Marius Zgâianu.

Ansamblul folcloric „Floricică de la Munte” al Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ s-a consacrat, în timp, ca unul dintre cei mai importanţi păstrători de cultură tradiţională românească, care de patru decenii cutreieră Europa, ducând cu el frumuseţea dansurilor, a cântecelor şi a costumelor populare româneşti. Pe lângă profesionalism, nemţenii au impresionat publicul şi prin recuzită, de pe scenă nelipsind plugul de lemn.

Căiuţii din Şoldăneşti duc tradiţiile din Fălticeni mai departe

Singura formaţie care duce mai departe tradiţiile de Anul Nou din Fălticeni sunt căiuţii din Şoldăneşti. Punctul de atracţie al grupului îl reprezintă costumele cusute manual, cu mărgele şi panglici de diferite culori şi mărimi, iar în picioare au opinci cu zurgălăi. Din alaiul tinerilor din acest cartier al urbei de pe Şomuz au lipsit fetele, care se costumau în dame şi mireasă. Mascaţii au ţinut pasul cu cei aflaţi în hora căiuţilor comandată de un ofiţer pe ritmurile muzicale ale fanfarei din satul Rotunda, oraşul Liteni.

Finalul spectacolului a aparţinut ţiganilor din Forăşti, care prin urătură au satirizat clasa politică, schimbările legilor justiţiei, relaţiile amoroase ale liderilor politici, dar şi pe cele din cadrul bisericii.

„Festivalul concurs <Sfântă-i brazda plugului> îşi propune în fiecare an să creeze un cadru specific pentru dezvoltarea activităţilor culturale în zona Fălticeni, în perioada sărbătorilor de iarnă, prin implicarea locuitorilor din zonă. Tema festivalului este reprezentată de păstrarea, perpetuarea şi promovarea datinilor şi obiceiurilor specifice sărbătorilor de iarnă şi constituie una din condiţiile principale de participare a formaţiilor de datini şi obiceiuri. Festivalul a crescut de la an la an şi mă bucur că ediţia a XXVII-a a manifestărilor dedicate Crăciunului şi Anului Nou, organizate pe 27 decembrie, la Fălticeni, sub diferite denumiri, a fost cea mai reuşită. Mulţumim tuturor celor care au răspuns invitaţiei noastre de a fi prezenţi aici şi lui Călin Brăteanu pentru contribuţia adusă la creşterea valorii acestui festival”, a declarat primarul Cătălin Coman.