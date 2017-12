Tradiţie

Festivalul „Poeţi ai nemuririi noastre” de la Dumbrăveni tinde să devină unul dintre cele mai importante repere culturale din nordul Moldovei. Sâmbătă, 23 decembrie, a ajuns la borna cu numărul opt, dar modul în care a crescut an de an arată perspective dintre cele mai bune. Iar acest aspect l-au remarcat invitaţii ediţiei din acest an, şi, poate cel mai sugestiv, a fost poetul botoşănean Dorel Gaftoneanu, care a spus: „Suceava va ajunge, în scurt timp, un cartier al Dumbrăveniului cultural”.

Ca şi în anii precedenţi, invitat de seama şi maestru de ceremonii a fost academicianul Mihai Cimpoi, care prin prezenţa sa de spirit a destins atmosfera în multe momente.

Prezent la Dumbrăveni, academicianul Vasile Tărâţanu a vorbit despre problemele pe care le întâmpină românii din Ucraina şi despre modul în care an de an drepturile acestora se restrâng. „Nu putem exista ca etnici români fără limba română”, a concluzionat Vasile Tărâţanu.

Spiritul Crăciunului a fost adus în inimile participanţilor de Andreea Chiriac şi Ana Maria Oboroceanu, care au interpretat o colindă.

În locul unei prezentări clasice a volumului de versuri „Ecuaţii albastre”, Viorel Dinescu a interpretat poezia „De la noi”. Sunt versuri scrise de Nicolae Dabija pentru Viorel Dinescu şi cuprinde o emoţionantă poveste lirică a reîntregirii neamului de pe cele două maluri ale Prutului.

Subiectul unirii a fost adus în atenţie şi de Vasile Bahnaru, director al Institutului Filologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. „Unirea se făcea în 1991, când oameni de la noi au fost la Ion Iliescu, dar acesta s-a împotrivit. Eu cred că pe 27 martie (n.r. - ziua Unirii Basarabiei cu România) ar trebui să ne adunăm vreo 10.000 de oameni la Chişinău şi să le cerem celor din Parlament să voteze unirea”, a opinat Vasile Bahnaru.

Trei busturi vor fi dezvelite la Dumbrăveni, acolo unde va fi amplasat un catarg de 30 de metri pe care va flutura tricolorul

Cu ocazia evenimentului de sâmbătă, Ioan Pavăl, primarul comunei Dumbrăveni, a anunţat pentru anul viitor mai multe acţiuni importante. În parcul din centrul comunei se vor dezveli trei busturi, ale lui Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu şi al Regelui Ferdinand. De asemenea, va fi amplasat un catarg de 30 de metri înălţime pe care va flutura drapelul României.

„Sperăm ca acest steag se va vedea şi la Chişinău, şi la Cernăuţi”, a replicat cu nostalgie şi speranţă academicianul Mihai Cimpoi.

La festival a fost prezent şi Anatolie Ceban, primarul din Pererita – Republica Moldova, un prieten al celor de la Dumbrăveni, care a precizat că actele pentru înfrăţirea celor două localităţi sunt aproape finalizate.

„Anul 2018 este al Centenarului Unirii şi vrem ca la Dumbrăveni acest lucru să nu treacă neobservat. Am pregătit totul cum se cuvine şi am promisiuni că vor veni aici foarte mulţi academicieni care vor vorbi despre evenimentul de acum 100 de ani, dar şi despre marile personalităţi ale României”, a arătat primarul Ioan Pavăl.

Una dintre surprize va fi lansarea a trei volume scrise de marele patriot Mihail Kogălniceanu, un eveniment sub patronajul Academiei Române.