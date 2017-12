Tragic şi stupid

Un tânăr în vârstă de 19 ani a avut parte de o moarte pe cât de tragică, pe atât de stupidă, după ce arma pe care el şi amicii săi încercau să o ascundă în maşina în care se aflau s-a descărcat în mod accidental. Tragedia s-a petrecut în a doua zi de Crăciun, pe raza satului Măgura, comuna Ulma.

Din primele cercetări ale poliţiştilor rezultă că cei trei tineri, toţi din Ulma, s-au urcat în a doua zi de Crăciun într-un autoturism de teren Mitsubishi, cu volan pe dreapta, şi au intrat în pădure. Aveau cu ei o armă de vânătoare deţinută ilegal, astfel că anchetatorii au toate motivele să creadă că erau în căutare de vânat, adică la braconaj. Această variată este susţinută şi de reacţia precipitată a acestora în momentul în care pădurarul din localitate a venit înspre ei.

Comisarul Ionuţ Epureanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava, a declarat că, din primele verificări, rezultă că cei trei tineri s-au deplasat cu autoturismul în liziera pădurii din localitate, iar când l-au văzut pe pădurarul din localitate au încercat să ascundă arma sub bancheta din spate.

„În acel moment, arma s-a descărcat în condiţii ce urmează a fi stabilite în cadrul anchetei. Un proiectil din armă l-a lovit pe unul din tineri, în vârstă de 19 ani, care a decedat”, a declarat ofiţerul.

Conform unor surse, tânărul de 19 ani, Nicolae Torac, era pe scaunul din stânga faţă, iar glonţul i-a intrat în zona cefei.

Apelul la numărul de urgenţe 112 a fost efectuat în jurul orei 11.50. Până la sosirea primului echipaj medical la faţa locului, tânărul împuşcat a fost transportat de ceilalţi doi pe aproximativ un kilometru, până în apropierea unei case. Decesul tânărului de 19 ani a fost declarat în jurul orei 13.00.

Ceilalţi doi tineri care se aflau în maşină sunt tot localnici din Măgura, Costel Popiuc, în vârstă de 28 de ani, şi Vasile Cherar, de 24 de ani.

Scenariul cel mai probabil este că Nicolae Torac i-a dat arma tânărului care era pe bancheta din spate, pentru a o ascunde. Neavând nici un fel de instruire în domeniul armelor şi muniţiilor, tinerii nu au realizat pericolul la care se expun, manevrând o armă care nu era nici măcar asigurată.

Ancheta de la faţa locului a fost preluată de judiciariştii de la Serviciul de Investigaţii Criminale Suceava, sub coordonarea unui procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

De asemenea, cercetări au demarat şi poliţiştii de la Serviciul Arme al poliţiei judeţene. Din maşină şi de pe mâinile tinerilor au fost ridicate urme papilare, în încercarea de a se lămuri condiţiile exacte în care s-a produs tragicul deces.

Cert este că arma nu era deţinută legal, urmând a se stabili provenienţa acesteia.

Ancheta sub coordonarea procurorului criminalist continuă sub aspectul comiterii infracţiunilor de omor şi uz de armă fără drept. În prima fază a anchetei cercetările sunt in rem, adică faţă de fapte şi nu faţă de persoane.

Important de precizat este că anchetatorii nu pot exclude încă nici alte variante decât cea a unei împuşcări accidentale.