Sărbători de iarnă

Primăria şi Consiliul Local Câmpulung Moldovenesc l-au ajutat, şi în acest an, pe Moş Crăciun să vină cu premii şi daruri pentru olimpicii şi copiii din acest municipiu. Primarul din Câmpulung Moldovenesc, Mihăiţă Negură, a fost prezent marţi, 20 decembrie a.c., în mai multe unităţi de învăţământ din municipiu pentru a-i premia pe elevii care în cursul acestui an au obţinut premii la olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale, precum şi la concursurile judeţene. Primele premii au fost acordate la Colegiul Naţional Militar „Ștefan cel Mare”, unde fondul total de premiere a elevilor premiaţi la olimpiadele naţionale şi internaţionale a fost de 19.000 de lei. Mihăiţă Negură a spus că cel mai mare premiu de la acest colegiu, de 3.000 de lei, i-a fost acordat elevei Sabina Calisievici, pentru obţinerea medaliei de aur la Olimpiada Internaţională de Geografie desfăşurată la Belgrad în perioada 2-8 august 2017. „Cu toate că acest colegiu nu este în subordinea Consiliului Local, ci a Ministerului Apărării, municipalitatea acordă premii elevilor încă de anul trecut şi va continua să facă acest lucru în anii următori”, a ţinut să precizeze primarul din Câmpulung Moldovenesc. El a adăugat că premii pentru rezultatele obţinute la olimpiadele naţionale şi internaţionale au primit şi elevii de la Școala Gimnazială Nr. 2 George Voevidca, Școala Gimnazială nr. 3 Bogdan Vodă, Școala Gimnazială nr. 4. Teodor Stefanelli, Liceul Industrial nr. 1 de Construcţii, Colegiul Naţional "Dragoş Vodă" şi Colegiul Silvic Bucovina, fondul total pentru aceste premii fiind de 57.000 de lei. „Ca în fiecare an primăria şi Consiliul Local au acordat olimpicilor premii în bani şi le-am promis că la anul, dacă vor fi cel puţin rezultatele din acest an, suma care va fi acordată va depăşi 100.000 de lei”, a precizat Mihăiţă Negură.

1.000 de copii din Câmpulung Moldovenesc au primit cadouri de la Moş Crăciun

Mihăiţă Negură a mai spus că pentru copiii din Câmpulung Moldovenesc, Moş Crăciun a venit cu câteva zile mai devreme. Astfel, joi, 21 decembrie a.c., Primăria şi Consiliul Local Câmpulung Moldovenesc au pregătit pentru cei mici o sărbătoare specială, dedicată lor, cu multe daruri, spectacole de colinzi, dar şi un târg de crăciun, toate având loc pe platoul central din municipiu.

Moş Crăciun a sosit în rândul celor mici într-o caleaşcă trasă de doi cai, după care a urcat pe scena amplasată pe platoul central, de unde, alături de primarul Mihăiţă Negură, a împărţit cadouri pentru 1.000 de copii. „Pe scena din centrul municipiului a avut loc un spectacol inedit susţinut de formaţiile de datini şi obiceiuri aparţinând tuturor unităţilor şcolare din municipiu. Ca de obicei Moşul a împărţit daruri tinerilor artişti care şi-au dat concursul la acest spectacol, iar la final fiecare copil prezent pe platoul central a primit un dar. Le doresc cu această ocazie tuturor copiilor, părinţilor şi bunicilor multă sănătate şi sărbători fericite”, a mai spus primarul din Câmpulung Moldovenesc.

Tot joi, pe scena de pe platoul central din acest municipiu, primarul Mihăiţă Negură i-a premiat pe sportivii cu rezultate remarcabile la Concursurile Internaţionale de Alergare Montană, antrenaţi de profesoara Elena Erzilia Țâmpău, precum şi pe membrii Clubului Sportiv ACS Juniori Câmpulung Moldovenesc. Mihai Negură i-a premiat cu câte 2.500 de lei pe tinerii sportivi Andreea Doroftei, pentru numeroasele premii obţinute la nivel naţional şi internaţional la concursurile de alergare montană, şi Marius Turcu. Alături de aceştia a fost premiată, cu 4.000 de lei, şi antrenoarea celor doi, profesoara Erzilia Țâmpău. Mihăiţă Negură a adăugat că tot joi, Primăria şi Consiliul Local Câmpulung Moldovenesc, alături de Asociaţia „Hai în Bucovina” şi Centrul Naţional de Informare Turistică, au organizat un târg de Crăciun pe platoul din centrul municipiului, la care au participat meşteşugari şi producători de produse din carne şi lactate din zonă.

Pe 27 decembrie va avea loc spectacolul de datini şi obiceiuri

Moş Crăciun nu i-a uitat nici pe copiii cu nevoi speciale. Astfel, la Primăria Câmpulung Moldovenesc, Moş Crăciun, alături de primarul Mihăiţă Negură, le-a oferit daruri celor 60 de copii cu dizabilităţi din municipiu.

Pe de altă parte, Mihăiţă Negură a amintit că Primăria şi Consiliul Local Câmpulung Moldovenesc au mai oferit 300 de pachete pentru persoanele nevoiaşe din municipiu, cele care primesc ajutor social şi cele care au gradul de handicap 1. Negură a arătat că un câmpulungean, Costel Sorin Dariciuc, a primit în dar un cărucior pliabil pentru persoane cu handicap.

Nu în ultimul rând, el a mai spus că la mijlocul lunii decembrie a.c. a avut onoarea să meargă la fiecare dintre cei 13 veterani de război din Câmpulung Moldovenesc, care au vârste cuprinse între 92 şi 94 de ani, cărora le-a oferit un cadou cu prilejul sărbătorilor de iarnă.

Mihăiţă Negură a ţinut să mai precizeze că pe 27 decembrie a.c., turiştii şi câmpulungenii sunt invitaţi să participe, tot pe platoul central din oraş, la spectacolul de datini şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou. El a arătat că pe 27 decembrie, gospodarii şi copiii din oraş, îmbrăcaţi în costume populare, alături de preoţi, vor pleca de la bisericile din C\mpulung către centrul municipiului pentru a participa la acest spectacol. Negură a spus că la eveniment sunt invitate să participe toate primăriile din zonă, pentru ca prin formaţiile şi ansamblurile locale să-şi promoveze tradiţiile şi obiceiurile locale.