Încătușat

Un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost încătuşat de poliţişti după ce s-a urcat beat la volanul unui autoturism, a tamponat o maşină şi apoi a devenit recalcitrant cu poliţiştii sosiţi la faţa locului.

Incidentul a avut loc luni la prânz, pe strada Prof. Leca Morariu din municipiul Suceava. În timp ce conducea un autoturism marca Audi Q5, Remus Vasile C., de 43 de ani, din comuna Comănești, a pierdut controlul direcției și a intrat în coliziune cu un autoturism marca Toyota Rav 4, care se afla parcat pe partea dreaptă a drumului. La fața locului a fost chemat un echipaj de poliție, care a constatat că cel care produsese tamponarea mirosea a alcool. El a fost condus la sediul Poliției municipiului Suceava unde, în urma testării cu aparatul etilotest, s-a constatat că avea o alcoolemie de 1,08 mg/l alcool pur în aerul expirat. După testarea cu aparatul etilotest, Remus Vasile C. a devenit recalcitrant şi a început să-i înjure pe polițiști, motiv pentru care aceștia au fost nevoiți să-l încătușeze. Bărbatul a fost apoi condus la Spitalul Judeţean Suceava, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Pe numele său a fost întocmit un dosar penal, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Pe numele bărbatului a fost emisă o ordonanță de reținere pentru o perioadă de 24 de ore, el fiind introdus în arestul IPJ Suceava. În cursul zilei de marți, procurorii au decis cercetarea bărbatului sub control judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.