Holzindustrie Schweighofer

Dispozitivele GPS Timflow sunt instalate pe aproximativ 700 de camioane care livrează buştean la fabricile de cherestea Holzindustrie Schweighofer din România. De la implementarea acestui sistem au fost înregistrate 23.000 de transporturi, iar datele sunt disponibile publicului pe www.timflow.com. Platforma are acum 250 de utilizatori înregistraţi care au verificat în total aproape 4.000 de transporturi de când portalul a fost lansat, la începutul lunii aprilie. Timflow are şi propria pagină de Facebook, www.facebook.com/TimflowWoodtracking, pentru a susţine dialogul cu cei interesaţi şi a creşte implicarea publicului larg. Potrivit unui comunicat al Holzindustrie Schweighofer, site-ul Timflow (www.timflow.com) a primit din această săptămână o actualizare ce include o nouă prezentare grafică şi funcţii suplimentare. Site-ul este acum disponibil în limba engleză, Parcurile Naţionale din România sunt marcate pe hartă ca „zone de excludere”, iar disponibilitatea datelor pentru utilizatorii înregistraţi a fost extinsă de la o lună la un an de zile. Site-ul afişează date colectate de sistemul bazat pe prin GPS ce permite monitorizarea transparentă a transporturilor de lemn. Oricine se poate înregistra şi poate verifica fotografiile, documentele şi rutele parcurse, de la punctul de încărcare la destinaţia tuturor camioanelor care transportă buştean către Holzindustrie Schweighofer. Acest nivel de transparenţă este unic în industria europeană de profil. Este una dintre măsurile centrale ale planului de acţiune implementat de Holzindustrie Schweighofer pentru a stopa fenomenul tăierilor ilegale din România.

Site-ul Timflow are un aspect şi facilităţi noi

Cea mai importantă calitate a sistemului Timflow este nivelul nemaiîntâlnit de transparenţă. Toate datele GPS colectate sunt disponibile public pe portal, ceea ce permite factorilor interesaţi să verifice transporturile de buştean către Holzindustrie Schweighofer. La început, Timflow a fost oferit doar în limba română, dar cu adăugarea versiunii în limba engleză, publicul potenţial se lărgeşte considerabil. De asemenea, a fost produsă o versiune accesibilă pe dispozitivele mobile. De acum datele publicate vor fi disponibile pentru mai mult timp, iar disponibilitatea acestora a crescut de la o lună la un an întreg, de la 1 octombrie 2017. Noul site www.timflow.com arată acum nu doar provenienţa şi traseul parcurs de camioanele care livrează lemn către Holzindustrie Schweighofer, ci şi Parcurile Naţionale din România. Prin aceasta, compania îşi demonstrează în mod transparent angajamentul la politica de „zero lemn din Parcurile Naţionale” pe care a acceptat-o în mod voluntar.

Deşi legislaţia permite recoltarea în aşa-numitele „zone tampon” ale parcurilor naţionale, Holzindustrie Schweighofer a exclus aceste zone ca parte a planului companiei pentru o industrie sustenabilă a lemnului. Hannes Plackner, manager de proiect Timflow pentru Holzindustrie Schweighofer, a precizat: „Am implementat Timflow în luna aprilie şi am întrebat partenerii şi alţi factori interesaţi ce părere au despre sistem şi cum l-am putea îmbunătăţi. Actualizarea urmează îndeaproape recomandările acestora. Timflow este un sistem de trasabilitate unic, fără egal în întreaga industrie europeană a lemnului, şi datorită interacţiunii cu partenerii devine tot mai bun în fiecare zi.

Despre Grupul Schweighofer

Grupul Schweighofer îşi are originile într-o afacere de familie austriacă, cu peste 400 de ani de experienţă în industria de prelucrare a lemnului. În prezent, Grupul este activ în industria de prelucrare a lemnului din Europa, având activităţi şi în producţia de energie din surse regenerabile, silvicultură şi afaceri imobiliare. Divizia industrială a Grupului Schweighofer operează în România trei fabrici de cherestea şi două fabrici de producţie a panourilor din lemn şi o fabrică de cherestea în Germania. Grupul este lider în industria europeană a prelucrării lemnului, având în acest moment aproximativ 3.500 de angajaţi. Holzindustrie Schweighofer exportă produsele sale în peste 70 de ţări din întreaga lume.