Percheziții

Polițiștii de la Serviciul Economic, însoțiți de luptătorii de la Serviciul de Acțiuni Speciale Suceava și de jandarmi, au descins, miercuri, la Verești, efectuând o percheziție la domiciliul unei familii de romi care a derulat afaceri cu materiale de construcție, în special tablă pentru acoperit case. În ancheta efectuată sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava se fac cercetări pentru infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de bani. Este vorba de vechile afaceri cu tablă adusă de la Galați ale romilor de la Verești, activitate nefiscalizată în vreun fel. Afacerea ilegală a fost monitorizată în ultimii doi ani, astfel că a rezultat și probatoriu cu privire la afacerile cunoscute de ani de zile. Ce surprinde este și suma mare de bani găsită în locuința principalului suspect – aproape 100.000 de euro.

Percheziții cu grad maxim de risc

În dimineața zilei de 13 decembrie, în urma obținerii mandatului de percheziţie emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Suceava, polițiștii au descins la domiciliul lui Brăduț Stănescu, în vârstă de 35 de ani, care, rezultă din cercetări, a fost în centrul circuitului evazionist.

Descinderea în mijlocul comunității de romi a fost una considerată de risc major, astfel că și polițiștii și-au luat măsuri ca atare. Zona a fost înțesată de polițiști înarmați, pregătiți și pentru o reacție violentă a romilor. Nu a fost cazul până la urmă, deși spiritele au fost foarte încinse, mai ales când s-a pus problema de ridicare a banilor găsiți în casa familiei Stănescu.

Afacerile ilegale, monitorizate timp de doi ani

Din probele administrate până acum în acest dosar rezultă că în perioada 2015-2017, Brăduț Stănescu, în calitate de persoană fizică neautorizată, a achiziţionat, în baza a 73 de facturi fiscale, atât personal, cât şi prin intermediul unor membri de familie sau persoane apropiate, cantităţi mari de tablă de la societăţi comerciale din municipiul Galaţi, pe care a comercializat-o ulterior, uneori după prelucrare, fără a emite documente legale şi fără a înregistra şi declara veniturile realizate.

S-a stabilit că este vorba de marfă în valoare de 2,28 milioane de lei, în acest fel fiind cauzat un prejudiciu total bugetului general consolidat al statului în sumă de 128.847 de lei (TVA, impozit de venit, contribuții de asigurări sociale și de sănătate).

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au arătat că banii au fost ascunși prin reintroducerea lor în circuitul economic, respectiv prin cumpărarea de noi cantități mari de tablă. Alte sume de bani au fost investite în achiziționarea a două autoutilitare, construirea de anexe, renovări la casă, pavarea întregii curți, construirea de porți, au arătat anchetatorii. Prin aceste din urmă investiții rezultă a doua infracțiune imputată lui Stănescu, spălarea de bani.

Capul afacerii, reținut pentru 24 de ore

La perchezițiile din casa familiei Stănescu de miercuri dimineață s-au găsit peste 430.000 de lei. De asemenea, au fost identificate şi ridicate cantităţi mari de materiale (tablă, accesorii pentru acoperişuri din tablă).

Banii și bunurile au fost ridicate pentru a se acoperi prejudiciul care va fi calculat în dosar după finalizarea anchetei.

„Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, atunci când stadiul anchetei penale va permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava.

După percheziții, polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au dispus reţinerea suspectului Brăduț Stănescu, pentru 24 de ore. Ulterior, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale față de acesta, care a dobândit calitatea de inculpat în dosar.

Ieri, la expirarea ordonanței de reținere, bărbatul în vârstă de 35 de ani a fost lăsat în libertate, dar plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. El are impuse mai multe obligații și restricții de la care nu are voie să se abată, în caz contrar riscând să fie arestat preventiv.

Acțiunea de la Verești s-a desfășurat și cu sprijinul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală Suceava, pe linia cercetărilor economice, precum și cu sprijinul Jandarmeriei Suceava, în ceea ce privește asigurarea de oameni la efectuarea percheziției.