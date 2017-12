Eveniment

Campania „Winter Charity Fair" a ajuns şi în municipiul Suceava. În perioada 15 -16 decembrie, „Susțin Beard Brothers„ şi „The Sisterhood" Suceava vă invită la unul dintre cele mai frumoase târguri de Crăciun din zonă. Campania urmăreşte promovarea artiştilor locali, pentru a-şi expune şi vinde lucrurile, dar şi susținerea unei cauze umanitare. Fondurile strânse în urma târgului vor ajunge la Oana - Elena Cojocari, care suferă de tetrapareză spastică şi se poate deplasa doar cu ajutorul unui scaun cu rotile, având nevoie de mai multe proceduri pentru ca muşchii de la picioare să nu se atrofieze. În acest an, energicii voluntari au decis să se preschimbe în ajutoarele moşului şi să îi ofere Oanei cel mai frumos Crăciun de până acum. Pe 15 decembrie, 31 Motor’s Pub va găzdui prima parte a acestui eveniment. Pe călduroasa scenă a pub-ului îşi vor face apariția diverşi artişti locali precum Marius Aluncărițe, Bogdan Istrate, trupa The Vibes şi Haşovschi Alexandru & Band, dar şi surpriza serii, mult aşteptata Blackout Band. Sâmbătă, 16 decembrie, începând cu ora 10:00, evenimentul va continua în incinta Iulius Mall, unde artiştii locali Art To Wear by Raluca Ioniță, Miriana Ioniță, Eleni’s Handmade by Elena Leonte, AG Handmade Leather by Gheorghe Acatrinei, The dress shop by Olga Mihoc, Alex Mazapiuc, Cristi Stavovei, Verciuc Mihai, Pintilescu Alina Silvia, Mateiciuc Cristian şi Andreea Brezuica vă vor pune la dispoziție o multitudine de produse, de la decorațiuni de Crăciun lucrate manual, la haine şi chiar tablouri. Pentru a sărbători reuşita campaniei împreuna cu ei, voluntarii organizației vă invită sâmbătă seară, începând cu ora 23:00, în Strikers Club la Reggae Christmas Party, la un moment de relaxare ce marchează finalul campaniei şi, totodată, ducerea la bun sfârşit a scopului lor. În cadrul evenimentului se va ține un moment de reculegere din respect pentru Regele Mihai I. „Cum zicea şi Erich Fromm:<Nu este bogat cel care are mult, ci acela care dăruieşte mult>. Aşa că haideți să ne îmbogățim în pragul sărbătorilor, creându-i Oanei un Crăciun magic”, este mesajul organizatorilor.