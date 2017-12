Foarte mulţi

O acţiune de control în trafic a Serviciului de Poliţie Rutieră Suceava, desfăşurată în perioada 8-10 decembrie, la nivelul întregului judeţ, a dus, din nou, la depistarea multor şoferi băuţi.

14 conducători auto aflaţi sub influenţa alcoolului au fost prinşi în cele trei zile de controale, şase dintre ei alegându-se cu dosare penale, iar restul de opt scăpând doar cu permisele de conducere suspendate 90 de zile, pentru că aveau concentraţii sub limita penalului, adică sub 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cadrul acţiunii au fost constatate în total 9 infracţiuni la regimul rutier şi au fost reţinute 19 permise de conducere.

În cele trei zile de controale au fost verificaţi cu etilotestul, în total, în jur de 500 de şoferi.

Poliţiştii încearcă, prin aceste acţiuni de control, să prevină accidentele rutiere pe fond de consum de alcool. În acest an, şoferi băuţi au provocat mai multe tragedii ca niciodată pe raza judeţului Suceava.