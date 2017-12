Consilierii locali PSD cer redeschiderea pasajului subteran din zona Carrefour din municipiul Suceava

Proiect

Cei opt consilieri municipali PSD din Consiliul Local Suceava au iniţiat un proiect de hotărâre care vizează redeschiderea pasajului subteran din zona Carrefour – Ambro, din municipiul Suceava, proiect care a fost trecut pe ordinea de zi a şedinţei de Consiliu Local din data de joi, 14 decembrie a.c..

Preşedintele Organizaţiei Municipale Suceava a PSD, din care fac parte cei opt consilieri, Dan Ioan Cuşnir, a arătat într-un comunicat de presă că pasajul subteran trebuie igienizat, modernizat, trebuie verificată structura de rezistenţă şi trebuie redeschis pentru a fluidiza traficul prin eliminarea unei treceri de pietoni ”în cea mai aglomerată zonă a Sucevei”. ”Este lipsit de logică să ai un pasaj subteran pe care să nu îl pui în valoare. Suceava este singura localitate din ţară care are un pasaj subteran nefolosit, care are deasupra o trecere pentru pietoni. Nu înţelegem dualitatea celor de la Primăria Suceava, care au anulat trecerea de pietoni din zona Bazarului şi îi pun pe suceveni să treacă printr-un aşa-zis pasaj pe sub podul de peste apa Sucevei, dar nu au redeschis un pasaj folosit de mii de muncitori pe vremea comunismului”, se mai arată în comunicatul semnat de Dan Ioan Cuşnir.

Menţionăm că raportul Biroului Investiţii din Primăria Suceava este favorabil acestei iniţiative, considerată oportună pentru fluidizarea traficului în zonă. ”Amenajările necesare asigurării circulaţiei prin pasaj vor face obiectul unor proiecte ale căror costuri vor fi incluse în bugetul municipiului Suceava pentru anul 2018 şi care vor fi supuse aprobării Consiliului Local”, se precizează în raport.