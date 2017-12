Competiție

La finele săptămânii trecute, Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei a organizat cea de-a XIX-a ediție a Concursului Interjudețean de Matematică şi Informatică Memorial „Ştefan Dîrţu”, eveniment ce a reunit aproape 400 de competitori din clasele de gimnaziu şi liceu.

Pentru disciplina matematică s-au înscris 330 de elevi, iar pentru informatică au fost 90 (în premieră s-a organizat o secțiune pentru gimnaziu).

„Este un concurs care creşte de la an la an din punct de vedere valoric, dar şi al amplorii sale. În acest an s-a depăşit recordul ca număr de participanți”, a declarat directorul liceului din Vatra Dornei, prof. Paul Bereholschi.

Preşedintele comisiei de concurs a fost prof. univ. dr. Vasile Berinde, de la Universitatea de Nord din Baia Mare. Preşedinte executiv pentru disciplina matematică a fost prof. Marinela Cristina Cimpoeşu, inspector şcolar în cadrul Inspectoratului Școlar Județean, iar preşedinte executiv pentru ramura de informatică a concursului a fost prof. Giorgie Vlad, inspector IȘJ Suceava.

Locul I la informatică a fost adjudecat de: Paul Burcă (Școala Gimnazială Nr. 1 Vatra Dornei), Ioan Ciprian Dobricean (Școala Gimnazială „M. Eminescu” Năsăud), Matei Chiriță (Liceul de Informatică Iaşi), Vlad Turcuman (Liceul de Informatică Iaşi), Florin Haja (Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei).

Rezultatele concursului la matematică i-au plasat pe locul I pe: Matei Alexandru Tomiță (Colegiul Național „Emil Racoviță” Iaşi), Radu Ionuț Stoleriu (Colegiul Național „Emil Racoviță” Iaşi), Gabriel Turbinică (Colegiul Național „Emil Racoviță” Iaşi), Maria Cristina Popa (Școala Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei), Rareş Polenciuc (Colegiul Național „Roman Vodă” Roman), Raul Dolha (Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița), Paul Rebenciuc (Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava), Andrew Okukura (Colegiul Național „Roman Vodă” Roman), Ștefan Răzvan Bălăucă (Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoşani).

La festivitatea de premiere au participat viceprimarul Marius Rîpan şi consilierul județean Gheorghe Apetrii.

Sponsorii concursului: S.C Little Star S.R.L. Vatra Dornei, Hotel „Silva” Vatra Dornei, S.C. Carpathian Springs S.A.