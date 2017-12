Pericol public

Un tânăr în vârstă de 19 ani, care conducea un BMW, a fost la un pas de a da cu maşina peste poliţistul care îi făcuse semnal regulamentar de oprire, pe DN 17, la Ilişeşti. Scenele s-au petrecut săptămâna trecută, pe 5 decembrie. Ulterior, poliţiştii aveau să constate că tânărul are permisul de conducere suspendat, dar şi că autoturismul BMW nu avea ITP valabil şi nici asigurare. Poliţiştii au publicat pe o reţea de socializare câteva imagini surprinse imediat după ce şoferul pericol public a fost prins. Pe imagini se vede cum poliţistul îl întreabă pe tânăr dacă are permis, iar acesta îi răspunde că are, însă îi este suspendat.

Tânărul de 19 ani nu recunoaşte că a avut intenţia de a da peste poliţist, iar agentul, foarte nervos, îl avertizează că îl putea împuşca.

„A încercat să lovească cu mașina agenții de poliție rutieră în momentul când i-a fost efectuat semnal de oprire. Doar reacția promptă a polițiștilor, care s-au ferit în ultimul moment şi hazardul au făcut astfel încât să nu se producă încă o tragedie. Atunci când vă întrebați de ce sunt oprite autovehiculele în trafic <fără motiv>, vă rog să vă uitați la acest tânăr şi să vă puneți în situația în care v-ar lovi un membru de familie cu mașina”, au transmis polițiștii pe o rețea de socializare.

Dosar penal și amenzi în cuantum de aproape 5.000 de lei

După cum am mai arătat în cotidianul nostru, marţea trecută, în jurul orei 17.40, un echipaj de la Serviciul Rutier Suceava, aflat pe DN 17, la Ilişeşti, a efectuat semnal de oprire unui BMW. Conform poliţiei, şoferul a oprit maşina, a coborât şi a încercat să fugă, fiind imobilizat imediat şi încătuşat.

Tânărul a fost identificat în scurt timp în persoana lui Mihai Sergiu, în vârstă de 19 ani, din comuna Ciprian Porumbescu. După efectuarea de verificări în bazele de date a rezultat că acesta avea permisul de conducere suspendat din data de 7 noiembrie, pentru nerespectarea regimului legal de viteză, după ce fusese înregistrat de un aparat radar.

Autoturismul BMW nu avea ITP valabil, șoferul avea certificatul reţinut pentru numere neconforme cu standardul şi nu avea nici RCA valabil.

Pentru neregulile amintite mai sus şoferul a încasat amenzi care au cumulat 4.640 de lei. Totodată, s-a dispus reţinerea plăcuţelor cu numerele de înmatriculare.

Pe numele şoferului în vârstă de 19 ani a fost întocmit dosar penal pentru infracţiunea de „conducere fără permis sau cu dreptul de a conduce suspendat”.