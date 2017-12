Accident grav

Un grav accident rutier, în urma căruia şoferul a suferit vătămări grave iar pasagerul, unchiul conducătorului auto, a decedat, a avut loc ieri dimineaţă, pe drumul judeţean dintre Dumbrăveni şi Vereşti. Tragedia s-a petrecut în jurul orei 9.30, în condiţii de carosabil acoperit parţial cu zăpadă. Şoferul a dat dovadă de multă imprudenţă, intrând într-o depăşire, în zona unei curbe. El a pierdut controlul asupra maşinii, care a intrat pe contrasens şi a ieşit în afara drumului. La eroarea gravă comisă de şofer s-a adăugat şi ghinionul, maşina lovindu-se de singurul cap de pod de pe o rază de câţiva kilometri.

Şoferul autoturismului Dacia Logan, Dumitru Ghioc, în vârstă de 66 de ani, din comuna Vorniceni Botoşani, seîndrepta, duminică dimineaţă, spre Vereşti. Cel puţin pe lateralele drumului era strat de zăpadă, condiţiile de trafic impunând multă prudenţă. Din păcate, şoferul nu a realizat pericolul. Impactul cu capul de pod a fost foarte violent.

Pompierii de la descarcerare ajunşi la faţa locului l-au găsit pe pasagerul din dreapta prins între fiarele contorsionate. Gheorghe Zaharia, în vârstă de 68 de ani, unchiul conducătorului auto, nu a mai putut fi salvat. Când a fost extras din maşină, acesta era deja decedat. Cel mai probabil, decesul a survenit din cauza faptului că bărbatul s-a lovit cu capul de parbriz.

Ajuns la Spitalul Judeţean Suceava, în stare de şoc, cu leziuni grave, şoferul a declarat:

„Am făcut o depăşire, m-am dus prea pe stânga, şi m-a furat... nu am putut să mă mai redresez, am vrut să evit podeţul, dar nu am avut cum”, a spus Vasile Ghioc.

În privinţa stării bărbatului care s-a aflat la volanul Daciei, medicul Diana Munteanu, de la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Suceava, a declarat că pacientul a fost adus de echipajul SMURD conştient, stabil, cu un traumatism cranian cu pierderea stări de cunoştinţă şi cu un traumatism complex al membrului inferior drept, cu fractură de gambă.

„Bărbatul a fost imobilizat cu atelă, este în investigaţii şi i se administrează tratament”, a declarat medicul urgentist, ieri dimineaţă, la puţin timp după accident.

Poliţiştii au deschis un dosar penal, urmând a stabili condiţiile exacte ale producerii tragediei. Cercetările vor fi continuate faţă de conducătorul auto pentru infracţiunea de ucidere din culpă.