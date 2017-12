Nebunie

Un tânăr în vârstă de 22 de ani, din municipiul Rădăuţi, pus sub acuzare de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, în trei dosare distincte privind trafic de droguri, şi care se afla sub măsura controlului judiciar, a fost arestat preventiv, sâmbătă, pentru infracţiunea de ultraj, sub forma ameninţării cu moartea a poliţistului desemnat cu supravegherea sa în cadrul controlului judiciar.

Iosif Marian Grijincu, în vârstă de 22 de ani, a fost citat, vinerea trecută, la sediul Poliţiei municipiului Rădăuţi, pentru a fi înştiinţat cu privire la decizia instanţei de prelungire a controlului judiciar. Ameninţările explicite cu moartea ar fi fost proferate în biroul poliţistului, în sediul Poliţiei Municipale Rădăuţi.

Ameninţări explicite, cu trimitere la poliţistul lovit cu sabia în cap

Tânărul a fost chemat într-un birou al poliţistului desemnat cu supravegherea sa.

În timp ce acesta îi aducea la cunoştinţă ce obligaţii şi restricţii are, Grijincu a devenit agresiv verbal, susţin poliţiştii. Acesta i-ar fi transmis poliţistului că „este un om mort” şi că „îi crapă capul”, amintind de cazul lui Dan Ciprian Sfichi, poliţistul aflat în comă după ce a fost lovit cu sabia în cap de un alt rădăuţean anchetat tot pentru trafic cu droguri, în acelaşi grup cu Grijincu.

Tonul ridicat al inculpatului a atras atenţia imediat altor poliţişti aflaţi în birourile alăturate. Aceştia au intrat imediat în biroul colegului, Grijincu fiind somat să nu se ridice de pe scaun. La faţa locului au fost chemaţi luptătorii de la Serviciul de Acţiuni Speciale, care l-au ridicat pe tânărul de 22 de ani. Imediat a fost sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, procurorul de serviciu audiindu-l pe Grijincu şi dispunând reţinerea sa pentru 24 de ore. A doua zi, sâmbătă, tânărul a fost prezentat în faţa magistraţilor de la Judecătoria Rădăuţi, cu propunere de arestare preventivă pentru infracţiunea de ultraj. Instanţa a admis propunerea, pe numele lui Iosif Marian Grijincu fiind emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

„Colegi” în dosarul de trafic de droguri

Pe lângă gravitatea în sine a ameninţări unui poliţist, cu atât mai mult în condiţiile în care Grijincu era sub control judiciar, cazul are un puternic impact asupra opiniei publice şi prin prisma a ceea ce s-a întâmplat acum câteva zile, la Rădăuţi. Şi Alexandru Huţuleac, cel care l-a lovit cu sabia în cap pe poliţistul Dan Ciprian Sfichi, este tot din rândul celor care sunt acuzaţi că au derulat afaceri la nivel înalt cu droguri, în special etnobotanice, în zona Rădăuţi. Ba mai mult, numele celor doi apare în acelaşi dosar al DIICOT din vara anului 2016.

Iosif Marian Grijincu, ba arestat, ba pus în libertate

Până la incidentul legat de acuzaţiile de ultraj, cazul lui Iosif Marian Grijincu a atras atenţia până acum prin faptul că acesta a fost arestat preventiv de trei ori, şi de tot atâtea ori pus în libertate.

De fiecare dată, rădăuţeanul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de către Tribunalul Suceava, în timp ce Curtea de Apel Suceava a înlocuit măsura arestului cu cea a controlului judiciar.

În ultimul dosar, Iosif Marian Grijincu este acuzat că i-a determinat pe doi complici să înfiinţeze culturi de canabis la domiciliul unuia dintre ei. Practic, Grijincu este acuzat că a fost în spatele acestei afaceri şi le-a garantat celor doi că le va găsi ulterior clienţi pentru valorificare. Grijincu a fost pus sub acuzare pentru infracţiunile de instigare la comiterea infracţiunii de finanţare a săvârşirii infracţiunii de trafic de droguri de risc şi instigare la comiterea infracţiunii de trafic de droguri de risc, în modalităţile de instigarea la cultivarea, deţinerea, oferirea, punerea în vânzare şi vânzarea de droguri de risc.

În luna iunie a acestui an, acelaşi Grijincu a fost pus sub acuzare, tot de procurorii DIICOT Suceava, într-un alt dosar. El este acuzat că în perioada februarie - mai 2017, împreună cu un complice, ar fi achiziţionat de pe site-uri specializate droguri de risc (canabis) şi droguri de mare risc (amfetamine), dar şi substanţe susceptibile a avea efect psihoactiv (etnobotanice), pe care le-ar fi oferit spre vânzare pe raza municipiului Rădăuţi şi în împrejurimi.

Anul trecut, în iulie, acelaşi inculpat a fost arestat preventiv sub acuzaţia că ar fi fost unul din capii unei grupări de mari dimensiuni, care vindea pe piaţa din Rădăuţi droguri de toate categoriile. Este vorba de gruparea în care a fost arestat şi Alexandru Huţuleac.