Iarnă fără griji

Venirea sezonului rece este privită cu îngrijorare de majoritatea populaţiei din cauza căderilor masive de zăpadă, a vremii capricioase, cu perioade de dezgheţ-îngheţ, care duc la formarea poleiului, fiecare din aceste fenomene, destul de frecvente în această parte a ţării, unde în general iernile sunt mai aspre, ducând de obicei la îngreunarea traficului rutier şi pietonal.

Deszăpezirea unui oraş cu peste 400 de km de carosabil şi trotuare, o adevărată provocare

Dacă astfel de fenomene meteorologice sau chiar o simplă ninsoare duc în multe ţări occidentale la blocarea totală a circulaţiei, închiderea tuturor şcolilor, instituţiilor şi chiar a serviciilor publice, la noi nu s-a pus vreodată problema să fie paralizată activitatea întregului oraş, chiar şi când au fost condiţii extrem de vitrege. Asta deoarece activitatea de deszăpezire şi combatere a îngheţului pe drumurile şi trotuarele publice a fost încredinţată unei firme care se ocupă special de aceste servicii, având deja experienţă îndelungată în domeniu.

Experienţă, dar şi un parc auto dimensionat la cerinţele tot mai mari ale unui oraş în continuă dezvoltare, plus o mulţime de angajaţi, cu care să poată interveni cu utilaje, dar şi manual, pe cei aproximativ 350 de km de carosabil şi peste 60 de km de trotuare din municipiul Suceava, în condiţiile în care fiecare zonă are particularităţile ei.

„La fel ca şi în anii anteriori, suntem responsabili pentru curăţarea de zăpadă şi gheaţă a străzilor şi trotuarelor municipiului Suceava. Pentru asta dispunem de 26 de utilaje mari, echipate cu plug şi dispozitiv de împrăştiere a materialului antiderapant, la care se mai adaugă trei încărcătoare frontale, două motofreze de zăpadă, pentru trotuare, dar şi zece sărăriţe manuale, pentru trotuare înguste. Depăşim cu mult numărul obligatoriu de 18 utilaje de intervenţie, parcul auto al societăţii beneficiază de dotări noi, iar toate utilajele sunt în stare bună de funcţionare”, a declarat administratorul societăţii „Diasil”, Anton Curelaru.

În plus, la sediul Diasil sunt făcute stocuri de 900 de tone de sare şi 150 de tone de nisip, adică material antiderapant suficient pentru deszăpezirea şi dezgheţarea întregului oraş, încât, în urma inspectării pregătirilor de iarnă făcute de firma cu care are contract municipalitatea, primarul Ion Lungu a concluzionat: „La ce am văzut aici, am încredere că vom trece iarna fără probleme”.

Dispecerate de iarnă non-stop, la Diasil şi la Primărie

Din data de 15 noiembrie la sediul firmei de salubrizare care se ocupă şi de deszăpezirea municipiului funcţionează un dispecerat de iarnă non-stop, prin care locuitorii oraşului pot apela la serviciile de deszăpezire la orice oră, în orice locaţie.

„Numărul la care vă sfătuim să apelaţi cu încredere pentru situaţiile care necesită intervenţia utilajelor de deszăpezire în traficul rutier sau pietonal este 0731-996.856”, a spus Cristi Curelaru, directorul executiv al Diasil.

În paralel, Primăria Suceava are propriul comandament de iarnă, de unde se gestionează şi pot fi semnalate problemele din trafic cauzate de ninsori, polei sau îngheţ, la numărul de telefon 0230-212.696, interior 154 şi 254, sau pe email, la salubrizare@primariasv.ro .

Chiar dacă există aceste servicii de salubrizare, precauţia este necesară în continuare – este important ca fiecare şofer să fie pregătit cu cauciucuri corespunzătoare anotimpului şi să aibă în portbagaj o lopată extensibilă, pentru orice eventualitate.

Această precauţie este valabilă mai ales în situaţiile de ninsoare abundentă, atunci când se acţionează cu prioritate pe arterele principale şi ulterior pe cele secundare.

În plus, intervenţiile efectuate în timpul ninsorilor abundente nici nu au eficienţă prea mare, pentru că oricum din urmă se aşterne un nou strat de zăpadă.

În plus, atribuţii de curăţare a zăpezii şi gheţii au şi agenţii economici şi asociaţiile de proprietari, după cum a explicat şi viceprimarul Lucian Harşovschi:

„Asociaţiile de proprietari au obligativitatea de a curăţa ţurţurii de gheaţă de la nivelul superior al blocurilor – dacă nu se descurcă, pot apela la IGSU Suceava – iar trotuarele adiacente spaţiilor comerciale ar trebui deszăpezite de agenţii economici, conform HCL 155/2013, în caz contrar amenzile care pot fi aplicate fiind cuprinse între 500 şi 2.000 de lei”.

O problemă de mediu - protejarea spaţiilor verzi

Contrar unor păreri exprimate de unii „cârcotaşi”, soluţia tradiţională de deszăpezire „cu lopata” este în continuare necesară şi chiar bine-venită.

Această variantă, care implică nevoia de forţă de muncă mai mare (drept urmare asigură un număr mai mare de locuri de muncă pe plan local) s-a dovedit necesară pentru protejarea spaţiilor verzi.

Anii trecuţi, utilizarea de substanţe moderne de deszăpezire, precum clorura de calciu, a dus la apariţia altor probleme, cu efect pe termen lung, dovedindu-se foarte nocivă pentru iarbă, flori şi arbori. Practic, pământul de pe spaţiile verzi aflate la stradă a devenit otrăvitor pentru plante, fiind necesară înlocuirea sa completă în primăvară – lucrare costisitoare şi destul de dificilă, mai ales că se produce mizerie şi blocaje de trafic.

Tocmai de aceea, primarul Sucevei, Ion Lungu, a solicitat găsirea unor alternative mai puţin nocive:

„Vrem să încercăm să intervenim manual la deszăpezire pe anumite zone, căutăm soluţii de protejare a spaţiilor verzi, poate chiar cu nailoane. Deocamdată nu s-a găsit o soluţie miraculoasă la astfel de probleme”.

„Ne preocupă şi pe noi această problemă, astfel că am căutat diverse metode prin care putem proteja spaţiile verzi de la distrugere. Am ales să adaptăm utilajele la particularităţile străzii, adică am poziţionat sărăriţele la un nivel mai apropiat de asfalt, încât să evităm împrăştierea sării pe borduri”, a explicat administratorul societăţii „Diasil”, Anton Curelaru.