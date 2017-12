Manifestări

Sâmbătă, 9 decembrie, în comuna Baia a avut loc sărbătorirea a 550 de ani de la victoria lui Ştefan cel Mare şi Sfânt împotriva armatei regelui Matia Corvin. Manifestările au început la biblioteca din comună cu vernisajul expoziţiei „Ştefan cel Mare şi Sfânt”, în care, pe lângă documente din arhiva comunei, fotografii, însemnări ale cronicarilor care au trecut prin aceste locuri, au fost prezentate şi materiale din colecţia Muzeului Bucovinei care au legătură cu istoria acestei aşezări şi cu acel decembrie rece din 1467, când mai mult de 10.000 de oşteni au căzut sub glie. Bibliotecara Teodora Murariu a fost cea care a făcut o prezentare a personalităţilor din istoria României care şi-au pus amprenta asupra comunei Baia.

Ministrul Educaţiei, prezent la Baia

După ceremonialul militar de pe platoul Căminului Cultural Baia la care au participat, alături de numeroşi localnici şi fii ai satului veniţi din alte zone ale ţării special pentru acest moment festiv, Liviu Pop - ministrul Educaţiei, prefectul Mirela Adomnicăi, subprefectul Silvia Boliacu, senatorii Ioan Stan şi Virginel Iordache, deputaţii Emanuel Havrici, Alexandru Rădulescu, Eugen Bejenariu, inspectorul-şef al ISU Suceava, general de brigadă Ion Burlui, inspectorul general al ISJ Suceava, Gheorghe Lazăr, primari ai comunelor din zona Fălticeni, a avut loc deschiderea oficială a sărbătorii „550 de ani – lupta de la Baia”. Momentul a fost marcat de recitarea, de către elevul Alexandru Brădăţan, a poeziei „Baia”, scrisă de Dimitrie Bolintineanu, după care preoţii din comuna Baia au oficiat un Te-Deum pentru cei care şi-au pierdut viaţa în Bătălia de la Baia, în decembrie 1467.

Maria Tomescu, primarul comunei Baia, a adresat cuvântul de bun venit în prima capitală a Moldovei, o localitate care a avut un rol important în istoria Moldovei şi a României. „Evenimentul de astăzi este dedicat luptei de la Baia dintre Ştefan cel Mare şi Matia Corvin, eveniment prin care vrem să cinstim memoria domnitorului. Vă mulţumesc că sunteţi alături de noi şi vă doresc să simţiţi căldura şi ospitalitatea oamenilor din comuna noastră”, a spus Maria Tomescu.

Baia, prima capitală a Moldovei

Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, s-a simţit onorat să participe la „o adevărată lecţie de istorie a României, istorie care din punctul meu de vedere este prea puţin cunoscută de către români, este prea puţin predată în sistemul de învăţământ. Sunt convins că acest tip de manifestare trebuie extins în toate localităţile în care s-au petrecut în istoria acestei ţări lucruri frumoase. Ori de câte ori se vorbeşte de Ştefan, Bogdan sau Dragoş am emoţii pentru că sunt născut, crescut şi locuiesc lângă comuna din care Bogdan Vodă a plecat să descalece în Moldova. Un popor care nu-şi cunoaşte trecutul, nu-şi cunoaşte istoria, nu-şi acceptă prezentul şi nu construieşte cu încredere viitorul, este un popor pierdut. Văd, astăzi, la dumneavoastră, un prezent autentic, văd minunaţii copii şi îi felicit pentru că astăzi, aici, este o lecţie de istorie, lecţie care trebuie făcută mult mai des şi în cât mai multe localităţi şi şcoli din România”, a precizat ministrul Liviu Pop.

Prefectul Mirela Adomnicăi a precizat că sâmbătă, la Baia, s-a sărbătorit un act de biruinţă, victoria domnitorului Ştefan cel Mare din 1467, şi 550 de ani de când localitatea Baia a dobândit notorietatea unei loclaităţi care a stat la temelia întemeierii Moldovei.

„Baia, prima capitală a Moldovei, este locul unde a luat naştere Moldova şi se bucură de notorietate şi în ziua de astăzi datorită perioadei istorice pe care a parcurs-o cu strălucire, datorită ctitoriilor-monument rămase în această comună până în ziua de astăzi, dar şi datorită unor evenimente mai recente. În urmă cu trei ani, la Baia, a avut loc cea mai mare descoperire arheologică din ultimii 40 de ani din Europa. Aici a fost cea mai mare localitate, veche de 7.000 de ani, iar prin această descoperire comuna dumneavoastră este menţionată în lucrări importante din ţările Europei. Am toate motivele să cred că astăzi celebrăm la Baia şi trecutul şi prezentul. Să fim optimişti pentru viitorul acestei localităţi, pentru care vă îndemn să fiţi mândri şi demni”, a precizat prefectul Mirela Adomnicăi.

În luările de cuvânt senatorul Ioan Stan s-a referit la istoria comunei Baia, deputatul Alexandru Radulescu a vorbit despre măreţia oamenilor şi a evenimentelor organizate în această localitate, iar Silvia Boliacu, subprefectul judeţului, a vorbit despre satul natal, Bogata, una din localităţile componente ale comunei Baia.

Actorul Marius Rogojinschi l-a readus în memorie pe Ştefan cel Mare

Un moment impresionant, care a ridicat în picioare publicul prezent în Căminul Cultural Baia, a fost piesa de teatru „Testamentul lui Ştefan cel Mare”, în interpretarea actorului Marius Rogojinschi împreună cu câţiva localnici.

„Este un colaj din rolul lui Ştefan cel Mare din <Apus de Soare> de Barbu Ştefănescu Delavrancea, spectacol pe care l-am montat în urmă cu nouă ani într-un proiect al Teatrului <Mihai Eminescu>, Teatrului pentru copii <Vasilache> şi al Muzeului Bucovinei, premiera spectacolului având loc în Cetatea de Scaun a Sucevei. L-am jucat şi în cadrul stagiunii Teatrului <Mihai Eminescu> şi am revenit în vara acestui an în Cetatea Sucevei şi oriunde este nevoie să fie prezent Ştefan cel Mare. Acum el a venit la Baia şi mă bucur foarte mult că am reuşit să creez acel moment de surpriză în care realitatea se confundă cu ficţiunea, oamenii chiar simt că Ştefan este în faţa lor şi îl văd pe Ştefan. Şi pentru mine este o foarte mare bucurie ca actor şi ca regizor al spectacolului să pot să creez acest sentiment, este o foarte mare onoare, eu fiind bucovinean din Câmpulung Moldovenesc”, ne-a spus Marius Rogojinschi.

Simpozionul „Lupta de la Baia 550 – mărturii şi evocări”, a fost moderat de profesorul Ioan Natu, fiind scoase în evidenţă atât aspectele premergătoare înfruntării care a avut loc în noaptea de 14 spre 15 decembrie 1467 între oastea Moldovei, condusă de Ştefan cel Mare, şi oastea Regatului Ungariei, condusă de Matia Corvin, cât şi consecinţele de după această bătălie, materializate prin lupta comună a oştilor lui Ştefan şi Matia împotriva otomanilor.

Omagiu veteranilor de război şi slujbă arhierească

Un alt moment important al manifestării a fost acordarea de medalii şi diplome veteranilor de război. Drept recunoştinţă faţă de veteranii de război care au apărat ţara cu mult curaj şi patriotism în momentele dificile, primarul Maria Tomescu a oferit o <Diplomă de înaltă preţuire> celor „care poartă cu demnitate greutatea unor timpuri de tristă amintire, care au cunoscut suferinţa din toate punctele de vedere, oameni care au trăit şi au plâns pentru cei care au murit pe câmpul de luptă sau au fost mutilaţi pe viaţă. Lor trebuie să le arătăm preţuirea noastră şi să le acordăm tot sprijinul atunci când au nevoie”.

Au primit recunoştinţa comnităţii veteranii de război Haralambie Todirică, Nicolae Pintilie, Mihai Gogu, Gheorghe Dohotaru, Ştefan Cojocaru, Neculai Andronic, Mihai Mandache, Costache Cociorvă, Mihai Mihăilescu, Mihai Mihăilă.

În cadrul ceremoniei, preoţii din Baia au oficiat un parastas pentru eroii neamului şi o slujbă de mulţumire pentru veteranii de război prezenţi şi pentru familiile veteranilor trecuţi la Domnul.

De la ora 16.00, la Biserica Albă (Sfântul Gheorghe), a avut loc o slujbă arhierească oficiată de un sobor de preoţi, având în frunte pe ÎPS Pimen, arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, ocazie cu care a fost cinstită memoria domnitorului şi a urmaşilor săi.

„Târgul viu al Băii”

Gospodarii din centrul comunei au organizat în faţa porţilor „Târgul viu al Băii”, în care au expus bucate, obiecte confecţionate în gospodărie sau obiecte de valoare, moştenite de la bunici şi străbunici.

„În Baia erau târguri organizate la nivelul ţării Moldovei. Aici veneau negustori din Polonia, Ungaria, Transilvania şi Ţara Românească. Cel mai mare iarmaroc de la Baia era de Sfânta Maria, veneau negustori din toate ţările din jur, se plătea vamă domnească, Baia era ceva deosebit, iar în piaţa aşezării se făcea <târgul mare>. S-a încercat să se reînvie meşteşugurile care erau la Baia pe vremuri, o parte din obiceiurile tradiţionale, din meseriile tradiţionale. „Încercarea este timidă, avem câteva expuneri la câţiva gospodari din Baia, este un început, sperăm ca pe viitor astfel de activităţi să scoată în evidenţă vechea aşezare Baia. Dorim să organizăm în luna decembrie un târg prin care să scoatem în evidenţă ocupaţiile locuitorilor din trecut”, ne-a spus profesorul de istorie Ioan Natu.