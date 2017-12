Darex Auto Suceava a lansat noul Duster

Darex Auto Suceava, unicul concesionar al mărcilor Dacia, Renault şi Nissan, a lansat joi, în cadrul unui eveniment special, noul Duster. În prezenţa a numeroase oficialităţi locale, parteneri, clienţi şi alţi invitaţi, noul Duster a fost prezentat oficial pe piaţa suceveană, dar şi pe cea din judeţul Botoşani. Aşa cum au precizat reprezentanţii Darex Auto, noul Duster de la Dacia „va continua să scrie alte capitole în povestea sa de succes, bazându-se pe ADN-ul său solid”. Noul Duster este un C-SUV la cel mai bun preţ de pe piaţă, dotat şi cu mai multe echipamente comparativ cu modelul anterior, cu un design robust, îmbinat cu un nivel ridicat al calităţii, având în acelaşi timp şi capacităţi pentru off-road la cel mai înalt nivel. Fiind sinonim cu eficienţa şi fiabilitatea, noul Duster este dotat cu direcţie asistată electric, are un nou design al scaunelor, cele din faţă, cu o formă nouă, fiind dotate cu un şezut care „îi cuprinde” pe şofer şi pasager. De asemenea, noul model are climă automată, Key Less Entry şi demaraj fără cheie, avertizor pentru unghiul mort, asistenţă la pornirea în rampă şi sistem de control la coborârea pantei, cameră multiview. Practic, aşa cum au precizat reprezentanţii Darex Auto Suceava, noul Duster are mai multe avantaje pentru clienţi, fiind oferit la acelaşi preţ ca şi modelul anterior.

Pentru a marca lansarea noului Duster, Darex Auto va organiza evenimente în oraşele importante din judeţele Suceava şi Botoşani, primul dintre acestea urmând să aibă loc sâmbătă, 9 decembrie a.c., în parcul Ariniş din Gura Humorului.