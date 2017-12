Condamnare

Un tânăr în vârstă de 33 de ani, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, a fost condamnat definitiv la o pedeapsă de 1 an şi 8 luni de închisoare cu executare pentru multiple infracțiuni la regimul rutier. Tiberiu Ghiduşi a călcat pur şi simplu legislația rutieră în picioare, după ce a fost prins la volanul unui vehicul neînmatriculat, fără a avea permis de conducere şi, existând suspiciuni că este băut, a refuzat prelevarea de probe biologice.

Tiberiu Ghiduşi scăpase inițial, la Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, cu o pedeapsă suspendată condiționat, însă magistrații Curții de Apel Suceava au decis că sentința este prea blândă.

Inculpatul a fost condamnat la câte un an de închisoare pentru fiecare din cele trei infracțiuni, „punere în circulație a unui vehicul neînmatriculat”, „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, şi „sustragere de la prelevarea de mostre biologice”. În aceste condiții, Tiberiu Ghiduşi a primit un an de închisoare, plus o treime din celelalte două condamnări (o treime din 24 luni = 8 luni), astfel că are de executat 1 an şi 8 luni de închisoare, în regim de detenție.

Inculpatul a fost identificat acum două zile de polițiştii din cadrul Biroului Investigații Criminale Câmpulung Moldovenesc pe raza localității de domiciliu, de unde a fost escortat la Penitenciarul Botoşani, unde îşi va executa pedeapsa.