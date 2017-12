La Milişăuţi

O femeie în vârstă de 38 de ani, care se deplasa la volanul unui autoturism, în care se afla şi fiul său în vârstă de 2 ani, a fost implicată într-un accident rutier după ce a scăpat volanul de sub control într-o curbă. Accidentul s-a petrecut ieri dimineaţă, în jurul orei 9.30, pe DN 2H, pe raza oraşului Milişăuţi.

Din cercetările preliminare ale poliţiştilor rutieri rezultă că Violeta H., în vârstă de 38 de ani, care conducea un VW Bora, având direcţia de deplasare dinspre municipiul Rădăuţi spre Suceava, a pierdut controlul asupra volanului, maşina intrând pe acostament prin dreapta, iar de aici lovindu-se cu partea stânga faţă de un stâlp de beton al porţii de acces într-o locuinţă.

Pompierii militari de la Rădăuţi deplasaţi la faţa locului au găsit-o pe femeie încarcerată, în timp ce copilul, care se afla în scaunul special, cu centura pusă, suferise un atac de panică.

Femeia care locuieşte în casa în a cărei poartă a intrat maşina a relatat: „Stăteam în pat şi am auzit o bufnitură puternică. Iniţial am crezut că a căzut zăpada de pe casa unui vecin... când colo am văzut maşina în poarta noastră. Am ieşit afară, m-am dus la maşină, copilul plângea în spate, iar doamna era prinsă în faţă”.

Din fericire, consecinţele accidentului nu au fost atât de grave pe cât păreau iniţial. Femeia în vârstă de 38 de ani a fost extrasă din autoturism conştientă şi cooperantă, fiind transportată la Spitalul municipal Rădăuţi, unde a ajuns şi copilul. Femeia a solicitat transportul la Spitalul Judeţean Suceava, pentru investigaţii suplimentare. În cazul copilului s-a constatat că a fost vorba doar de un atac de panică, fără alte leziuni.

Poliţia precizează că accidentul s-a produs pe fondul vitezei neadaptate în curbă.