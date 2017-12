Bilanţ

Regiunea de Nord-Est a României are cea mai mare rată de absorbţie a fondurilor europene disponibile în exerciţiul financiar 2014-2020. Anunţul a fost făcut de preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, după şedinţa de ieri a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. În calitate de preşedinte al acestui Consiliu Regional, Gheorghe Flutur a prezentat bilanţul activităţii pe acest an, el subliniind că a fost bucuros să anunţe faptul că Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Est ocupă primul loc între toate regiunile de dezvoltare la absorbţia de fonduri europene. El a explicat că în momentul de faţă rata de absorbţie este de 27% din totalul fondurilor alocate pe exerciţiul financiar 2014-2020, ceea ce înseamnă o sumă atrasă de 1,4 miliarde de lei doar în acest an, prin care au fost finanţate deja 257 de proiecte. „Până la finalul acestui an estimăm că ajungem la o absorbţie de 30%, adică peste 1,75 de miliarde de lei. Consider că dacă într-un an s-a ajuns la o absorbţie de 30% din totalul fondurilor disponibile, este un lucru foarte bun pentru această regiune şi implicit pentru judeţul Suceava”, a declarat Flutur, care a adăugat că, în prezent, la nivelul întregii regiuni sunt depuse 1.000 de proiecte.

Gheorghe Flutur a precizat că în anul 2017 au fost înregistrate mai multe realizări importante, una dintre acestea fiind obţinerea unei noi axe de finanţare, Axa 13, care este destinată oraşelor mici, prin care numai în Regiunea Nord-Est s-a putut accesa o sumă de 27 de milioane de euro.

„De asemenea, anul acesta s-a înfiinţat o măsură pentru finanţarea proiectelor integrate, producţie – cercetare, care nu erau eligibile până acum. În acelaşi timp, ADR Nord-Est este agenţia care a obţinut o suplimentare de 40 de milioane de euro a bugetului ca urmare a modului în care au fost promovate proiectele. Practic ADR Nord-Est este o agenţie, o regiune pilot din Uniunea Europeană, care şi-a stabilit o strategie proprie de dezvoltare”, a explicat Gheorghe Flutur. El a adăugat că tot în calitate de preşedinte al Consiliului Regional a reprezentat ADR Nord-Est la târgurile internaţionale de la Krynica şi Expo Real Munchen, el precizând că în urma acestor evenimente de promovare peste 300 de agenţi economici au fost contactaţi pentru întocmirea unor proiecte.

„În acelaşi timp, în întreaga regiune am avut o implicare a tuturor universităţilor în elaborarea Strategiei de dezvoltare, dar pentru mai multe acţiuni de promovare a turismului, gastronomiei, foarte multe acţiuni de acest gen având loc în fiecare judeţ”, a explicat preşedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Flutur: Judeţul Suceava a fost primul care a pornit investiţii în domeniul infrastructurii

Gheorghe Flutur a făcut referire şi la Suceava, precizând că acest judeţ a fost primul care a pornit investiţiile în infrastructură, prin aprobarea proiectului pentru drumul Suceava – Iaşi. Flutur a explicat că prin acest proiect se va moderniza drumul Suceava - Ipoteşti - Bosanci - Udeşti – Liteni - Dolhasca până la limita cu judeţul Iaşi, precum şi ruta Suceava - Moara – Liteni (Moara) - Zahareşti - Stroieşti - Costâna - Dărmăneşti. Gheorghe Flutur a mai afirmat că pentru municipiul Suceava este alocată o finanţare de 30 de milioane de euro pentru proiecte de infrastructură, proiecte sociale şi culturale. „De asemenea, avem proiecte aprobate pentru promovarea turismului, reabilitarea monumentelor şi pentru agrement. Amintesc aici de reabilitarea Cazinoului Vatra Dornei, mănăstirilor Bogdana, Dragomirna şi Probota, Bisericii <Sf. Ilie> din satul Sf. Ilie, ctitorie a lui Ştefan cel Mare, dar şi a bisericii de lemn din Adâncata. Apoi mai avem două proiecte de agrement la Ariniş, în Gura Humorului, reabilitarea a două zone de agrement la Siret, trei proiecte de infrastructură străzi şi agrement la Vatra Dornei, dar şi reabilitarea Muzeului Lemnului din Câmpulung Moldovenesc”, a arătat Gheorghe Flutur, care a mai spus că la nivelul judeţului Suceava se va continua cu acelaşi ritm de depunere a proiectelor pentru atragerea a cât mai multor fonduri europene.

Nu în ultimul rând, şeful administraţiei judeţene a spus că în viitor vor urma să fie aprobate şi alte proiecte pentru Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei şi Suceava, proiectul pentru Clusterul Inovativ Regional Suceava – Botoşani şi Universitatea „Ştefan cel Mare”, în domeniul bioeconomiei, dar şi alte 13 proiecte transfrontaliere cu regiunea Cernăuţi, din Ucraina. Flutur a mai precizat că la toate aceste proiecte se adaugă şi un număr ridicat de proiecte depuse de agenţii economici privaţi din judeţul Suceava.