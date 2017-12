Seara adevăratelor valori

Gala „Top 10 Suceveni”, ediţia a VI-a, va avea loc vineri, 8 decembrie, începând cu ora 18:30, la Conacul Domnesc din Șcheia. Sute de suceveni şi nu numai sunt aşteptaţi la acest eveniment în cadrul căruia sunt premiate performanţa, umanitatea, implicarea socială, solidaritatea cu semenii etc. Premianţii sunt oameni care apar mai puţin, sau chiar deloc, în „lumina reflectoarelor”, dar care s-au evidenţiat prin ceea ce au făcut anul acesta sau de-a lungul activităţii lor. Cei 10 premianţi sunt desemnaţi de „Monitorul de Suceava”, iar poveştile lor sunt prezentate în cadrul unor reportaje video, proiectate pe ecrane montate în sala în care se desfăşoară manifestarea. Între proiecţiile video au loc momente artistice (susţinute, fără pretenţii financiare, de artişti locali) şi licitaţii. În cadrul acestora din urmă se vând obiecte ce ne-au fost donate, toţi banii strânşi urmând a fi direcţionaţi într-un scop caritabil. Fiecare premiant din cadrul galei primeşte o cupă, o diplomă şi un premiu în valoare de 1.000 de lei. După proiecţia celor 10 reportaje video, publicul votează persoana sau cazul preferat. Se decernează astfel premiul publicului, care, de asemenea, este recompensat cu suma de 1.000 de lei. Evenimentul este organizat, începând din 2012, în luna decembrie, de „Monitorul de Suceava”, Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, Federaţia Patronală a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Suceava şi Complexul Turistic „Conacul Domnesc”.

Laureaţii fiecărei ediţii a Galei „Top 10 Suceveni”

Vă prezentăm laureaţii fiecărei ediţii a Galei „Top 10 Suceveni”. Toţi au meritat să fie cunoscuţi şi apreciaţi, aplaudaţi nu doar de câteva sute de oameni, ci de un judeţ întreg, de o ţară întreagă. Sunt exemple de solidaritate, implicare, dăruire şi succes. La prima ediţie a Galei „Top 10 Suceveni”, în anul 2012, au fost aplaudaţi şi premiaţi Bogdan Baciu, din Fălticeni, absolvent al Colegiului Naţional „Nicu Gane” Fălticeni, Cetăţean de Onoare al municipiului;Clubul Rotary Suceava; Camelia Iordache, preşedinta organizaţiei Salvaţi Copiii Suceava, şi Mircea Petriuc, voluntar în cadrul organizaţiei; Constantin Popa, din Fălticeni, absolvent al Colegiului Naţional „Nicu Gane”, promoţia 2012, care a câştigat medalia de aur la olimpiada internaţională de geografie. Mai multe familii din Marginea, a căror agoniseală de-o viaţă s-a făcut scrum în câteva ore, pot zâmbi din nou, datorită unor oameni speciali: Arcadie Boicu, reprezentantul penticostalilor din comună, şi preoţii ortodocşi Vasile Varctic şi Vasilică Nicanor Leuştean, și ei laureați ai galei din 2012. Gabriel Puiu Florea este preot în Cornu Luncii. El şi-a vândut tractorul şi a cumpărat o maşină de pompieri pentru comunitate, iar pentru gestul său a fost ales laureat al galei. Printre premianți s-au mai aflat profesorul de educaţie fizică Ioan Drăgoiu, de la Şcoala Gimnazială Nr. 3, din municipiul Suceava, care a plătit din propriul buzunar pentru a renova sala de sport, sătul să tot aştepte fonduri de la autorităţi, scriitorul Ion Drăguşanul, care a fost nominalizat pentru lucrarea sa „Povestea aşezărilor bucovinene”, Paul Balahura, care lucrează în cadrul SMURD Suceava şi, în luna mai a anului 2011, a salvat de la înec din apele râului Suceava o adolescentă care, într-un moment de rătăcire, voia să îşi pună capăt zilelor, stareţul Mănăstirii Bogdana, preotul arhimandrit Iustin Dragomir, cel care a dat viaţă unui proiect inedit la nivel naţional - Aşezământul de copii „Sf. Ierarh Leontie” de la intrarea în municipiul Rădăuţi.

În primii zece

La cea de-a doua ediţie a Galei, în anul 2013, laureaţii au fost primarul din Cornu Luncii, Gheorghe Fron, tânăra nevăzătoare din comuna Bilca, Magdalena Iurescu, tânăra Iustina Crăciun, preotul Liviu Mihăilă de la Fălticeni, judecătorul Marcel Nechita, fotbalistul Lucian Goian, echipa de rugby juniori 1 U19 a CSŞ Gura Humorului, preotul Mihai Negrea, meşterul Toader Ignătescu, Fundaţia „O Nouă Viaţă”. În anul 2014, laureaţii Galei „Top 10 Suceveni”, ediţia a III-a, au fost artista Lucia Condrea din Moldoviţa, medicul Florin Haidamac, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Irina Dorneanu, multipla campioană europeană din Zvoriştea, Tudor Creţu, geniul din Rădăuţi, profesorul de sport Bogdan Ailincă, preotul Gabriel Herea, doctoriţa Agneta Pal, artistul plastic Radu Bercea (pictor şi grafician humorean), preotul Minu Mititelu, parohul Parohiei Sf. Vineri, din Suceava. Laureaţii ediţiei a IV-a a Galei ”Top 10 Suceveni” au fost Wild Bucovina – fraţii Stelian şi Emil Bodnari, din Fundu Moldovei, omul de afaceri Cornel Manaz, rugbystul Mihai Macovei, preotul Gheorghe Saftiuc din Dolhasca, preşedintele Uniunii Polonezilor din România, Ghervazen Longher, kinetoterapeutul Bogdan Pilat, tânărul Alexandru Cozaciuc, care cântă la nu mai puţin de 16 instrumente, austriacul Georg Hocevar de la Moldoviţa, antrenorul Andu Vornicu şi Organizaţia „Salvaţi Copiii” filiala Suceava.

Cei 10 suceveni de top de anul trecut

Anul trecut, laureaţii Galei „Top 10 Suceveni”, ediţia a V-a, ediţie aniversară, care au fost prezentaţi publicului prin intermediul unor filme realizate de echipa „Monitorul de Suceava”, au fost Daniela-Luminiţa Ceredeev, promotoarea voluntariatului însatele de huţuli, Emil Ursu, omul care a dat viaţă Cetăţii de Scaun şi a "asediat-o" cu turişti, Brian Douglas, englezul care a făcut din voluntariat scopul vieţii, Dumitru Davidel, omul care se zbate pentru ca un erou, sublocotenentul Ioan Grosaru, să nu fie uitat, Dorin Goian, modelul de seriozitate şi bun-simţ, care este, fără îndoială, cel mai cunoscut fotbalist pe care l-a dat judeţul Suceava, Marius Ursaciuc, primarul care a reînviat mândria de a fi humorean, Marcel Porof, profesorul cu peste 25 de ani de carieră în spate, considerat drept un model „de bună practică”, Sylvia Hoişie, cercetătoarea care le-a dat românilor unul dintre cele mai cunoscute medicamente româneşti - Polidin, Sabina Calisevici, care s-a întors de la Olimpiada Internaţională de Geografie, din China, cu medalia de aur, Paul Rebenciuc şi David Turturean, elevi ai Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava, care împart pasiunea pentru una dintre cele mai vechi ştiinţe ale lumii, astronomia.

Gala „Top 10 Suceveni”, eveniment exclusiv caritabil

Gala „Top 10 Suceveni” este un eveniment care s-a impus în arealul sucevean prin valorile promovate, prin modelele care se încearcă a se impune într-o societate în care nonvalorile sunt mediatizate cu tot mai multă insistenţă, este un eveniment care mobilizează, an de an, tot mai mulţi oameni, dornici să schimbe, încetul cu încetul, ierarhiile societăţii în care trăim. Dincolo de fast şi rafinament, dincolo de momentele artistice prezentate în cadrul galei, de cei 10 eroi ai judeţului nostru, din fiecare an, evenimentul Gala „Top 10 Suceveni” este unul exclusiv caritabil. Banii strânşi în urma vânzării de invitaţii, a donaţilor şi a licitaţiilor făcute în cadrul manifestării au ajuns în fiecare an la un caz social. Au fost ajutaţi tineri care fac performanţă, dar care au o situaţie financiară deficitară şi nu numai. Evenimentul de vineri va fi transmis în direct de Bucovina TV şi pe www.monitorulsv.ro.

Obiectele scoase la licitaţie în scop caritabil, prezentate în ediţia de mâine

În ediţia de mâine a cotidianului „Monitorul de Suceava” vă vom informa care sunt obiectele ce vor fi scoase la licitaţie în scop umanitar la Gala „Top 10 Suceveni”, ediţia a VI-a. La fel ca în anii anteriori, zeci de obiecte au fost donate, de oameni generoşi, pentru Gala „Top 10 Suceveni”, obiecte care au ajuns, în urma licitaţiilor, în posesia altor oameni cu suflet, care, în acest fel, au dorit să sprijine cazul social prezentat în cadrul evenimentului. Mai multe persoane au dorit să doneze şi în acest an obiecte pentru licitaţiile ce vor fi organizate în cadrul galei de vineri, 8 decembrie, de la Conacul Domnesc din Șcheia, oameni cărora organizatorii le mulţumesc şi le sunt recunoscători. Banii strânşi în urma vânzării de invitaţii, a donaţilor şi a licitaţiilor făcute în cadrul manifestării vor ajunge la un caz umanitar.