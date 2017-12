Rădăuți

Cei 39 de bătrâni de la Căminul pentru Persoane Vârstnice, cât şi cei mai necăjiţi dintre rădăuţeni nu vor fi uitaţi de administraţia locală în perioada sărbătorilor de iarnă. Mai exact, atât Cantina de Ajutor Social, cât şi Căminul pentru Persoane Vârstnice din municipiu vor pregăti, prin grija Direcţiei de Asistenţă Socială, un meniu deosebit pentru perioada sărbătorilor, meniu din care nu vor lipsi produsele tradiţionale. Directorul Direcţiei de Asistenţă Socială Rădăuţi, Marinela Mironescu, a precizat: „Ca în fiecare an, pentru perioada sărbătorilor de iarnă, meniul de la Cantina de Ajutor Social şi de la Căminul pentru Persoane Vârstnice va fi deosebit. Asistaţii de la Cantină vor primi, pentru Crăciun şi pentru noaptea de Anul Nou, pachete cu alimente, pachete în care vor fi un pui, cașcaval, salam, ulei, zahăr, ouă, pâine, cozonac, precum şi alte produse de sezon. În acelaşi timp, bătrânii de la Cămin vor avea cină festivă, atât de Crăciun, cât şi în noaptea de Revelion, cină din meniul căreia nu vor lipsi friptura de porc, ciorba, tortul şi alte preparate specifice acestei perioade. Trebuie arătat că de meniul de sărbători vor beneficia mai mult de o sută de persoane din municipiu, persoane din evidenţa Direcţiei de Asistenţă Socială”. La rândul său, primarul municipiului Rădăuţi, Nistor Tătar, a declarat: „Chiar dacă unii oameni cu suflet din municipiu i-au vizitat sau îi vor vizita şi le vor aduce daruri în această perioadă, executivul local s-a îngrijit ca bătrânii de la Cămin să aibă un meniu deosebit, un meniu de sărbătoare. Să sperăm că anul viitor, anul 2018, va fi un an mai bun pentru toţi. Doresc să le urez tuturor bătrânilor de acolo multă sănătate, sărbători fericite şi un An Nou mai bun!”.