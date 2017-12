Lansare inedită

Un rapper originar din Rădăuţi, Gavril Mihai Cristian, cu numele de scenă Giemsi, a lansat, de Ziua Naţională a României, un videoclip inedit, în care Tricolorul României a fost creat din fumul anvelopelor unor maşini de drift. Este vorba despre piesa „Ispită pe patru roţi 2”, pe care tânărul din Rădăuţi a lansat-o în mod oficial pe 30 noiembrie, atât pentru Ziua Naţională a României, cât şi în memoria actorului principal din seria de filme „Fast and Furious”, Paul Walker, de la a cărui moarte s-au împlinit patru ani.

Gavril Mihai Cristian a devenit cunoscut după ce la absolvirea Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din Cluj-Napoca şi-a prezentat în versuri lucrarea de licenţă. După cum singur povesteşte, lansarea acestui nou videoclip s-a dorit a fi un eveniment inedit şi special, ceva ce nu s-a mai făcut pe piaţa muzicală din România. „Ca şi la lucrarea de licenţă, am vrut să fac ceva ce nu a mai făcut nimeni, şi anume să fac steagul României din fumul anvelopelor unor maşini de drift. Încă de la primul videoclip, la prima parte a piesei <Ispită pe patru roţi> spuneau unii că sunt un fel de anvelope care scot un fum special, colorat, dar că acestea se găsesc prin SUA, Australia sau China, şi sunt foarte scumpe. Şi cu două săptămâni înainte de clip am avut norocul să găsesc un distribuitor din Polonia care avea în stoc exact anvelopele de care aveam nevoie pentru a crea Tricolorul României. Şi prin videoclipul realizat am vrut să arătăm că ne iubim ţara în care trăim, dar şi maşinile de drifturi”, a spus Gavril Mihai Cristian. Tânărul din Rădăuţi, care a realizat melodia „Ispită pe patru roţi 2” alături de Roxanna şi DJ Schepsis, a spus că această piesă este mult mai „matură” comparativ cu prima, care a depăşit deja două milioane de vizualizări pe YouTube.

„Comparativ cu prima piesă, care e mai copilăroasă, să spun aşa, <Ispită pe patru roţi 2> este mai matură, în sensul că vorbeşte despre cei care decid să investească bani într-o maşină pentru a o diferenţia de celelalte, şi ţin la acest lucru. De aceea piesa este despre evoluţie, întreceri şi ce înseamnă să câştigi o maşină în urma curselor. Este o piesă pe care am făcut-o pentru acest segment, al celor pasionaţi de maşini. Iar cei care au ascultat-o au spus deja că melodia le-a plăcut foarte mult”, a mai spus rapperul Giemsi. El a mai spus că cele două piese, alături de altele care sunt în lucru, vor fi incluse pe cel de-al doilea album al său. Primul album lansat de Giemsi se intitulează „Dublă personalitate”.

Gavril Mihai Cristian a mai precizat că piesa este şi un tribut adus actorului Paul Walker, la patru ani de la moartea tragică a acestuia. În acest sens, la finalul videoclipului „Ispită pe patru roţi 2” apare un Mitsubishi Eclipse, o replică realizată de un pasionat de maşini din Oradea a uneia dintre maşinile pe care Paul Walker le-a condus în filmul „Fast and Furious”. De altfel, Gavril Mihai Cristian a precizat că este hotărât să realizeze şi un film cu maşini, după modelul celui în care a jucat Paul Walker.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=OPfQOrwvW0Y