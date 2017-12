Eveniment

Câteva mii de persoane au sărbătorit Ziua Naţională în centrul Sucevei. Adulţi şi copii, sucevenii au venit în număr mare pentru a asista atât la ceremonialul militar şi religios, dar şi la defilarea tehnicii din cadrul structurilor Ministerului Apărării Naţionale, ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale Serviciului Român de Informaţii. Evenimentele organizate la Suceava, pe 1 Decembrie, de Ziua Naţională a României, au avut loc în faţa Palatului Administrativ, dintre oficialităţi fiind prezenţi prefectul judeţului, Mirela Adomnicăi, subprefectul Silvia Boliacu, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, vicepreşedintele Gheorghe Niţă, primarul Sucevei, Ion Lungu, viceprimarii Lucian Harşovschi şi Marian Andronache, precum şi parlamentarii Ioan Balan, Ioan Stan, Virginel Iordache, Alexandru Băişanu şi Ilie Niţă.

Ceremonia a început cu interpretarea Imnului Naţional al României de către solistul de muzică populară George Finiş, după care un sobor de preoţi suceveni a oficiat o slujbă religioasă. După discursurile oficialităţilor, reprezentanţii instituţiilor publice, ai partidelor politice, ai societăţii civile, ai cadrelor militare în rezervă şi ai altor organizaţii au depus coroane de flori în Piaţa Tricolorului.

A urmat apoi momentul aşteptat de toată lumea, în special de cei mici, prin faţa întregii asistenţe trecând, în paradă, detaşamente de militari, jandarmi şi cadre ISU, precum şi tehnica structurilor Ministerului Apărării Naţionale, ale Ministerului Apărării Naţionale şi ale Serviciului Român de Informaţii. Defilarea a fost deschisă de căpitanul Ovidiu Fodor, din cadrul Batalionului 335 Artilerie „Alexandru cel Bun” din Botoşani, cu Drapelul de luptă, şi un pluton al aceleiaşi instituţii. Au urmat apoi detaşamente ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Bucovina” Suceava, ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean “Bogdan Vodă” Suceava şi ale Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” din Fălticeni.

Prin faţa spectatorilor au trecut autospeciale, ATV-uri şi maşini de intervenţie ale Jandarmeriei Suceava, ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean, ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi din cadrul Serviciului Român de Informaţii. După paradă, întreaga tehnică prezentată a fost expusă în faţa Palatului Administrativ.

Mirela Adomnicăi: Sentimentul naţional, dorinţa de unitate şi patriotismul, am convingerea că ne-au însufleţit pe noi toţi să fim prezenţi aici

În discursul său, după citirea mesajului premierului României, Mihai Tudose, de Ziua Naţională a României, prefectul Mirela Adomnicăi le-a spus celor prezenţi că sentimentul naţional, dorinţa de unitate şi patriotismul trebuie să fie sentimente care să-i însoţească pe suceveni nu doar pe 1 Decembrie, ci pe parcursul întregului an. „Aceste sentimente ar trebui să ne determine şi să ne inspire în gândurile şi faptele noastre. Şi în aceste momente de sărbătoare se cuvine să aducem şi un omagiu tuturor celor care şi-au servit cu cinste şi demnitate ţara, tuturor celor care au luptat şi au căzut pe front pentru ca noi, astăzi, să vorbim româneşte, să avem patria noastră şi să ne păstrăm valorile naţionale”, a spus Mirela Adomnicăi.

Gheorghe Flutur: Trebuie să avem mereu în suflet mândria de a fi român

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a ţinut să le transmită tuturor celor prezenţi că odată cu Ziua Naţională a României se intră oficial în Anul Centenar. Gheorghe Flutur i-a îndemnat pe participanţii la evenimentele de Ziua Naţională să fie mândri că sunt români, dar şi pentru că sunt contemporani cu Centenarul. „Sunt bucuros că particip alături de dumneavoastră la această Zi Naţională şi la intrarea în Anul Centenar. E mare lucru să fii contemporan cu Centenarul Marii Uniri. Acest lucru se întâmplă o dată în viaţă. Cu trei zile în urmă aici la Suceava am avut ocazia şi onoarea să deschidem Centenarul Unirii Bucovinei cu ţara. Şi trebuie să fim mândri de asta. Şi când spun să fim mândri vocea noastră trebuie să se audă, pentru că români suntem şi cei de aici, dar şi cei de peste hotare, de la Cernăuţi, care aşteaptă învăţământ în limba română, sunt şi cei din Basarabia, care acum 100 de ani se uneau cu România. Români sunt şi pe valea Timocului, români sunt şi în diaspora, care muncesc, şi trebuie să ne gândim la toţi”, a spus Flutur, care a mai adăugat că demnitatea şi mândria de a fi român „trebuie să le avem tot timpul în suflet.

Lungu: „Astăzi, mai mult ca oricând, noi românii trebuie să luptăm pentru unitate, pentru unire”

Nu în ultimul rând, primarul Sucevei, Ion Lungu, a subliniat faptul că 1 Decembrie 1918 rămâne cea mai importantă zi din istoria neamului românesc. Ion Lungu a spus că, din punctul său de vedere, „astăzi, mai mult ca oricând, noi românii trebuie să luptăm pentru unitate, pentru unire, pentru independenţă şi pentru suveranitatea ţării. Astăzi, mai mult decât oricând, aceste lucruri depind de fiecare dintre noi”. El a adăugat că odată cu intrarea în anul Centenar, Primăria Suceava are pregătite mai multe evenimente pentru a marca aşa cum se cuvine împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire. „Intrăm în anul Centenar. Trebuie să dovedim că noi, generaţia actuală, ne ridicăm la nivelul înaintaşilor noştri. De aceea, împreună cu Consiliul Judeţean, avem foarte multe evenimente în acest an Centenar, care se vor desfăşura aici, în Suceava. Şi primul moment va fi sărbătorirea a 630 de ani de atestare documentară a oraşului Suceava, pe data de 10 februarie 2018”, a arătat primarul Sucevei. Ion Lungu a spus că unul dintre proiectele importante pe care municipalitatea le are în vedere este ridicarea unui nou Monument al Unirii.

Inaugurarea Târgului de Crăciun şi retragerea cu torţe au încheiat evenimentele organizate la Suceava de Ziua Naţională

După ceremonia de Ziua Naţională, primarul Ion Lungu a participat la deschiderea oficială a Târgului de Crăciun din centrul Sucevei. Anul acesta, în centrul municipiului au fost amplasate mai multe căsuţe din lemn, în care meşteşugarii şi comercianţii le oferă sucevenilor obiecte meşteşugăreşti, haine tradiţionale sau produse din carne şi lapte. De Ziua Naţională, fasolea cu cârnaţi şi vinul fiert au fost la mare căutare printre sucevenii care au umplut până la refuz esplanada Casei de Cultură. După inaugurarea târgului de Crăciun, ultimul eveniment organizat de Ziua Naţională a fost retragerea cu torţe a cadrelor ISU Suceava. Mai multe detaşamente de pompieri, fiecare dintre aceştia având câte o torţă în mână, au pornit în marş din apropierea Palatului Administrativ către esplanada Casei de Cultură. Pe traseu, pompierii suceveni au cântat cântece patriotice, iar în apropierea bradului de Crăciun de pe esplanadă, sub cupola de lumini, au intonat Imnul Naţional. După acest moment, în aplauzele întregii audienţe, pompierii suceveni s-au retras către unitatea ISU Suceava.