În oraşul Vicovu de Sus din judeţul nostru, precum şi într-o localitate din judeţul Iaşi, se inaugurează primele două centre de intervenţie timpurie din România dedicate reabilitării copiilor hipoacuzici purtători de implant cohlear. Implantul cohlear este un dispozitiv medical pentru persoanele cu hipoacuzii severe şi profunde. Acest dispozitiv se implantează printr-o intervenţie chirurgicală, însă el rezolvă doar parţial deficienţa de auz. După implantare urmează un lung proces de recuperare în care pacientul învaţă să audă sunete şi apoi să vorbească prin terapie logopedică.

„Începutul nostru de viaţă în trei, ca familie, nu a fost aşa cum ne aşteptam, cum visam. Însă Ema ne-a demonstrat că este o învingătoare şi ne-a învăţat într-un an cât nu am învăţat într-o viaţă. În acest context, echipa Liceului <Vasile Pavelcu> Iaşi a jucat un rol foarte important, ajutându-ne şi susţinându-ne în drumul nostru nu prea uşor. Le mulţumim pentru efortul lor continuu şi avem convingerea că realizarea centrului de intervenţie timpurie dedicat copiilor purtători de implant cohlear le va oferi şanse mărite de a auzi şi vorbi acestor minunaţi copii, de a se integra în şcoală şi societate”, a povestit Andreea Ghiorgică, mama Emei, în vârstă de 1 an şi 6 luni, copil cu implant bilateral.

Prin intermediul acestor centre sunt realizate structuri specializate în cadrul instituţiilor de învăţământ de stat, ce beneficiază atât de echipamentele necesare derulării în bune condiţii a procesului de reabilitare, cât şi de un personal calificat, datorită activităţilor de formare cuprinse în proiect. Echipamentele speciale cu care sunt dotate centrele contribuie la stimularea auditivă şi vizuală a copiilor hipoacuzici purtători de implant cohlear, permit asocierea sunetelor cu imaginile, încurajează comunicarea vocală şi facilitează procesul de reabilitare. Astfel, copiii cu implant cohlear din zona Moldovei şi familiile acestora vor putea să beneficieze de servicii dedicate de terapie în cele două centre de intervenţie timpurie. De asemenea, în cadrul centrelor, familiile copiilor hipoacuzici candidaţi la implant cohlear primesc suport şi informaţii cu privire la procesul de reabilitare şi la rolul lor de coterapeuţi încă din momentul depistării.

Prin intermediul proiectului, alături de inaugurarea centrelor va fi dezvoltat şi acreditat un curs de specializare în reabilitarea vorbirii copiilor hipoacuzici cu implant cohlear pentru cadrele didactice din învăţământul de masă din întreaga ţară, se vor organiza cursuri, seminarii şi workshopuri pentru 120 de specialişti şi 50 de familii, inclusiv cu participarea unor experţi străini, şi va fi realizată o bibliotecă online ce cuprinde materiale în limba română privind reabilitarea copiilor cu implant cohlear.

Finanţate prin fondul „Lumea prin Culoare şi Sunet” al Fundaţiei Orange, centrele de intervenţie timpurie au fost realizate în cadrul proiectului „Bucuria Sunetelor” al Asociaţiei persoanelor cu deficienţe de auz „Ascultă Viaţa!”. Parteneri în proiect sunt Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi, Liceul Tehnologic Special Bivolărie, Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” Iaşi şi distribuitorii de implanturi cohleare.