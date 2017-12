Liceul "Vasile Cocea"

Liceul Tehnologic "Vasile Cocea" Moldoviţa a organizat vineri, 1 Decembrie, acţiunea “Pe prispa lui Moş Andrei”, în cadrul căreia s-a vorbit despre tradiţii şi despre sufletul românesc. După cum ne-a spus directorul Liceului Tehnologic "Vasile Cocea" Moldoviţa (gazda şi organizatorul evenimentului), prof. Daniela Ceredeev, de Ziua Naţională a României ”am murmurat împreună pricesne şi colinde ce ne-au adus bucuria Naşterii Pruncului Sfânt mai aproape. Am purtat cu duioasă mândrie straiul bunilor noştri şi am putut să le arătăm prietenilor comorile din lada de zestre a bunicii. Am trăit împreună mândria cuminte de a fi român”.

A fost de fapt o şezătoare a copiilor din Grupul vocal “Flori de merişor” Poiana Stampei, coordonator prof. Dorina Paicu, director; Grupul vocal “Speranţa” Coşna, coordonator prof. Ofelia Arvinte; Grupul vocal “Izvoraşul” de la Izvoarele Sucevei, coordonator pr. Valentin Ardeleanu; Grupul vocal al Şcolii Gimnaziale Paltinu, coordonator prof. Lucia Prindii; Grupul vocal al Şcolii Gimnaziale “Ion Şuhane” Frumosu, coord. prof. Cornelia Niga, consilier educativ; Grupul vocal al Şcolii Profesionale Speciale Câmpulung Moldovenesc, coordonator prof. Felicia Oblesniuc, prof. Liliana Bîndiul - consilier educativ, prof. Mariana Schipor, precum şi a elevilor din Liceul Tehnologic "Vasile Cocea" Moldoviţa.

Alături de aceste grupuri, au participat copii şi tineri pentru care scena şi folclorul par a avea tot mai puţine taine: Mia Maria Procopiuc, de la Şcoala Gimnazială Vatra Moldoviţei, coordonator prof. Maria Popescu; Emilia Petronela Frumuşanuşi Darius Popovici, de la Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu” Suceava; Miruna Drelciuc - Colegiul Naţional “Petru Rareş” Suceava; Sergiu Bodnar- Liceul Tehnologic “Vasile Cocea” Moldoviţa.

„Au adăstat împreună cu noi”, după cum a spus directoarea Ceredeev, oameni frumoşi care mărturisesc că „patriotismul, credinţa şi tradiţiile noastre dragi ne pot consacra înveşnicirii”: Traian Iliesi, primarul comunei Moldoviţa; părintele protopop Aurel Goraş şi părintele paroh Adrian Goraş, Victoria Candrea şi Maria Pilug, membre ale ansamblului folcloric “Flori de merişor”; Constantin Moisa din Ciumârna, „pe care-l numim cu preţuire şi cu drag Badea Costan”; profesori şi elevi de la Liceul Tehnologic ”Vasile Cocea” şi de la şcoli limitrofe, reprezentanţi ai comitetelor de părinţi. „Recunoştinţă întreagă tuturor celor care de 1 Decembrie au poposit alături de noi, <Pe prispa lui Moş Andrei>, şi au cântat alături de noi binecuvântarea de a fi <născuţi într-un loc din care Dumnezeu n-a plecat niciodată>”, a completat prof. Daniela Ceredeev, directorul Liceului Tehnologic Moldoviţa.