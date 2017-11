Efort intens

Medicul fălticenean Vasile Oşean se pregăteşte pentru a pleca într-una dintre cele mai dure experienţe din viaţa sa. Alături de alţi trei prieteni, respectiv Andrei Roşu, Ionuţ Olteanu şi Marius Alexe, fălticeneanul va încerca să traverseze Oceanul Atlantic într-o barcă cu vâsle.

Cu siguranţă va fi extrem de greu, un drum plin de neprevăzut, în care cei patru vor avea de vâslit 5.000 de km. Plecarea în cursă va fi din La Gomera, una din principalele insule din Insulele Canare – Spania, pentru ca punctul terminus să fie Antigua, o insulă care face parte din arhipelagul Antilele Mici, situat în Marea Caraibilor.

Pe pagina de internet www.atlantic4.ro, membrii echipajului au vorbit despre această provocare.

„Astfel, atât pentru plecarea noastră, cât şi pentru Crăciun, Revelion şi onomastici, am ciocnit un pahar de şampanie cu invitaţii de la petrecere. Nu am uitat, însă, nici de susţinătorii noştri de acasă, cu care am luat legătura prin intermediul unui live pe pagina de Facebook a partenerului nostru oficial, Kaufland România, şi cărora le mulţumim pentru gândurile lor bune. Suntem extrem de norocoşi şi de recunoscători să avem în jurul nostru atât de mulţi oameni care ne sunt alături, cu atât mai mult cu cât intrăm oficial pe ultima sută de metri. Odată cu plecarea către La Gomera (Spania) de luni, 27 noiembrie, din Aeroportul <Henry Coandă>, traversarea Oceanului Atlantic pare mai aproape şi mai reală ca oricând. Iar noi suntem mai nerăbdători ca niciodată”, au spus cei patru.

Iar până la marea cursă nu au mai rămas decât câteva zile, timp în care vor continua pregătirile.

Românii s-au alăturat deja organizatorilor şi celorlalte echipe participante. Cele 32 de echipaje înscrise din toată lumea: solo, pe perechi, trio sau echipe de câte patru vor începe traversarea Atlanticului pe 12 decembrie.

„În cele aproximativ 60 de zile cât poate dura traversarea Oceanului Atlantic, barca noastră cu vâsle, Maria, va însemna <acasă>. Nu vom primi nici un ajutor din exterior, de aceea va trebui să ne descurcăm singuri şi să ne gestionăm eficient proviziile de hrană, apă potabilă, dar şi turele de vâslit. Noi suntem încrezători şi pregătiţi pentru ceea ce urmează. Ne antrenăm împreună de un an jumătate, iar experienţa traversării în premieră a Mării Negre, care ne-a pus numele şi în cartea recordurilor, ne-a transformat din colegi în cei mai buni prieteni”, a fost mesajul echipajului românesc.

Scopul participării la această cursă este acela de a susţine HOSPICE Casa Speranţei în demersul de a construi la Adunaţii Copăceni un centru socio-medical destinat copiilor diagnosticaţi cu boli rare sau limitatoare de viaţă, cât şi familiilor lor.

Participarea la această cursă implică şi costuri destul de mari. În total, traversarea Atlanticului necesită un buget de 500.000 de lei. Până acum s-au strâns 117.231 de lei, din care 90.000 au fost donaţi de Kaufland România.

Cine vrea să-i ajute pe Vasile Oşean şi colegii săi poate dona 2 euro printr-un SMS la 8844 cu mesajul “OPTIMISM”, sau orice altă sumă pe pagina: http://hospice.galantom.ro/atlantic4.

Cursa va putea fi urmărită live pe www.atlantic4.ro, acolo unde vor fi postate şi alte detalii despre această călătorie inedită.

Cine este Vasile Oşean

Pe aceeaşi pagină de internet există şi prezentarea fiecărui participant la cursa care va debuta pe 12 decembrie. Andrei Roşu este sportiv de anduranță, blogger şi scriitor inspirațional, Ionuţ Olteanu este fizioterapeut într-o clinică de recuperare, iar Marius Alexe este angajat al unei companii multinaţionale.

Cât despre Vasile Oşean, iată propria prezentare: „În pofida pasiunilor pentru activităţile sportive extreme, în viaţa de zi cu zi sunt o persoană destul de sedentară, dedicându-mi timpul pacienţilor mei, în clinică (8 am - 7 pm). Restul zilei mi-l petrec cu cei doi copii ai mei, Paul şi Maria, de 7, respectiv 5 ani. Pentru mine, Atlantic Challenge este o provocare extremă întrucât mă forţează să-mi găsesc zi de zi timp şi pentru propria persoană. Punând pasiune în tot ceea ce fac, m-am hotărât, întrucât nu vreau să iau din timpul dedicat altor persoane, să îmi desfăşor antrenamentele în timpul săptămânii în intervalul 05.30-07.30 am, urmând să completez planul de antrenament în weekend. Ambiţia mea este să termin în echipă competiţia Atlantic Challenge”.

Vasile Oşean activează din 2006 ca medic al loturilor naţionale de atletism, canotaj, baschet, respectiv medic personal sportivi: tenis, lupte, fotbal, handbal etc., practicând cu pasiune medicina sportivă (dirijarea antrenamentelor, a nutriţiei şi a refacerii pentru atingerea şi depăşirea limitelor fizice şi psihice). A ales să practice sporturi extreme precum alpinismul şi escalada (cucerirea unui vârf montan pe un traseu autoimpus indiferent dacă acel traseu a mai fost vreodată parcurs de o altă persoană), să facă scufundări de adâncime în diferite locuri ale lumii: Oceanul Atlantic, Marea Caraibilor, Marea Roşie, Marea Egee etc., fiind certificat PADI Advanced Open Water Diver, combinându-le cu dezvoltarea lui personală prin tehnici energetice, spirituale şi yoga.