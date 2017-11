Anchetă

Un om de afaceri din municipiul Rădăuţi, care este şi consilier local în deliberativul local, are probleme destul de serioase cu legea, într-un dosar privind un autotren şi două semiremorci pe care le-a achiziţionat pentru firma sa. Emanuel Mitric, în vârstă de 27 de ani, este acuzat de abuz de încredere, furt şi distrugere, parte vătămată fiind o firmă cu care a încheiat un contract de leasing pentru autotren şi semiremorcă.

Acum două zile, poliţişti de la Serviciul de Investigaţii Criminale Rădăuţi, sprijiniţi de colegii de la Serviciul de Acţiuni Speciale, au efectuat o percheziţie, în baza mandatului obţinut, la sediul firmei sale din Rădăuţi, Transmitric SRL. Conform unor surse judiciare, faţă de administrator s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru infracţiunile amintite mai sus: abuz de încredere, furt şi distrugere.

În dosar este reclamat un prejudiciu de peste 200.000 de lei, din care aproape jumătate a fost returnat.

Contactat de reporterii Monitorului de Suceava, Emanuel Mitric consideră că acuzaţiile sunt false şi mult amplificate.

„Nu am mai avut nevoie de acele leasinguri pentru că am renunţat la activitatea pe care o desfăşuram şi am renunţat la ele, cu returnarea a ceea ce am achiziţionat. Cei care m-au reclamat nu au fost mulţumiţi şi s-au considerat prejudiciaţi”, a declarat Emanuel Mitric.

Mai exact, firma cu care a încheiat acesta contractul nu a fost mulţumită de condiţiile returnării şi de starea vehiculului şi a semiremorcilor, reclamând furtul şi distrugerea.

Cercetările faţă de acesta continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi. Suspectul este cercetat în libertate, fără măsuri restrictive luate faţă de acesta.

Emanuel Mitric este consilier local de la 1 septembrie 2017. El l-a înlocuit pe fostul primar al municipiului Rădăuţi, Aurel Olărean. Decizia a fost luată de PMP, partidul pe listele căruia au candidat cei doi. Practic, după ce Aurel Olărean a fost îndepărtat, locul său a fost luat de următorul de pe listă, Emanuel Mitric.