Comunicat de presă

Împreună, vom sărbători Ziua Naţională a României – un moment adânc întipărit în conştiinţa poporului român. Avem credinţa că fiecare dintre noi recunoaştem semnificaţia acestui act istoric împlinit pe 1 decembrie 1918, la Alba Iulia. Pentru noi, trăitori pe aceste binecuvântate meleaguri, încă ocrotite de Ştefan cel Mare şi Sfânt, a fost o repetare, la mult amplificate dimensiuni, a ceea ce cronicarul ne spune că s-a petrecut pe Câmpia de la Direptate în anul de veşnică amintire 1457. Acolo poporul s-a adunat şi a hotărât ca urmaşul Muşatinilor să-i fie Domn. Nepoţii strănepoţilor acelora s-au adunat la Alba Iulia, alături de fraţii lor de neam şi sânge şi au hotărât să se unească cu Ţara.

Ecoul celor săvârşite atunci stă viu în sufletele românilor de pretutindeni. S-a dobândit, odată cu crearea unui stat unitar, dreptul la suveranitate, la demnitate naţională, la respect pentru voinţa poporului. Sunt valori ce stau la temelia devenirii ulterioare a neamului românesc reîntregit între hotare, valori pe care clădim şi astăzi.

Chiar dacă uneori vremelnice decizii ale istoriei ne-au mutilat uneori obcina strămoşească, ele nu ne-au putut lipsi niciodată de moştenirea primită la Alba Iulia.

Suntem în prag de mare sărbătoare a neamului. Suntem aproape de înnoirea acestui an cu unul pe care-l dorim mai bun. Un an în care să putem dura un viitor mai bun pentru români. Ştim că nu va fi uşor, cum nici acest an nu a fost. Dar voinţa majorităţii poporului român, care a ales şi a decis să ne încredinţeze dreptul de a hotărî în numele său, ne obligă şi ne motivează şi nu există argument mai puternic decât o astfel de împuternicire.

În numele acestui mandat şi din tot sufletul vă dorim, stimaţi suceveni, să vă fie sărbătoarea împlinită de gândul cel bun, să vă bucuraţi alături de cei dragi de bucuria unirii românilor, să vă înălţaţi sufletul în memoria înaintaşilor făuritori de ţară şi să nu îngăduiţi vreodată uitării să vă răpească amintirea recunoscătoare pentru cele cucerite de ei în binecuvântatul an 1918.

La mulţi ani, suceveni!

La mulţi ani, români!