După modernizare,

Sala Bucovinei din incinta Palatului Administrativ din Suceava a fost inaugurată ieri, de Ziua Bucovinei, după ce a fost modernizată în totalitate. Evenimentul a început cu o slujbă de sfințire oficiată de un sobor de preoți. La slujbă au participat și Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, ÎPS Pimen, precum și stareța Mănăstirii Voroneț, maica Stavrofora Margareta-Irina Pântescu. Inaugurarea noii Săli Bucovina a avut loc în prezența președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, și a majorității consilierilor județeni, printre invitați numărându-se și consilierul președintelui României, Sergiu Nistor, dar și oaspeți din Republica Moldova și Ucraina.

De precizat că Sala Bucovina a Palatului Administrativ a fost modernizată cu fonduri alocate de Consiliul Judeţean. Lucrările din această sală, în care se desfășoară ședințele deliberativului județean, au constat în înlocuirea mobilierului, montarea unui nou sistem audio și a unui sistem de vot electronic, iar pe unul dintre pereți fost amplasată o imagine cu Suceava veche. După slujba de sfințire, președintele Consiliului Județean a ținut să le mulțumească tuturor celor care au fost prezenți la eveniment, subliniind faptul că sfințirea sălii a avut loc de Ziua Bucovinei. „Mulțumesc bunului Dumnezeu că am ajuns acest moment. Dacă mă uit la ceas și dăm timpul în urmă intrăm în Centenar, pentru că acum 99 de ani, la Cernăuți, era declarația de unire a Bucovinei cu țara. Am ales să sărbătorim în acest fel și vă mulțumesc foarte mult de prezență. Am început creștinește cu această slujbă de sfințire, de inaugurare a Sălii Bucovina, sala de ședința a Consiliului Județean Suceava. Le doresc tuturor colegilor să facem ceva și mai bun pentru județul Suceava, ce așteaptă oamenii de la noi”. La rândul său, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, ÎPS Pimen, le-a transmis tuturor celor prezenți să creadă în Dumnezeu, pentru că atunci când omul se îndepărtează de credință, se îndepărtează și de oameni. „În timpul regimului comunist la evenimente ca acestea nu se pomenea așa ceva oficial. Însă oamenii de atunci îl purtau pe Dumnezeu în sufletele lor. Pentru că acesta este omul, nu poate trăi fără Dumnezeu. O spune mai ales Mihai Eminescu. Și indiferent de etnie, de confesiune, trebuie să credem în Dumnezeu. Omul care se îndepărtează de Dumnezeu, spune Dostoievski, se îndepărtează și de oameni. Probabil din această cauză este atâta tulburare în întreaga lume, inclusiv în România”, a spus ÎPS Pimen. La inaugurarea noii Săli Bucovina, consilierii județeni au primit câte un cadou cu materiale care să le amintească de Ziua Bucovinei și de Anul Centenar.