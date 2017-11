De Ziua Bucovinei

Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, ÎPS Pimen, a criticat dur, de Ziua Bucovinei, împiedicarea retrocedării pădurilor către Fondul Bisericesc Ortodox din Bucovina. După sfinţirea Sălii Bucovina din Palatul Administrativ, ÎPS Pimen a spus că procesul pentru retrocedarea pădurilor revendicate de Fondul Bisericesc s-a derulat „după regimul calapodului sovietic”. Mai mult, înaltul prelat a spus că dacă în momentul de faţă se vorbeşte de două state paralele, în realitate „sunt două state mafiote”.

ÎPS Pimen a precizat că Bucovina a avut atât durerile ei în perioada în care a fost sub ocupaţie austriacă, dar în acelaşi timp a avut şi „mângâierile ei”. „După un timp după ocuparea Bucovinei s-a dat poruncă de la conducerea Imperiului ca în Bucovina, pământ românesc, în şcoli să se facă predarea lecţiilor în limba germană. Sigur, au reacţionat românii. Iar printre aceştia au fost şi sihaştri de la Sihăstria Putnei, care au fost foarte ataşaţi de istoria, de destinul românilor din acest colţ de ţară binecuvântat de Dumnezeu. A fost greu şi foarte greu”, a spus Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor. Înaltul ierarh a amintit că atunci când a ajuns pe pământul Bucovinei, în 1957, ţăranii şi alţi oameni vorbeau foarte frumos despre împăraţii Austriei, dar şi că făceau acest lucru pe bună dreptate. „Aşa cum puţini ştiu, cei din Bucovina de astăzi, pe vremea ocupaţiei austriece s-au desfiinţat mănăstirile şi au rămas numai trei. Iar averile au fost luate în administrare de Guvernul austriac. Şi atunci, guvernatorul Bucovinei adresa scrisori împăratului Austriei în care vorbea de confiscare. O dată, de două ori, de mai multe ori, iar împăratul îi răspunde că aceste moşii nu s-au luat spre confiscare, ci spre administrare”, a precizat Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor. ÎPS Pimen a arătat că împăratul Austriei nu a fost de acord cu confiscarea averilor mănăstireşti, refuzând ca acestea să fie luate în proprietatea Coroanei sau a Guvernului austriac. „Şi pentru că trebuia să fie un proprietar, a înfiinţat Fundaţia Religioasă greco-orientală ortodoxă din Bucovina. Un străin respectă proprietatea unui popor, a unei biserici. Ceea ce nu este astăzi. Cum să spui tu, Romsilva, că niciodată fondul nu a fost proprietar?”, s-a întrebat înaltul ierarh.

ÎPS Pimen a subliniat că „e dureros” ceea ce s-a întâmplat în procesul de retrocedare a pădurilor către Fondul Bisericesc Ortodox din Bucovina. „E dureros. Oricum, mai sunt oameni în Bucovina, neştiuţi de noi, oameni buni. Aceasta este credinţa mea. Se zice acum de două state paralele. Nu. Sunt două state mafiote”, a mai adăugat ÎPS Pimen.

ÎPS Pimen a arătat că veniturile obţinute din exploatarea pădurilor se vor duce spre valorile de patrimoniu, şcoli şi spitale

Înaltul ierarh a ţinut să precizeze că nu ştie să mintă sau să fure, dar şi că nu poate să stea nepăsător faţă de valorile de patrimoniu din judeţul Suceava. „Nu ştiu să mint, nu ştiu să fur. Am avut şi am o apreciere deosebită faţă de conducerea judeţului din timpul stăpânirii regimului comunist. Oameni pe care îi pui la icoană. Mulţi. Acum am doar doi. Cunoscuţi. Dar sunt şi alţii. Iertare pentru că sunt aşa cum m-a născut mama, cum m-au educat tata, profesorii, părinţii duhovniceşti, ierarhii. Vă spun adevărul şi nu pot să fiu nepăsător faţă de aceste valori de patrimoniu care au nevoie de o îngrijire specială. Avem nevoie de cele necesare. Bani şi mai ales materiale”, a mai declarat ÎPS Pimen. Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor a spus că dacă biserica va primi în proprietate aceste proprietăţi va lucra mai bine, mai ieftin şi la timp, cu sprijinul specialiştilor, pentru îngrijirea valorilor de patrimoniu. ÎPS Pimen a arătat că prin statutul Fundaţiei s-a stabilit că veniturile obţinute din exploatarea pădurilor vor fi folosite pentru proiectele pentru monumentele istorice, şcoli, spitale şi persoanele care au diverse lipsuri. „Ca preşedinte al Fundaţiei voi întreba câţi bani trebuie daţi pentru îngrijirea pădurii. Vaca se mulge, dar se şi hrăneşte. A doua întrebare va fi: cât dăm, nu cât dau? Şi asta pentru că este un bun de utilitate publică”, a explicat ÎPS Pimen. Înaltul ierarh a spus că o decizie cu privire la folosirea veniturilor va fi luată împreună cu reprezentanţii Finanţelor, silvicultorilor, educaţiei sau al celor din domeniul asistenţei sociale.

ÎPS Pimen precizează că simte în continuare o mare durere pentru că nu s-a rezolvat problema retrocedării pădurilor către biserică. „Păcat, dar cu nădejde la Dumnezeu şi cu gândul la cei cu inimă bună duc această cruce pe care mi-a dat-o Dumnezeu”, a spus ÎPS Pimen.

La rândul său, preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, prezent alături de Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, a spus că pentru astfel de probleme trebuie să se găsească o rezolvare. „Vedeţi cum e viaţa. Intrăm în Centenarul Marii Uniri. Discuţii zbuciumate au fost în Bucovina şi acum 100 de ani, le avem şi astăzi. Şi trebuie înţelepciune şi luciditate pentru a le putea rezolva”, a precizat Gheorghe Flutur.