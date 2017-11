Zâmbete din lacrimi

Şcoala Gimnazială Satu Mare,în parteneriat cu Primăria Satu Mare şi Teatrul Puppet din Suceava, a organizat, la finele săptămânii trecute, spectacolul umanitar „Fetiţa cu chibrituri – in memoriam Anastasia Gavril”. Momentele artistice din cadrul spectacolului au fost susţinute de grupurile vocale ale claselor I A şi I C şi soliştii Maria Muscă de la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi, Trandafir Mihăilescu şi Ana Maria Donisan de la Clubul Copiilor Rădăuţi, Larisa Onofreiciuc de la Şcoala Gimnazială Burla, Denisa Flutur de la Şcoala Gimnazială Ţibeni, Maria Lupancu de la Şcoala Gimnazială Satu Mare, grupul vocal al claselor a II-a şi a IV-a A de la Şcoala Gimnazială Satu Mare şi Ansamblul Kozacioc din Bălcăuţi.

Conform celor afirmate de directoarea Şcolii Gimnaziale Satu Mare, profesoara Georgeta Antochi, s-au strâns 15.000 de lei, bani donaţi de Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi (clasele P A, P B, P D, I A, I B, I C, I D, a II-a A, a II-a B, a II-a C, a III-a A, a III-a B, a III-a C, a IV-a B, a IV-a C, cadre didactice), Şcoala Gimnazială Burla, Ansamblul Kozacioc, Primăria şi Parohia din comuna Bălcăuţi, preşcolari, elevi şi cadre didactice de la şcolile gimnaziale Satu Mare şi Ţibeni, locuitori din Satu Mare şi Ţibeni. Banii adunaţi au fost dăruiţi celor care au supravieţuit accidentului, Alexia şi Ioan Gavril, şi mama acestora, Maria Gavril. În ziua de 14 octombrie 2017, în teribilul accident de la Cornu Luncii şi-au pierdut viaţa cinci persoane, părintele Petru Gavril, doi dintre copiii acestuia, Anastasia şi Anisia, sora acestuia împreună cu soţul. Au supravieţuit copiii Alexia şi Ioan Gavril şi soţia preotului, Maria Gavril, grav accidentată.