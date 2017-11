Penal

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) ”Bucovina” Suceava a făcut, ieri, plângere la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism (DIICOT) împotriva proprietarului unui club din municipiul Suceava, la care pompierii au mers în control inopinat nocturn de trei ori în ultimele două luni și nu li s-a permis accesul. Prim-adjunctul ISU Suceava, col. Costică Ghiață, a declarat, ieri, că accesul inspectorilor a fost refuzat de fiecare dată pe motiv că în club are loc o petrecere privată. ”Singura modalitate în care am fi putut intra, în aceste condiții, ar fi fost cu mandat. Am sesizat DIICOT despre imposibilitatea de a desfășura controlul în spații publice”, a declarat prim-adjunctul ISU Suceava, menționând că refuzul controlului constituie infracțiune.

Colonelul Ghiață a precizat că, după tragedia de la Colectiv, din 2015, controalele nocturne inopinate în cluburi, discoteci, baruri, pub-uri etc. au luat amploare, ”cu scopul de a depista concret modul în care operatorul economic își desfășoară activitatea”. Potrivit ofițerului, sunt vizate aproximativ 30 de astfel de locuri de distracție din județ, cu aflux mare de public.

Depășirea cu 10% a numărului de utilizatori maxim admis poate duce la închiderea clubului

Controalele sunt derulate împreună cu Poliția și Jandarmeria, solicitate pentru sprijin, dar fără comunicarea locurilor care vor fi verificate. ”Oamenii află locația exact înainte de a pleca. Primul lucru care ne interesează este identificarea numărului de clienți, prin numărare și legitimare de către poliție și jandarmi, ca să vedem dacă s-a depășit capacitatea de persoane maximă admisă”, a spus col. Ghiață. O depășire cu 10% a numărului maxim de utilizatori admis poate declanșa procedura de oprire a activității.

Alte aspecte urmărite sunt funcționalitatea instalațiilor și a mijloacelor de stingere a incendiilor, dacă sunt practicabile și marcate căile de evacuare și modul de organizare a primei intervenții.

Dintre cele aproximativ 30 de cluburi, discoteci și baruri aglomerate, peste 60% sunt autorizate de ISU. Dintre cele rămase, circa jumătate nu au nevoie de autorizare deoarece sunt vechi și nesupuse reautorizării, conform legii. Cealaltă jumătate este reprezentată de locuri care trebuie autorizate.

De la începutul acestui an, ISU a efectuat 44 de controale inopinate pe timpul nopții, soldate cu 24 de amenzi, în valoare totală de 37.500 de lei. Un echipaj mixt de control vizitează cel puțin două unități de tipul celor menționate.

Colonelul Ghiață a subliniat că scopul ISU nu este de a da amenzi, ci de a se asigura că toți cei care se află în aceste spații sunt în siguranță. Adjunctul ISU a menționat că la nivel general se constată o schimbare în bine a atitudinii față de siguranța la incendii, atât din partea administratorilor de cluburi și discoteci, cât și a personalului și clienților. ”Încep să fie mai responsabili. Nu mai găsim superaglomerație de clienți, personalul știe să utilizeze un hidrant și un stingător. Mai ales după <Colectiv>, a apărut interesul pentru respectarea regulilor de siguranță la incendii”, a mai spus col. Costică Ghiață.