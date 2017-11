Recolte bogate

În primăvara acestui an, la încheierea campaniei agricole de primăvară, conducerea Direcţiei Agricole Suceava anunţa că sunt asigurate premisele unor rezultate bune în agricultură în acest an în judeţul Suceava. Acel pronostic s-au concretizat în toamna acestui an, când în Suceava au fost obţinute rezultate deosebite în ceea ce privește recoltele agricole. Cu acea ocazie, directorul Direcţiei Agricole și de Dezvoltare Rurală Suceava, Duţu Haralampie, făcea o trimitere către cei trei factori decisivi în realizarea producţiei agricole, respectiv factorul genetic, factorul tehnologic și mediul. S-a constatat că în ceea ce privește factorul genetic, acesta a fost înţeles și de micii producători, astfel încât la acest moment în agricultura judeţului Suceava se cultivă hibrizi și soiuri din categorii biologice superioare, oamenii conştientizând faptul că utilizarea seminţelor de calitate este un factor decisiv în realizarea unei producţii superioare pentru orice specie cultivată. În același timp este considerat foarte important factorul tehnologic, cei mai mulţi agricultori dând o mare atenţie lucrărilor de întreţinere efectuate, încadrarea în perioada optimă de însămânţare sau alegerea potrivită a culturii premergătoare la înfiinţarea unei culturi.

Un an agricol cu precipitaţii la timp și vreme favorabilă culturilor

În ceea ce privește factorul mediu, luna octombrie a anului trecut a adus suficiente precipitaţii, acoperind deficitul înregistrat până la acea dată și asigurând necesarul de umiditate pentru perioada următoare. Iarna care a urmat și apoi primăvara și vara acestui an au venit cu precipitaţii la un nivel aproape de cel necesar. Temperaturile înregistrate în general nu au depășit media anuală înregistrată, însă în perioada lunilor iulie și august s-au înregistrat temperaturi destul de ridicate, care au influenţat unele specii cultivate. Cele mai multe dintre culturi s-au adaptat vremii călduroase, arșiţa afectând totuși în unele zone culturile de floarea-soarelui, de soia și porumbul într-o oarecare măsură, precipitaţiile înregistrate nefiind repartizate uniform pe întreaga suprafaţă a judeţului. Au fost și zone, precum Siret-Mușeniţa, în care au existat astfel solicitări de constatare a pagubelor produse ca urmare a secetei.

Producţii agricole cu mult peste media ultimilor ani

Cu toate aceste neajunsuri, producţiile agricole au fost peste mediile realizate în ultimii ani în judeţul Suceava. În cadrul ședinţei Colegiului Prefectural din 24 noiembrie, Duţu Haralampie a prezentat câteva cifre referitoare la producţiile agricole realizate în acest an de excepţie. Astfel, la cerealele de toamnă recoltele au fost superioare la toate speciile, la porumb înregistrându-se cea mai bună producţie din ultimii ani, cu o medie de 4.446 kg la hectar, cu 50% mai mare faţă de producţia anului trecut și dublă faţă de producţia medie a anului 2015. O producţie foarte bună s-a înregistrat la cartof, unde media de 20.190 de kg obţinută la hectar a fost dublă faţă de ultimii doi ani. Floarea-soarelui a adus o surpriză în ceea ce privește suprafeţele mari cultivate și producţia medie la hectar, care s-a situat la valoarea de 2.242 kg. Producţii bune s-au înregistrat și la soia, având în vedere că floarea-soarelui, soia și rapiţa nu sunt culturi tradiţionale pentru judeţul Suceava. Rezultate deosebite s-au obţinut în acest an la cultura sfeclei de zahăr, fiind producători care au realizat peste 60-70 de tone de sfeclă la hectar, în timp ce media a fost de 42,166 tone la hectar. Este un rezultat foarte bun pentru judeţul Suceava, pe teritoriul căruia există 6 mari cultivatori de sfeclă de zahăr, pe o suprafaţă de 650 de hectare. Producţii bune s-au înregistrat și la orz, ovăz și mazăre.

Condiţiile meteorologice ale anului agricol 2016-2017 au avut unele efecte negative, mai ales în primăvara acestui an, asupra speciilor legumicole și pomicole, în mod deosebit la cele din zona văii râului Moldova, din cauza brumelor târzii.

În ceea ce privește producţia pomicolă în judeţ, există reale perspective de îmbunătăţire a acesteia, având în vedere suprafeţele cu livezi înfiinţate în ultimii ani. Producţiile medii realizate la măr în bazinul pomicol Rădășeni – Fălticeni – Vulturești sunt bune și foarte bune, cu recolte de 40-60 tone/ha.

Efectivele de animale sunt în permanentă scădere în ultimii ani

Efectivele de animale au scăzut constant în ultimii ani, chiar dacă Suceava a fost și rămâne încă un judeţ cu multe animale în gospodăriile oamenilor, fiind situat pe primul loc la nivel de ţară. O oarecare creștere se manifestă la cabaline și a fost înregistrată o creștere mare a efectivelor de porci din gospodăriile populaţiei, însă aici fluctuaţiile constatate de-a lungul timpului sunt destul de mari. Au crescut de asemenea efectivele de păsări din gospodării, iar un fenomen care trebuie subliniat este reprezentat de faptul că tot mai mulţi producători agricoli se îndreaptă spre apicultură, numărul acestora dublându-se doar în ultimul an. Din totalul animalelor sacrificate în judeţul Suceava, o parte importantă sunt procesate în judeţul Botoșani și de aceea cifrele raportate nu sunt concludente. Având în vedere scăderea efectivelor, este clar că și cantităţile procesate au fost mai mici. Cea care câștigă teren la această dată este mierea de albine, la care cantităţile livrate au crescut de 3 ori în acest sezon, ajungându-se la o producţie livrată de 1272 tone miere.

Subvenţii mari pentru cei care cultivă tomate în extrasezon

În ceea ce privește factorul financiar, subvenţiile au fost plătite la timp, astfel încât producătorii agricoli au putut să achite cheltuielile cu înfiinţarea culturilor și întreţinerea acestora la timpul potrivit. Chiar dacă Suceava nu este un judeţ cu specific legumicol, prin Hotărârea de Guvern nr. 39/2017, producătorii agricoli care cultivă tomate în spaţii protejate, pe o suprafaţă de cel puţin 1.000 de metri pătraţi, și valorifică 2 tone de tomate în perioada ianuarie-mai, respectiv noiembrie-decembrie, beneficiază de 3.000 de euro ca ajutor acordat de guvern prin Ministerul Agriculturii. În aceste condiţii, la nivelul judeţului au existat 38 de solicitări din partea acestor producători în acest an. La această dată sunt încă 15 producători agricoli care au depus cererea de plată, solicitarea către minister fiind înaintată la sfârșitul acestei luni, astfel ca în luna decembrie producătorii să intre în posesia banilor.

Premise bune pentru noul sezon agricol

Cât despre premisele noului an agricol 2017-2018, campania de toamnă a fost favorabilă, cu umiditate suficientă în sol, astfel încât culturile de toamnă s-au putut însămânţa în condiţii optime, fiind culturi foarte bune la această dată. Singura problemă pentru producătorii agricoli și agricultura judeţului Suceava rămâne cea a valorificării producţiei. Lipsa de organizare face ca valorificarea recoltelor să fie încă la un nivel scăzut. Lipsesc unităţile de procesare, producătorii vând la primul ofertant, iar produsele agricole sunt greu de conservat peste iarnă. Capacităţile de depozitare sunt reduse, astfel încât producătorii agricoli valorifică produsele agricole la preţuri care nu scot în evidenţă munca pe care o depune fiecare.