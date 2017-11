Proiectul ,,Mănâncă Responsabil''

Elevii Şcolii Gimnaziale ,,Bogdan Vodă” din Câmpulung Moldovenesc, implicaţi de trei ani în Proiectul european ,,Mănâncă Responsabil'', au organizat recent acţiunea „La taifas cu Badea Ioan Bucovineanul”. „Elevii şcolii au aşezat educaţia pentru mediu la reverul membrilor comunităţii”, după cum ne-a spus învăţătoarea Nicoleta Bogoş, de la Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă”. „La taifas cu Badea Ioan Bucovineanul” a fost genericul sub care s-au desfăşurat activităţile evenimentului de evaluare a trei ani de proiect şi relansarea acestuia pentru ultimele luni de derulare.

„Badea Ioan, fermierul care acum 100 de ani a avut fermă pe pământurile noastre, le-a lansat elevilor, prin intermediul scrisorilor, numeroase provocări care i-au determinat să deruleze acţiuni variate pentru atingerea obiectivelor şi formarea unor deprinderi responsabile la copii şi, prin aceştia, la adulţi”, a explicat Nicoleta Bogoş.

Târg de produse tradiţionale şi alimente gătite responsabil

Invitat special al acţiunii a fost scriitorul Casian Balabasciuc. Sala a fost neîncăpătoare pentru reprezentanţii tuturor claselor, părinţi, producători locali şi partenerii de proiect care s-au alăturat în promovarea alimentaţiei responsabile, a tradiţiilor şi valorilor zonei, a ceea ce înseamnă toate acestea pentru un mediu sustenabil şi un viitor pozitiv. Atracţia evenimentului a fost târgul de produse tradiţionale şi alimente gătite responsabil pe care elevii le-au pregătit împreună cu părinţii şi producătorii locali, dovedind că au căpătat deprinderi sănătoase în alimentaţie pe care le-au transmis în familie şi comunitate.

„Onoraţi de prezenţa bădiţei Ioan, care le-a mărturisit că e mândru de generaţiile ce cresc şi duc mai departe valorile şi tradiţia, elevii şcolii şi-au promis că vor continua să meargă frumos şi cu folos pe drumul verde”, a completat Nicoleta Bogoş.

Performanţă

De peste 16 ani, elevii Şcolii Gimnaziale ,,Bogdan Vodă” din Câmpulung Moldovenesc sunt recunoscuţi, în comunitate, ca eco-bogdăneii, datorită numeroaselor acţiuni de protejare a mediului înconjurător care, dincolo de plusul de valoare adăugat formării acestora, au impact pozitiv asupra întregii comunităţi. Cel mai important şi drag proiect, care a devenit parte din cultura organizaţională a şcolii, este Proiectul Internaţional Eco-Şcoala. În anul 2017, 67 de ţări au implementat Programul mondial Eco-Schools. Pe plan mondial, Programul este susţinut de Uniunea Europeană, UNESCO şi UNEP (Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu). În România, programul este coordonat de Centrul Carpato Danubian de Geoecologie, un veritabil promotor şi susţinător al educaţiei pentru mediu.

Premiul simbol internaţional al şcolilor care implementează, cu rezultate pozitive vizibile la nivelul comunităţilor şcolare şi locale, acţiunile proiectului este „Steagul Verde”, premiu reînnoit sau retras, o dată la doi ani, în urma unei evaluări riguroase. „Şcoala noastră are onoarea de a arbora al şaptelea <steag verde>, iar anul acesta, am primit şi al optulea steag pentru constanţa implicării şi rezultatele remarcabile, vizibile în atitudinea generaţiilor de elevi, impactul acţiunilor lor la nivelul şcolii şi comunităţii. Numeroasele recunoaşteri naţionale şi internaţionale ne-au ambiţionat să ridicăm standardele şi să fim, în fiecare an, mai implicaţi, mai valoroşi. Nu e deloc uşor, dar lucrurile valoroase se obţin cu efort şi perseverenţă”, a concluzionat învăţătoarea Nicoleta Bogoş.