Spectacol aniversar

Generaţiile de elevi care au activat la Ansamblul Folcloric „Balada Dornelor” al Clubului Copiilor din Vatra Dornei şi-au dat întâlnire sâmbătă, 25 noiembrie, la Casa de Cultură „Platon Pardău”, unde a avut loc spectacolul aniversar „Balada Dornelor - 40 de ani”. Manifestarea, considerată „cel mai de amploare spectacol din ultimi 25 de ani făcut numai de dorneni”, a fost dedicată aniversării a 40 de ani ai celei mai longevive formaţii artistice de copii din judeţ şi împlinirii a 50 de ani de activitate a Clubului Copiilor Vatra Dornei.

După vizionarea filmului „Balada Dornelor, 1977-2017”, introducerea în folclorul dornean a fost făcută de orchestrele reunite ale ansamblurilor „Plaiurile Dornelor” şi „Balada Dornelor”, pregătite de prof. Dorin Pardău şi prof. Vasile Moroşan. Timp de peste trei ore, cei prezenţi în sala devenită neîncăpătoare au putut urmări suite de jocuri populare din toate zonele ţării, cântece populare din Moldova, Ardeal, Muntenia şi Oltenia, dialoguri ale diferitelor generaţii de instrumentişti, parada instrumentelor de suflat, dansuri populare prezentate de generaţiile vechi de dansatori şi de membrii actuali ai celor două ansambluri.

„Pe scenă au fost şi generaţii formate de Gavril Moroşan în urmă cu 40 de ani. Am o satisfacţie foarte mare pentru că au venit din ţară şi din străinătate foştii noştri elevi care au activat în acest ansamblu”, ne-a spus prof. Dorin Pardău.

Administraţia locală şi IŞJ sprijină activitatea Clubului Copiilor

Ilie Boncheş, primarul municipiului Vatra Dornei, a considerat că: „40 de ani sunt mulţi şi este aproape imposibil să-i concentrăm în câteva ore. Dorinţa mea este ca tradiţia, folclorul şi obiceiurile româneşti să fie păstrate şi cred că dovada sunt cei care sunt în faţa noastră. Merită aplaudaţi, iubiţi şi lăudaţi”.

Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi este partenerul Clubului Copiilor Vatra Dornei la cele două mari manifestări, una internaţională şi una naţională, organizate în fiecare an, în luna iulie. Reprezentantul instituţiei, lector univ. dr. Florin Fodor, i-a felicitat pe cei mici pentru că „atâta dragoste de muzică şi atâta dragoste de artă nu găseşti în toate localităţile. La Vatra Dornei există o pepinieră foarte importantă şi un izvor nesecat de talente, de muzică, de pasiune şi de dăruire”.

Tatiana Vîntur, inspector educaţie permanentă, reprezentantul IŞJ Suceava, a scos în evidenţă modul în care Clubul Copiilor Vatra Dornei a dus la nivel naţional, european şi mondial prestigiul localităţii şi al judeţului, IŞJ Suceava referindu-se întotdeauna la aceste rezultate „pentru că sunt rezultate etalon în domeniul folcloric în judeţul Suceava. Un alt model pe care l-a oferit această instituţie de educaţie nonformală este cel al relaţiilor de parteneriat cu instituţii similare din ţară şi din Europa”, a precizat insp. Tatiana Vîntur.

Foşti elevi, actuali artişti profesionişti

Gabriel Moroşan, Sânziana Roşuş, Alin Cuciurean, Andrei Mezdrea şi Ilie Hariuc au fost mesagerii generaţiilor care timp de 40 de ani s-au format la Ansamblul „Balada Dornelor” şi au devenit solişti, dansatori profesionişti sau profesori în licee şi universităţi de artă.

„Toţi copiii care trec pe aici îşi formează caracterul, îşi formează emoţiile, îşi formează iubirea faţă de folclor şi faţă de tradiţie. Pentru asta este nevoie de oameni deosebiţi. Noi am avut ocazia să trecem prin mâna lor, drept dovadă iată-ne întorşi după ani şi ani pe scenă. Deşi o parte din vechile generaţii sunt la casele lor, cu copii, cu familie, au răspuns prezent şi au urcat pe scenă”, a precizat Sânziana Roşuş, membră a Ansamblului Folcloric Profesionist „Dor Românesc” din Bistriţa-Năsăud şi profesor-coregraf la Ansamblul Folcloric „Plai Bucovinean” din Dorna Candrenilor şi care în urmă cu 18 ani a învăţat primii paşi de dans la ansamblul dornean.

Ministerul Educaţiei apreciază activitatea copiilor dorneni

Prof. Marcel Dupu, membru al Comisiei Naţionale de Specialitate a Ministerului Educaţiei, a oferit Ansamblului „Balada Dornelor” Diploma aniversară şi Trofeul Excelenţei, şi îndrumătorilor celor două ansambluri, prof. Vasile Moroşan şi Dumitru Pardău, Diplomă de excelenţă pentru susţinere, valorificare, păstrarea şi promovarea cântecului şi jocului popular românesc şi pentru înaltul profesionalism în educaţia artistică a tinerei generaţii. Aprecieri asupra celor 40 de ani de activitate au fost aduse de prof. dr Ioan Iuga, preşedintele Asciaţiei Culturale „Unirea” Sighetul Marmaţiei, Iliuţă Brăileanu, directorul Palatului Copiilor din Slatina Olt, iar Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt a acordat o Diplomă de excelenţă şi trofeul pentru activitate merituoasă în păstrarea şi promovarea folclorului coregrafic şi muzical la manifestările artistice organizate în judeţul Olt.

Continuitatea activităţii artistice se desfăşoară la standarde de calitate ridicate

„Chiar dacă la nivelul ansamblului se realizează în fiecare an un nou schimb de generaţii, continuitatea activităţii artistice se desfăşoară la standarde de calitate ridicate, dovadă fiind trofeele obţinute în fiecare an în festivalurile internaţionale de folclor din ţară, dar mai ales din străinătate. Un factor important pentru aceste reuşite îl constituie buna colaborare cu părinţii copiilor, cu Primăria şi Consiliul Local, cu foştii membri ai ansamblului care revin în mijlocul nostru cu plăcere la fiecare solicitare a noastră şi sponsorii care ne ajută să organizăm la Vatra Dornei manifestări culturale de înaltă ţinută”, a precizat prof. Vasile Moroşan, directorul Clubului Copiilor Vatra Dornei

Ca o recunoaştere a calităţilor organizatorice şi a valorii, Festivalul Naţional ”Dorna, plai de joc şi cântec” a fost integrat în circuitul mondial CIOFF (Consiliul Internaţional de Organizare al Festivalurilor Folclorice), alături de alte festivaluri de prestigiu din lume. Ediţia viitoare va avea loc în perioada 17-20 iulie 2018.

Profesorul Vasile Moroşan a recompensat cu diplome munca şi dedicarea oamenilor care i-au fost alături, prof. Camelia Filipiuc, Teodora Moroşan, Vasilica Ştefănel, „care la orice turneu se transformă în mame adoptive pentru tinerii dansatori şi care sunt în afara luminii reflectoarelor, munca lor fiind extrem de importantă”, primarii oraşului staţiune care au sprijinit activitatea folclorică la Clubul Copiilor de-a lungului timpului: Alexandru Macovei, Constantin Huţanu, Ioan Moraru, Ilie Boncheş. Le-au fost acordate şi diplome de apreciere pentru contribuţia adusă la promovarea activităţii ansamblului şi celor care au sprijinit şi promovat Clubul Copiilor Vatra Dornei, printre aceştia numărându-se şi Monitorul de Suceava.

„Balada Dornelor”, primul ansamblu folcloric de copii din zonă

În anul şcolar 1977 - 1978, regretatul profesor Gavril Moroşan a înfiinţat la Casa Pionierilor Vatra Dornei cercul de ansamblu folcloric. Primul ansamblu folcloric de copii din zonă a primit numele „Balada Dornelor”. În anul 1996, pentru a asigura continuitatea activităţii artistice a ansamblului, format din elevi de şcoală gimnazială, a fost înfiinţat, tot la Clubul Copiilor, Ansamblul „Plaiurile Dornelor”, alcătuit din elevi de liceu.

În decursul celor 40 de ani de activitate, membrii celor două ansambluri folclorice au participat la numeroase festivaluri folclorice din ţară şi au reprezentat cu cinste România la cele mai prestigioase concursuri de folclor organizate în aproape toate ţările europene, în Turcia şi în America. În anul 2015, Ansamblul „Plaiurile Dornelor” a fost recompensat cu trofeul celei de-a 45-a ediţii a Festivalului Mondial de Folclor, eveniment care s-a desfăşurat în Italia sub patronajul UNESCO şi al CIOFF (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts). Acesta este cel mai important premiu primit, numărul formaţiilor din România care au primit această distincţie fiind mai mic de 10.

Repertoriul celor două ansambluri reprezintă Ţara Dornelor, Bucovina, Moldova, Muntenia, Oltenia şi Banat cu suite din cântece instrumentale, solişti vocali şi instrumentişti, dansuri populare, obiceiuri şi tradiţii de iarnă.