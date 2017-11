Eveniment

Biserica “Sfinţii Mercurie şi Ecaterina”, una dintre cele mai frumoase biserici de lemn din Moldova şi din ţară, situată în satul Rădăşeni, îşi sărbătoreşte astăzi hramul. Sărbătoarea a început din seara zile de vineri, 24 noiembrie, când s-a săvărşit slujba Vecerniei cu Litie. Astăzi, în ziua pomenirii Sfinţilor Ocrotitori Mercurie şi Ecaterina, Sfânta Liturghie va fi oficiată de Înalt Preasfinţitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Răspunsurile la strană vor fi date de studenţi de la conservator şi copiii parohiei.

La sfârşitul slujbei se va oficia parastasul pentru ctitorii bisericii şi pentru preoţii care au slujit în acest sfânt lăcaş în cei peste 400 ani de existenţă, urmat de agapa frăţească pregătită de gospodinele din comuna Rădăşeni.

Aşa cum am aflat de la cei doi preoţi slujitori, Constantin Rotar şi Constantin Georgian Rotar, cei care vor ajunge la acest lăcaş de cult se vor putea închina până duminică, 26 august, la racla cu moaştele Sfinţilor Mari Mucenici Mercurie şi Ecaterina, a Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, a Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, vindecătorul de boli şi la o părticică din Sfânta Cruce.

Biserică de pe vremea lui Ştefan Tomşa Voievod

Biserica a fost construită de Ştefan Tomşa Voievod între anii 1611 şi 1622, domn care ar fi învăţat carte la Şcoala Preoţească din Rădăşeni şi „miluindu-l Dumnezeu cu domnia“, a venit la Rădăşeni şi a făcut biserica. Biserica este construită pe temelie de piatră din bârne de brad, lemn care ar fi fost obţinut din tăierea copacilor aflaţi chiar în acel loc. Biserica are dimensiuni relativ reduse, fără turlă, are forma de navă şi se compune din: pronaos, naos, altar. Pe latura de sud are un pridvor adăugat ulterior, după unele date, în anul 1877, după altele - în 1909. La interior, biserica este pictată în tempera, în stil popular, de călugării Chelsie, Ioan şi Iulian, mărturie fiind o inscripţie, cu litere chirilice, aflată pe icoana Sfântului Nicolae din catapeteasmă: „Şi s-au zugrăvit Sfântul Altar în anul 1875 de robii lui Dumnezeu ieromonah Iulian, Chelsie şi Ioan - trei fraţi - pentru iertarea păcatelor sale, dimpreună cu Ion Irimescu, fiind ucenic, pentru a lui mântuire".

În anul 1954 a fost curăţată pictura, pereţii fiind îmbrăcaţi cu scânduri, iar în anul 1976, s-au vopsit pereţii exteriori. În 1990 a fost numit la Parohia „Sfântul Mercurie şi Ecaterina" preotul Constantin Rotaru, care, după 1991 a început ample lucrări de restaurare a bisericii în interior şi exterior: acoperiş nou de şindrilă, pridvor asemănător celui original, restaurarea valoroasei picturi murale, mobilier nou de stejar.