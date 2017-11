Intervenţie decisivă

Cazul tânărului care a intrat cu maşina sa în autoturismul condus de fosta iubită, după care a tăbărât pe ea şi a încercat să o arunce peste balustrada unui pod, de la o înălţime de aproximativ 9 metri, s-ar fi putut transforma într-o tragedie dacă nu ar fi existat un bărbat care a intervenit prompt în ajutorul fetei. Reporterii Monitorului de Suceava au stat de vorbă, ieri, cu Nicu Lehaci, bărbatul care stă în apropiere de podul de la intrarea în Sadova, dinspre Câmpulung Moldovenesc, unde s-au petrecut scenele extreme de violente de acum câteva zile.

Bărbatul a povestit cum, duminica trecută, dimineaţă, puţin după ora 8.00, a auzit un zgomot puternic, specific unei tamponări în trafic.

„Am deschis geamul, m-am uitat şi am văzut două maşini care erau lovite pe pod. Imediat am auzit o fată ţipând, un tip o trăgea de păr, spre balustradă. Am ţipat să o lase în pace, m-am încălţat şi am fugit spre pod. Când am ajuns, fata era dată jumătate peste balustradă, un picior era deja peste... se ţinea de el şi striga după ajutor. Am încercat să-l imobilizez, iar el s-a retras, atunci am putut să trag fata spre mine. El a mai făcut doi-trei paşi spre mijlocul podului şi a strigat că se aruncă. Am încercat să-l opresc, dar nu am reuşit, am rămas cu haina lui în mână”, a povestit bărbatul, care le-a relatat în detaliu ce s-a întâmplat şi poliţiştilor care l-au audiat.

După ce s-a asigurat că fata este bine, martorul s-a dus să vadă în ce stare este agresorul, cel care sărise de pe pod. Bărbatul a relatat că acesta se ţinea de un braţ care era fracturat şi părea foarte confuz, ca şi cum ar fi fost băut sau drogat.

Vladimir Luncan Zbranca, în vârstă de 28 de ani, agresorul din acest caz, a fost preluat de o ambulanţă de sub pod, cu mai multe leziuni, cea mai gravă fiind o fractură de antebraţ. Tânăra de 24 de ani pe care a atacat-o, care i-a fost iubită timp de opt ani, a suferit şi ea mai multe leziuni, cea mai gravă fiind una prin scalpare, la nivelul capului, după ce atacatorul i-a smuls părul din cap când a tras-o din maşină.

Ancheta se mişcă greoi

Vladimir Luncan Zbranca a fost externat din spitalul din Câmpulung miercuri şi se află acasă, la Sadova. Spre stupoarea comunităţii din Sadova, acesta nu a fost reţinut, deşi fapta pe care a comis-o este gravă, cel puţin raportat la intenţiile pe care pare să le fi avut agresorul.

Singura informaţie oficială este că ieri Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a preluat cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de tentativă de omor. Procurorii trebuie să stabilească dacă fapta se încadrează la tentativă de omor.

Vladimir Luncan Zbranca a mai avut cel puţin încă un incident violent cu fosta sa iubită, însă acesta nu a fost reclamat oficial la Poliţie.

Totul pare să fi plecat de la faptul că tânărul nu a putut să accepte ideea că fata nu mai vrea să continue relaţia cu el. Aşa s-a ajuns după toate probabilităţile şi la episodul violent de duminică dimineaţă. Tânărul a aşteptat-o pe fată la intrarea în Sadova, ştiind că aceasta urma să vină spre casă, de la restaurantul din Câmpulung unde fusese în tura de noapte. Tânărul s-a izbit iniţial în maşina fostei iubite, după care a tras-o de păr şi a îmbrâncit-o, pentru a o arunca de pe pod. Diferenţa de nivel dintre balustradă şi drumul care trece pe sub pod este de 8-9 metri.

La Spitalul din Câmpulung, tânărul a fost verificat cu etilotestul, rezultând alcoolemie 0. Acestuia i s-au recoltat şi două probe biologice pentru a se stabili dacă avea în sânge urme ale unor substanţe interzise.