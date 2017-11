Definitiv

Tentativa reprezentanţilor administraţiei locale din Broşteni de a retroceda ilegal o suprafaţă de 2.300 de hectare de teren forestier s-a lăsat cu condamnări la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Situaţia cea mai defavorabilă este pentru Steliean Chirilă, fostul primar din Broşteni, care va trebui să stea la închisoare pentru o perioadă de 3 ani. Interesant este că în prima fază a procesului, la Curtea de Apel Suceava, Chirilă fusese condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere.

În acelaşi dosar, au fost judecaţi şi doi foşti secretari au oraşului Broşteni, respectiv Ionel Ciprian Ciolan şi Viorica Vizitiu. În prima etapă a procesului, ambii au primit pedepse cu executare, de câte 3 ani şi 5 luni. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a menţinut pedeapsa aplicată lui Ionel Ciprian Ciolan, dar în cazul Vioricăi Vizitiu a dictat o condamnare mai blândă, respectiv 3 ani cu suspendare sub supraveghere.

Magistraţii de la instanţa supremă au mai decis reducerea pedepsei aplicată lui Mitriţă Alexa, de la 5 ani cu executare, la 4 ani cu executare.

În schimb, avocata ieşeană Nela Chiba poate spune că a scăpat, după ce magistraţii au decis amânarea aplicării pedepsei de 3 luni de închisoare pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani. Curtea de Apel Suceava a fost mult mai drastică şi o condamnase pe Nela Chiba la 2 ani şi 6 luni cu suspendare sub supraveghere. A şasea persoană din acest dosar, Teodor Alexandru Reşcanu, care la Suceava primise 1 an şi 8 luni cu suspendare sub supraveghere, a fost obligată la tratament medical până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol.

Decizia de ieri de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este definitivă.

Totul a plecat de la un act din 1937

Procurorii anticorupţie din Suceava au stabilit că în perioada 2009-2011, Mitriţă Alexa s-a folosit de un act intitulat „Copie certificată după ACTUL DE DONAŢIE autentificat la Tribunalul Ilfov” pentru a pune mâna pe o suprafaţă de 2.300 de hectare de pădure care apare ca donată de Principele Nicolae colonelului Alexandru Manolescu în cursul anului 1937. În realitate, susţin anchetatorii, în actul original aflat la Arhivele Naţionale această suprafaţă de pădure nu apare.

Iniţial, cererea de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 2.300 de hectare de teren care face parte din zona cunoscută sub denumirea „Domeniile Broşteni” a fost depusă de Teodor Alexandru Reşcanu, din Sinaia. La scurt timp, Reşcanu şi-a vândut drepturile asupra acestei proprietăţi către Mitriţă Alexa, acesta preluând afacerea din mers.

Reprezentanţii Primăriei Broşteni au dat o mână de ajutor

În baza acestei cereri, Comisia Locală de Fond Funciar a oraşului Broşteni a aprobat reconstituirea dreptului de proprietate, dar Comisia Judeţeană de Fond Funciar Suceava a invalidat-o în luna iulie 2010.

Cei care revendicau pădurea s-au adresat instanţelor de judecată, obţinând în cele din urmă dreptul de proprietate. Prefectura Suceava susţine însă că actul de donaţie în baza căruia a fost solicitată pădurea din Broşteni nu este identic cu cel emis de Arhivele Naţionale, motiv pentru care s-a depus la Tribunalul Suceava o cerere de revizuire prin care se doreşte anularea titlului de proprietate emis pentru cele 2.300 de hectare de pădure, dar şi o sesizare la DNA.

Ancheta care a urmat nu a făcut decât să confirme suspiciunile celor de la Prefectura Suceava. Procurorii DNA Suceava au stabilit că Steliean Chirilă, primarul din Broşteni, Viorica Vizitiu, secretar al instituţiei la acea vreme, şi Ionel Ciprian Ciolan, consilier juridic al administraţiei locale din Broşteni, cu toţii membri ai Comisiei Locale de Fond Funciar, l-au ajutat pe Mitriţă Alexa în demersurile sale.

Mai exact, oamenii de la Primăria Broşteni au înregistrat în fals o cerere de retrocedare a pădurii după termenul legal, care era 30 noiembrie 2005. În cazul lui Ciolan s-a stabilit că nu şi-ar fi făcut treaba în mod corect nici în procesele care au urmat în instanţele de judecată şi care au avut ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate pentru cele aproape 2.300 de hectare de pădure.

Prejudiciu de peste 10 milioane de euro

În privinţa avocatei ieşene Nela Chiba, aceasta este acuzată că a redactat cereri nedatate şi „a confirmat în calitate de avocat că notificarea înregistrată la Primăria Broşteni în data de 30 noiembrie 2005 a fost redactată de ea şi depusă la Comisia Locală Broşteni de inculpatul Reşcanu Alexandru Teodor, aspect nereal”.

În plus, avocata a solicitat şi obţinut prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă 5% din suprafaţa de 46.000 de hectare a Domeniului regal Broşteni. Este vorba de cele 2.300 de hectare de pădure, despre care procurorii DNA Suceava spun că „a fost inserată fraudulos în cuprinsul copiei Actului de Donaţie din 1937, prin convertirea a 5 procente din acţiunile deţinute la Fabrica de cherestea Roznov în 5% din suprafaţa cu vegetaţie forestieră a Domeniului Broşteni”.

Prin aceste manevre, prejudiciul adus statului român a fost calculat la 10.435.100 de euro. Deoarece suprafaţa de 2.300 de hectare de pădure a fost câştigată în instanţă, anchetatorii au instituit sechestru asigurător pentru a împiedica astfel o eventuală vânzare.