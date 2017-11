Din Marea Britanie

O alertă de autoturism furat, constatată de angajații Registrului Auto Român Suceava, a dus la demararea unei anchete din partea polițiștilor Compartimentului Trafic și Furturi Auto din cadrul IPJ Suceava. Incidentul a avut loc în timpul zilei de marți, când la sediul RAR s-a prezentat un bărbat cu un autoturism marca Audi A4, cu an de fabricație 2009, înmatriculat în Marea Britanie. Autoturismul fusese adus pentru omologare și eliberarea cărții de identitate, iar în urma verificărilor făcute în baza de date, acesta figura cu alertă de furt. În urma sesizării la Registrul Auto Român, Reprezentanța Suceava, s-a deplasat o echipă operativă care a demarat cercetările. În urma verificărilor făcute, polițiștii au constatat că autoturismul Audi A4 fusese adus la reprezentanță pentru omologare de către un bărbat din comuna Vicovu de Jos, în urma unei solicitări făcute de prietenul acestuia, Vasile B., de 47 de ani, din orașul Vicovu de Sus, care este deținătorul mașinii. Conform declaraţiei acestuia din urmă, autoturismul a fost cumpărat în cursul lunii septembrie 2017, cu suma de 4.000 de euro, de la o persoană a cărei identitate nu o cunoaște, tranzacţia având loc în localitatea Vicovu de Sus. În urma verificărilor făcute și de polițiști, a rezultat că autoturismul care figurează cu alertă de furt a fost introdus în bazele de date sub acest consemn începând cu data de 9 mai 2017, la scurt timp după sesizarea furtului mașinii. În urma emiterii unei ordonanțe, a fost dispusă ridicarea autoturismului din posesia deținătorului, mașina fiind depozitată la camera de corpuri delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar de cercetare penală, sub aspectul comiterii infracțiunii de tăinuire.