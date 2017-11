Timp de patru zile

Angajaţii cu cele mai mici salarii din cadrul unităţilor subordonate Consiliului Judeţean, respectiv cei 59 de angajaţi ai Direcţiei de Drumuri Judeţene, şi-au primit banii cu patru zile întârziere din cauză că un executor judecătoresc a blocat contul de salarii al instituţiei.

Contactat în legătură cu această situaţie, directorul DDJ, Radu Avădanei, a explicat ieri că este vorba despre plata unei dobânzi la o datorie veche, dintr-un proces din anul 2008, dintre Direcţia de Drumuri Judeţene şi fosta SC Drumuri şi Poduri Suceava, ajuns în faza de executare. ”Este vorba despre 600.000 de lei, o dobândă pe care noi am contestat-o, dar suntem obligaţi de instanţă s-o plătim. Voiam să facem o eşalonare a sumei, am discutat cu firma de insolvenţă, dar procedura cu executare era pornită. Executorul ne-a pus poprire pe conturi şi ne-am dat seama de asta abia joi (n.r. - 16 noiembrie a.c.), când a trebuit să luăm salariile”, a declarat Radu Avădanei.

În urma discuţiilor care au avut loc între firma de insolvenţă şi conducerea Direcţiei, conturile au fost deblocate ieri şi oamenii au putut să-şi ridice salariile.

Salariul mediu net în cadrul Direcţiei de Drumuri Judeţene este de 2.000 de lei, cel mai mare salariu, al directorului, nedepăşind 3.000 de lei net.

”Datoria o vom plăti din bugetul anului viitor”, a mai spus Radu Avădanei.

Menţionăm că singurul cont pe care instituţia îl are la o bancă şi nu în Trezorerie este cel pentru salarii, dar procedurile specifice executorilor judecătoreşti permit identificarea conturilor din bănci şi poprirea acestora.