Eveniment

Spectacol folcloric grandios desfăşurat duminică, 19 noiembrie, la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava, la lansarea celui de-al treilea album realizat de Angelica Flutur, „Pe Obcini în Bucovina”. A fost primul spectacol al îndrăgitei interprete de muzică populară Angelica Flutur, „mesagera spiritului huţul”, la care au participat artişti cunoscuţi din toată ţara, solişti, instrumentişti, dirijori, oficialităţi locale şi judeţene şi un public numeros, care în cinci ore de spectacol au avut posibilitatea să se bucure de muzică live, de dans şi voie bună.

Scriitorul Casian Balabasciuc a deschis evenimentul cu câteva gânduri despre huţuli, despre Angelica Flutur, o tânără în a cărei voce „s-a adunat vraja poveştilor nerostite” şi ale cărei cântece „ating firele de argint din sufletele noastre, făcându-le să vibreze a bucurie”. Angelica Flutur a spus încă de la debutul concertului că este foarte emoţionată şi fericită, în acelaşi timp. „Aş vrea să vă rog să-mi iertaţi emoţiile şi să-mi permiteţi ca, în această seară, să cânt mai mult decât să vorbesc”, a spus tânăra interpretă din Ciumârna.

Trei mari dirijori, pe aceeaşi scenă, alături de Angelica Flutur

CD-ul „Pe Obcini în Bucovina” cuprinde 20 de piese, la care au lucrat mai mulţi oameni talentaţi, artişti profesionişti. Trei dintre dirijorii de suflet ai artistei, George Sârbu, Viorel Leancă şi Răzvan Mitoceanu, au fost prezenţi pe scena Casei de Cultură şi au dirijat, pe rând, Orchestra Ansamblului ”Ciprian Porumbescu” Suceava, atunci când Angelica Flutur a interpretat, în prima parte a spectacolului, trei piese de pe noul album: ”Sus pe muntele Ciumârna” (dirijor George Sârbu), ”Ce frumos mai zice struna” (dirijor Viorel Leancă) şi ”Bucovina, cheamă-ţi fiii” (dirijor Răzvan Mitoceanu). Maestrul Viorel Leancă a precizat că ”Vorbele sunt vorbe, faptele sunt importante. Mă bucur extraordinar pentru tine, Angelica. Multă sănătate, înţelepciune şi succes!”. Dirijorul Răzvan Mitoceanu: ”Angelica Flutur este una din vocile valoroase ale folclorului, care ne reprezintă cu cinste oriunde s-ar duce. Noi o iubim, o preţuim şi o asigur de toată colaborarea mea şi în continuare. Mult succes!”

Mesaj emoţionant din partea Sofiei Vicoveanca

Un mesaj emoţionant i-a fost transmis (telefonic) Angelicăi Flutur de renumita interpretă de muzică populară Sofia Vicoveanca („Iată tineri care scot la iveală noi cântece din vatra satului, spre bucuria celor care iubesc cântecul popular. O felicit pe Angelica, pentru noul material scos la lumină şi îi urez multă putere de muncă pentru a aduce alte şi alte cântece. Dumnezeu să-i presare flori pe cale!”) datorită căreia, a spus Angelica, „port codiţe, floarea de după ureche şi catrinţa scurtă”.

Mioara Velicu, surpriza serii

Rând pe rând, au evoluat pe scenă Oana Tomoiagă, Alexandru Brădăţan, Stana Stepănescu, Bogdan Cioranu, Vlăduţa Lupău, Ansamblul folcloric ”Arcanul” de la Fundu Moldovei, Alexandru Cozaciuc, Simona Matachi, Sorin Filip, Diana Călinescu, Ovidiu Homorodean, Remus Novac şi Olguţa Berbec, Florentina şi Petre Giurgi, Stelina Sima şi Mariana Deac. La final, a urcat Mioara Velicu, una dintre cele mai interesante personalităţi în galeria purtătorilor de cântec popular moldovenesc, o surpriză pentru Angelica Flutur, care a lăcrimat atunci când a văzut că artista şi-a rupt din timpul ei şi a venit la Suceava, pentru a fi alături de ea la un eveniment de referinţă în carieră, primul concert. ”Îi urez Angelicăi multă sănătate, să fie frumoasă ca iarna, bogată ca toamna, caldă la suflet ca vara şi aşteptată de cei dragi ca primăvara”, a spus îndrăgita artistă Monica Velicu.

Oficialităţi, prezente la eveniment

Jocul şi voia bună au fost întreţinute de dansatorii profesionişti ai Ansamblului „Ciprian Porumbescu” Suceava, dar şi de Ansamblul folcloric ”Arcanul” de la Fundu Moldovei. Pe parcursul celor cinci ore de spectacol, Angelica Flutur a cântat 11 piese care se regăsesc pe noul material discografic ”Pe Obcini în Bucovina”. La eveniment au mai participat numeroase oficialităţi judeţene şi locale: prefectul judeţului Suceava, Mirela Adomnicăi, primarul oraşului Liteni, Tomiţă Onisii, primarul oraşului Milişăuţi, Mircea Laurus, primarul comunei Cornu Luncii, Gheorghe Fron, şi primarul comunei Todireşti, Vasile Avram. Prefectul judeţului Suceava, Mirela Adomnicăi, a felicitat-o pe Angelica Flutur pentru că a ales să ţină concertul de lansare de album la Suceava: ”Mulţi suceveni şi-au dorit să participe la acest eveniment, însă, din păcate, sala nu are decât 800 de locuri. Angelica, este primul tău concert şi te felicit că ai ales să îl faci la Suceava. Este al treilea album al tău şi ai ales să o faci aici şi nu peste graniţă şi îţi mulţumesc în numele sucevenilor pentru asta. Eşti un exemplu pentru noi toţi. Ai demonstrat că acolo unde este voinţă şi unde se pune suflet se pot face lucruri extraordinare cu oamenii pe care îi ai alături. Felicitări şi să îi ţii aproape”, a spus Mirela Adomnicăi, continuând: ”Uitaţi-vă la vinovatele pentru acest regal de muzică populară: Angelica Flutur şi Mihaela Bârsan, ele vă atrag atenţia că esenţele tari se ţin întotdeauna în flacoane mici”. Municipalitatea suceveană a fost reprezentată de Alina Derla, consilierul personal al primarului Ion Lungu, care i-a înmânat Angelicăi Flutur o diplomă de excelenţă şi un buchet de flori din partea Primăriei municipiului Suceava. În cadrul evenimentului, Angelica Flutur a primit o plachetă de la directorul general al Casei de Discuri Ana Sound, Radu Schipor, care i-a mulțumit pentru întreaga colaborare artistei și a asigurat-o că îi va fi alături și de acum înainte. Casa de discuri Ana Sound are o activitate pe peste 25 de ani.

Mulţumiri, aprecieri

La final, Angelica Flutur a cântat piesa ”Pe Obcini în Bucovina”, care dă numele albumului lansat în spectacol, apoi le-a mulţumit tuturor celor care au pus umărul pentru realizarea acestui spectacol: ”A venit momentul cel mai greu pentru mine, în care eu trebuie să le mulţumesc tuturor celor care m-au ajutat să organizez primul spectacol. În primul rând, îi mulţumesc bunului Dumnezeu pentru că mi-a rânduit să pot duce la capăt acest proiect, familiei mele şi bunei mele prietene Mihaela Bârsan, realizatoarea spectacolului, cea care a crezut foarte mult în reuşita evenimentului şi s-a zbătut să îl putem face”.

Când au ieşit din sala de spectacol, toţi spectatorii au fost serviţi cu suc de mere şi cozonac. Angelica Flutur a adăugat că ”singurul meu regret este acela că nu m-am gândit să susţinem două reprezentaţii, la cât de mare a fost cererea din partea publicului. Am tipărit invitaţii pentru a evita îmbulzeala, însă chiar şi aşa am constatat că în ziua spectacolului au venit mulţi suceveni care doreau să intre în sală. Nu este vina noastră că nu au putut intra. După cum bine ştiţi, capacitatea sălii este de doar 800 de locuri. Nici eu şi nici personalul Casei de Cultură a Sindicatelor nu am avut ce face. Vreau să le mulţumesc doamnei Rodica Brînză Gheghe, directorul Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, pentru tot sprijinul pe care ni l-a acordat, lui Florin Fodor de la Fly Music Bosanci pentru sunetul impecabil, lui Dan Zlei pentru lumini, Loredanei şi Alexandrei Cost pentru decor, inginerului de sunet Didi Iachim şi echipei de filmare de la Chişinău, coordonate de Oleg Butnaru”.

„Ţintă atinsă, Angelica! Un mare bravo!"

Scriitorul Casian Balabasciuc a ţinut să precizeze (printr-un mesaj postat pe o pagină de socializare) că „din câte am văzut şi am simţit, în sală, ca şi pe scenă, au fost multe conştiinţe atinse de delicateţea mesajului artistic şi sufletesc. Aşadar, câte o lacrimă a strălucit, fie şi pentru câteva clipe, în ochii multora. Ţintă atinsă, Angelica! Un mare bravo!". Spectacolul, „o lume de basm a huţulior, pe care Angelica Flutur o reprezintă cu multă cinste”, a fost prezentat de Mihaela Bârsan, care a fost şi realizatoarea concertului. Evenimentul ”Pe Obcini în Bucovina” a fost sprijinit de Primăria municipiului Suceava, Consiliul Judeţean Suceava, Centrul Cultural Bucovina, Casa de discuri Ana Sound, Asociaţia ”Plai străbun”, Fly Music Bosanci şi Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava. Sponsorii evenimentului au fost: Atlantis Gold, Petrol Eurotehnic, Killer, Suc de mere natural Suceava, Salonul de înfrumuseţare ”Bellisima”, Depozitul de flori ”Simfonia Florilor”, ”Pâinea de Aur” Suceava, SC Contact Construct SRL, SC Florconstruct SRL, Hotel Balada, Hotel Sonnenhof şi Fascino Adore.