Sprijin

Centrul Medical Biotest Suceava le-a oferit bolnavilor de diabet posibilitatea să facă analize gratuite pentru măsurarea hemoglobinei glicozilate. Testele gratuite au fost oferite cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului. Doctorul Claudiu Cobuz, medic primar diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, a explicat că în prezent diabetul zaharat este o problemă extrem de importantă de sănătate publică atât pe plan mondial, cât şi în România, prin prevalenţa mare şi creşterea explozivă pe care o are, prin complicaţiile grave pe care le determină şi nu în ultimul rând prin costurile sociale extrem de mari pe care le induce. „Cheia tratamentului diabetului zaharat este controlul glicemic. Printre diverşii markeri ai controlului glicemic, hemoglobina glicozilată (HbA1c) a fost definită ca fiind una dintre cele mai fiabile, deşi alte proteine suferă, de asemenea, procesul de glicare în condiţii de hiperglicemie cronică. În diabetul zaharat, hemoglobina glicozilată este considerată, de peste 20 ani, standardul de aur pentru aprecierea hiperglicemiei cronice. Determinarea acestui parametru este utilă atât pentru diagnosticarea diabetului zaharat, cât şi pentru aprecierea controlului metabolic de durată al pacientului. Asocierea strânsă cu riscul complicaţiilor pe termen lung, evidenţiate în studii epidemiologice şi clinice, a impus stabilirea unor valori ţintă specifice, cu scopul de a preveni sau întârzia apariţia complicaţiilor cronice”, a spus dr. Claudiu Cobuz. El a arătat că determinarea hemoglobinei glicozilate este importantă, deoarece valoarea ei descrie media valorilor glicemice pre sau postprandiale, precum şi a valorilor bazale. Claudiu Cobuz a declarat că această analiză nu trebuie să înlocuiască automonitorizarea glicemică, ci să o completeze pentru a caracteriza cât mai exact profilul glicemic, devenind astfel un predictor al complicaţiilor cronice. „American Diabetes Association (ADA) recomandă determinarea hemoglobinei glicozilate de cel puţin două ori pe an pentru DZ tip 2 şi de 4 ori pe an pentru cel de tip 1. S-a dovedit clar că scăderea HbA1c la o valoarea medie ~ 7% reduce complicaţiile microvasculare şi neuropatice din diabetul zaharat şi, posibil, afectarea macrovasculară. Valoarea ţintă la adult (cu excepţia gravidelor) este < 7%. Studiile epidemiologice au sugerat un beneficiu suplimentar al scăderii HbA1c de la 7% la valorile normale. Prin urmare, obiectivul HbA1c pentru anumiţi pacienţi este cât mai aproape de normal (<6%) posibil, fără hipoglicemii semnificative. Valorile ţintă mai puţin stricte ale HbA1c pot fi adecvate la pacienţii cu istoric de hipoglicemie severă, pacienţii cu speranţă de viaţă limitată, copii, prezenţa anumitor comorbidităţi şi la cei cu diabet zaharat cu evoluţie îndelungată şi complicaţii microvasculare minime sau stabile”, a spus medicul sucevean.

32 de noi cazuri au fost descoperite în urma testărilor oferite de Ziua Mondială a Diabetului

De precizat că în data de 14 noiembrie 2017, dr. Claudiu Cobuz, cu suportul Laboratorului de analize medicale Biotest Suceava, a oferit în mod gratuit testarea HbA1c şi a glicemiei. Claudiu Cobuz a precizat că în cursul zilei de 14 noiembrie a.c. au fost testaţi 443 de pacienţi, iar dintre aceştia, 194 s-au adresat doar pentru programul promoţional datorat Zilei Internaţionale de Luptă Împotriva Diabetului Zaharat. În urma analizelor, au fost descoperite 32 de noi cazuri de diabet zaharat cu valori ale glicemiei cuprinse între 180 şi 290 şi valori ale HbA1c între 6,5 şi 8%, cazurile noi fiind îndrumate către medicii specialişti. Dr. Claudiu Cobuz a adăugat că peste 50% din pacienţii prezenţi au venit din afara orașului Suceava, ceea ce demonstrează adresabilitatea crescută a laboratorului Biotest, lider în topul calităţii realizat de Casa de Asigurări de Sănătate Suceava.

”Relaţia HbA1c – glicemie este complexă. Mai multe studii au demonstrat că HbA1c reprezintă media glicemiei pe ultimele săptămâni sau luni, cât reprezintă durata de viaţă a eritrocitelor (aproximativ 120 zile). Este important de stabilit o relaţie clară între automonitorizarea glicemică zilnică a pacienţilor cu diabet zaharat şi valorile HbA1c, pentru a oferi diabetologilor şi persoanelor cu diabet ţinte specifice ale valorilor glicemiei, ţinte care să asigure obţinerea unor niveluri adecvate ale hemoglobinei glicozilate, care să reprezinte risc mic pentru apariţia complicaţiilor cronice specifice. Corespondenţa HbA1c – glicemie este următoarea: 5%-97mg/dl; 6%-126mg/dl; 7%-154mg/dl; 8%-183mg/dl; 9%-212mg/dl; 10%-240mg/dl; 11%-269mg/dl; 12%-298mg/dl.”, a explicat dr. Claudiu Cobuz.

De precizat că de Ziua Mondială a Diabetului, dr. Claudiu Cobuz şi Laboratorul de analize medicale Biotest Suceava au oferit o oportunitate pentru persoanele cu diabet zaharat confirmat, dar nu numai, să-și facă analizele prin dozarea gratuită a hemoglobinei glicozilate, pentru un index extrem de util pentru hiperglicemia cronică. Testarea gratuită a glicemiei şi hemoglobinei glicozilate s-a făcut fără bilet de trimitere şi fără programare prelabilă a celor care au beneficiat de aceste analize. Medicul sucevean a afirmat că această analiză care reflectă glicemia medie înregistrată în ultimele trei luni şi care, în plus, are o valoare predictivă ridicată pentru complicaţiile diabetului zaharat, trebuie să fie efectuată de rutină la toate persoanele cu diabet zaharat, atât în cadrul evaluării iniţiale, cât şi ulterior, ca parte a planului de îngrijire continuă. Prin acţiunea organizată în data de 14 noiembrie, Laboratorul de analize medicale Biotest, în colaborare cu dr. Claudiu Cobuz, a fost alături de pacienţii cu diabet zaharat, care fără bilet de trimitere şi fără programare prelabilă au beneficiat de testarea gratuită a glicemiei şi hemoglobinei glicozilate în data de 14 noiembrie 2017, Ziua Mondială a Diabetului Zaharat.

Centrul Medical Biotest Suceava este dotat cu echipamente performante cu specificaţii de top și oferă întreaga gamă de servicii medicale

Centrul Medical Biotest este dotat cu echipamente medicale performante cu specificaţii de top (tehnologii inovative) de la firme prestigioase în domeniu şi personal medical cu înaltă pregătire profesională şi oferă o întreagă gamă de servicii medicale. Centrul Medical Biotest are misiunea de a menţine calitatea ridicată a serviciilor medicale oferite, prin îmbunătăţirea continuă a serviciilor şi, mai ales, printr-o permanentă comunicare cu pacienţii, pentru o cât mai bună înţelegere a nevoilor acestora. Mai trebuie spus că de peste 17 ani, Biotest Suceava a confirmat în ultimii ani calitatea serviciilor oferite, atât prin achiziţionarea celor mai performante echipamente în domeniu, dar şi prin personalul medical cu înaltă pregătire profesională. Acest lucru este confirmat chiar de clasamentul întocmit de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, care plasează Biotest Suceava în topul laboratoarelor de analize medicale, la o distanţă considerabilă faţă de restul laboratoarelor din tot judeţul.