În premieră

Vloggingul sau video blogul este noua modă a mediului virtual, iar cei care se ocupă cu asta şi o fac bine sunt urmăriţi de sute de mii de tineri.

Bianca Adam (Tequila), Andra Gogan, Noaptea Târziu sau Coţofan sunt câteva dintre pseudonimele celor mai cunoscuţi YouTuberi din România, ale căror postări strâng sute de mii de vizualizări.

Despre ei, dar şi despre mulţi alţii ne povesteşte Ina Ţăranu Hofnăr, o absolventă a Colegiului Naţional „Petru Rareş” Suceava, care sâmbătă a lansat prima carte cu şi despre cei mai cunoscuţi YouTuberi de la noi - ”Cum am devenit YouTuber”.

Este o antologie de poveşti despre oameni care au devenit celebri mai ales datorită clipurilor lor de pe YouTube, o carte în care idolii adolescenţilor fac dezvăluiri inedite despre ei, povestesc despre provocările prin care au trecut şi cum le-au depăşit, mărturisesc ce i-a motivat să nu se dea bătuţi.

„Deşi în România există o grămadă de YouTuberi care au peste un milion de abonaţi, nu exista o carte despre ei. Este, deci, prima carte cu şi despre YouTuberi care apare în România şi sunt bucuroasă şi onorată că am avut şansa s-o scriu eu. Cartea <Cum am devenit YouTuber> combină două dintre activităţile mele preferate de relaxare: literatură pentru adolescenţi şi YouTube-ul. Jumătate din carte este o poveste care are loc într-o Academie de YouTuberi din 2076, iar pentru a doua jumătate am intervievat câţiva dintre cei mai cunoscuţi YouTuberi din România”, mărturiseşte Ina Ţăranu Hofnăr.

Tânăra ne atrage atenţia şi asupra diferenţei dintre vloggeri şi YouTuberi, specificând că primii sunt cei care adaugă conţinut video zilnic, cea de-a doua categorie postând ceva mai rar, cel mai adesea săptămânal. Facem şi noi această menţiune, deşi îi vom numi, în mod generic, când vloggeri, când YouTuberi.

YouTuberii cu care Ina a stat de vorbă sunt: Bianca Adam (Tequila) - prima fată din România care a depăşit un milion de abonaţi pe YouTube, băieţii de la Noaptea Târziu - prima trupă de parodie românească ce a depăşit un milion de abonaţi, Smiley - prima vedetă cu un vlog din România, Andra Gogan - creatoarea primului serial românesc pentru adolescenţi de pe YouTube, Coţofan - creatorul primului canal de critică şi satiră muzicală (Poliţia Muzicii) şi Alin Pandaru (Pandutzu) - primul vlogger specializat în domeniul muzical.

Cartea va ajunge pe rafturile librăriilor din Germania

Ina povesteşte că a scris cartea contra cronometru, având la dispoziţie doar trei luni şi jumătate pentru a preda manuscrisul.

„Mi-am petrecut două luni şi jumătate notându-mi idei, replici şi fragmente de scene şi apoi o lună în care mi-am împărţit timpul strict între somn, scris şi mici căderi nervoase. A fost un proces epuizant şi energizant, oribil şi extraordinar, frustrant şi plin de satisfacţii. Aş lua-o de la capăt şi mâine. Aş face asta în fiecare zi”, mărturiseşte Ina.

Prima carte cu şi despre YouTuberi a apărut în ediţie românească, fiind tradusă şi în germană, astfel că aceasta va putea fi găsită şi pe rafturile librăriilor din Germania.

În prezent Ina Ţăranu Hofnăr locuieşte în Bucureşti, unde activează ca freelancer writer. A fost editor al revistei TABU, scenarist la Media Pro Pictures, redactor-şef al platformei perfecte.ro, game writer, pe scurt „scrie de-a viaţă”, aşa cum ne-a mărturisit.

A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării din cadrul Universităţii din Bucureşti. Liceul din Suceava l-a absolvit în 2005.

„Mama este din Sighişoara, iar tata este fălticenean. Şcoala gimnazială am urmat-o la Sighişoara, iar ulterior am ales Colegiul <Petru Rareş> pentru că eram pasionată de limba engleză şi era locul perfect pentru a-mi dezvolta această înclinaţie”, ne-a spus Ina. Scrie de 11 ani pe www.inoza.ro, făcând parte din prima generaţie de blogeri din România.