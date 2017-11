Proiect

Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim” Marginea a organizat vineri, 17 noiembrie, un marş antiviolenţă, în cadrul proiectului „Hrăneşte-ţi inima cu... toleranţă, pace şi bunătate!”, la care au participat aproape 200 de elevi ai claselor a VII-a (A, C), a VIII-a (B), a IX-a (A, B), a X-a (A, B), a XI-a (A, B), a XII-a (A). Proiectul face parte, alături de alte activităţi organizate de Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim”, din Campania de Prevenire a Violenţei, organizată, la nivel naţional, în perioada 1-19 noiembrie.

Traseul ales de organizatori pentru marş a fost: curtea interioară a Liceului Tehnologic, sediul de Poliţie al comunei Marginea, sediul Primăriei Marginea, Sala de Sport şi din nou curtea interioară a liceului. Elevii implicaţi în activitate au pregătit bannere şi pancarte cu mesaje antiviolenţă şi au împărţit oamenilor din comunitate trandafiri şi flyere cu îndemnuri antiviolenţă. Marşul a fost unul paşnic, conform sloganului din proiect, şi accentuează ideea că „Oricare ar fi întrebarea din viaţa noastră, violenţa nu este niciodată un răspuns! Să nu o găzduim în casă, să o exmatriculăm din şcoală şi să o amendăm în societate!”

Pledoarie pentru un mediu fără violenţă

Ideea realizării acestui proiect a venit ca urmare a unor păreri greşite venite din partea unor elevi şi părinţi că violenţa se rezumă doar la cea fizică şi că ea ar avea calitatea de „a fi ruptă din Rai”. Din păcate, după cum ne-a spus prof. Mihaela-Petronela Scutariu, forme de violenţă se găsesc în zilele noastre pretutindeni: acasă, la şcoală, pe stradă, în mijloacele mass-media, în jocuri, ele îmbrăcând haine din ce în ce mai moderne: de la corecţia fizică tradiţională, la cea verbală sau emoţională sau la cel mai recent fenomen din şcoală, ”bullyingul”. ”Scopul principal al proiectului este dat de dorinţa de a preveni şi de a combate violenţa, sub toate formele sale, fizică, verbală sau emoţională prin sensibilizarea întregii comunităţi asupra comportamentelor ce trebuie adoptate atunci când se confruntă cu acte violente”, a mai spus prof. Mihaela-Petronela Scutariu.

Marşul a fost o pledoarie pentru un mediu fără violenţă, care înseamnă de fapt un climat educaţional favorabil învăţării şi însuşirii adevăratelor valori care să ghideze conduita morală şi socială a elevilor, viitorii adulţi. Prof. Carmen-Elisabeta Cîmpan a explicat că marşul a fost conceput ca o formă de comunicare reală şi eficienţă între şcoală, familie şi comunitate, în vederea identificării, monitorizării şi prevenirii actelor de violenţă prin implicarea tuturor factorilor educaţionali.

Implicarea directă a cadrelor didactice la acţiunea antiviolenţă

Titlul proiectului a fost rezultatul propunerilor elevilor implicaţi în proiect. Nu s-a vrut un titlu copy-paste sau unul “de lemn”, ci s-a vrut surprinderea fidelă a gândurilor şi a trăirilor lor. Cuvinte cheie ca “inimă”, “a hrăni” atrag atenţia că din păcate ele nu mai sunt în prim-plan în această lume predominată de material şi de superficial. Valorile universal şi pretutindeni valabile ca “toleranţă”, “pace”şi “bunătate” nu mai sunt promovate cu justa lor semnificaţie în rândul tinerilor. „Cum am fi dacă nu ar exista toleranţă, dacă nu ne-am aprecia asemănările şi nu ne-am respecta diferenţele?! Cum am fi dacă nu am avea pace şi am fi privaţi de libertatea cea vitală?! Cum am fi fără bunătate, stăpâniţi doar de răzbunare şi de invidie?!” Cam acestea au fost cuvintele cheie din cadrul proiectului antiviolenţă, proiect coordonat de prof. Carmen-Elisabeta Cîmpan şi prof. Mihaela-Petronela Scutariu.

Am aflat de la coordonatoarele proiectului că la activitate au participat aproape toate cadrele didactice ale liceului din Marginea, care au susţinut necondiţionat ideea proiectului şi s-au implicat total: prof. Costea Raluca-Olga; prof. Mihalescu Georgeta-Cristina; prof. Moldovan Elena; prof. Grosariu Nicu-Cornel prof. Procş Dorin-Vasile; prof. Olarean Liviu-Napoleon; prof. Vovciuc Ionel, prof. Sîrbu Ana-Marie; consilier şcolar Şestaliuc Rodica; maistru Geană Constantin; prof. Cosovanu Magdalena; prof. Lazăr Adriana; prof. Lungu Adrian-Constantin; bibliotecar şcolar Nichitean Doina-Ilenuţa; prof. Morar Elena; prof. Ţehanciuc Cristiana; prof. Onesim Mihaela. Proiectul a fost posibil şi datorită implicării şi susţinerii conducerii liceului, director executiv Mihalescu Cristina şi director adjunct Derevlean Simona, a Poliţiei comunei Marginea şi a Primăriei comunei Marginea.